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8 ноября, источник: Спорт РИА Новости

«Филадельфия» вновь отправила Воробьева в фарм-клуб

МОСКВА, 8 ноя — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» вновь отправила в фарм-клуб российского хоккеиста Михаила Воробьева, сообщается на сайте команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

Воробьев был вызван в состав «Флайерз» 6 ноября и принял участие в победном матче против «Монреаль Канадиенс» в четверг (3:2 в овертайме). Форвард продолжит выступать в Американской хоккейной лиге (AHL) за «Лихай Вэлли Фантомс».

В нынешнем сезоне Воробьев провел за «Филадельфию» шесть матчей и сделал одну результативную передачу.

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