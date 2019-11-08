Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

Источник: AP 2019

В составе «Нью-Джерси» отличились Джек Хьюз (16-я минута) и Гусев (26). У «Калгари» шайбы забросили Дерек Райан (24), Шон Монахан (30), Микаэль Баклунд (35), Ноа Ханифин (40) и Джонни Гудро (51).

Гусев провел на площадке 12 минут, нанес два броска, забросил шайбу и заработал два удаления. На счету 27-летнего россиянина пять очков (4 шайбы + 1 голевая передача) в 11 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.



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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, «Югру» из Ханты-Мансийска, хабаровский «Амур» и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков после 14 матчей. «Калгари» занимает третье место на Западе, набрав 22 очка в 19 матчах. В следующем матче «Нью-Джерси» в ночь на субботу в гостях встретится с «Эдмонтоном», в субботу «Калгари» примет «Сент-Луис».