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10:22 (мск), источник: ТАСС

Шайба Гусева не спасла «Нью-Джерси» от поражения в матче НХЛ с «Калгари»

ТАСС, 8 ноября. «Нью-Джерси» в гостях проиграл «Калгари» со счетом 2:5 в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев забросил четвертую шайбу в сезоне.

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Источник: AP 2019

В составе «Нью-Джерси» отличились Джек Хьюз (16-я минута) и Гусев (26). У «Калгари» шайбы забросили Дерек Райан (24), Шон Монахан (30), Микаэль Баклунд (35), Ноа Ханифин (40) и Джонни Гудро (51).

Гусев провел на площадке 12 минут, нанес два броска, забросил шайбу и заработал два удаления. На счету 27-летнего россиянина пять очков (4 шайбы + 1 голевая передача) в 11 матчах. Гусев переехал в НХЛ по ходу розыгрыша плей-офф сезона-2018/19, подписав соглашение с «Вегасом», но не провел ни одной встречи за команду. В июле россиянина обменяли в «Нью-Джерси», с которым форвард подписал двухлетний контракт.


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В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) Гусев выступал за московский ЦСКА, «Югру» из Ханты-Мансийска, хабаровский «Амур» и петербургский СКА. В составе СКА он стал обладателем Кубка Гагарина в сезоне-2016/17. Нападающий также является чемпионом Олимпийских игр 2018 года в Пхёнчхане. На чемпионатах мира Гусев дважды становился бронзовым призером (2017, 2019).

«Нью-Джерси» занимает 14-е место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков после 14 матчей. «Калгари» занимает третье место на Западе, набрав 22 очка в 19 матчах. В следующем матче «Нью-Джерси» в ночь на субботу в гостях встретится с «Эдмонтоном», в субботу «Калгари» примет «Сент-Луис».

В другом матче дня «Колорадо» дома обыграл «Нэшвилл» со счетом 9:4, российский нападающий хозяев Владислав Каменев сделал результативную передачу, единственный форвард в составе «Колорадо», не набравший очков, — Валерий Ничушкин, россиянин продлил серию без заброшенных шайб в НХЛ до 85 матчей. «Оттава» дома победила «Лос-Анджелес» в овертайме со счетом 3:2, у хозяев шайбу забросил нападающий Артем Анисимов, передачей отметился защитник Никита Зайцев, у гостей голевой пас на счету Ильи Ковальчука.

Калгари Флэймз
5:2
0:1, 4:1, 1:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 68.11.2019, 05:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Билл ПитерсДжон Хайнс
Вратари
Давид РиттихМаккензи Блэквуд
1-й период
12:46Никита Гусев
15:44Джек Хьюз(Уилл Батчер, Тэйлор Холл)
16:38Марк Янковски
19:44Уэйн Симмондс
2-й период
23:02Дерек Райан(Ти. Джей. Броди, Майкл Стоун)
25:21Никита Гусев(Джек Хьюз, Павел Заха)
28:26Никита Гусев
28:45Микаэль Баклунд
29:57Шон Монахэн(Ноа Хэнифин, Джонни Годро)
33:10Тэйлор Холл
34:53Микаэль Баклунд(Ноа Хэнифин, Расмус Андерссон)
38:12Блэйк Коулман
39:46Ноа Хэнифин(Микаэль Баклунд, Сэм Беннетт)
3-й период
47:08Джек Хьюз
50:01Джонни Годро(Элиас Линдхольм, Шон Монахэн)
50:49Микаэль Баклунд
Лучшие игроки матча
Ноа Хэнифин (Калгари Флэймз), Микаэль Баклунд (Калгари Флэймз), Джонни Годро (Калгари Флэймз)
Статистика
6Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Джерси Дэвилз
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НХЛ
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