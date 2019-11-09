«Филадельфия» вновь отправила Воробьева в фарм-клуб

Воробьев был вызван в состав «Флайерз» 6 ноября и принял участие в победном матче против «Монреаль Канадиенс» в четверг (3:2 в овертайме). Форвард продолжит выступать в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Лихай Вэлли Фантомс».