«Даллас» выведет из обращения номер Сергея Зубова

Зубов перешёл в «Даллас» в 1996 году, после чего выступал за клуб на протяжении 12 сезонов, вплоть до возвращения в Россию. Участник трёх матчей всех звёзд НХЛ (1998, 1999, 2000). В 2013 году, в год 20-летия «Даллас Старз», Зубов был избран болельщиками клуба в символическую сборную команды всех времён. Зубов, являющийся одним из лидеров в истории «Старз» по многим статистическим показателям, получил место в первой паре этой символической сборной.