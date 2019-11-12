Вратарь «Оттавы» Нильссон признан первой звездой недели в НХЛ

Источник: AFP 2019

29-летний Нильссон в трех матчах одержал три победы, отразив 96 из 101 броска.

Второй звездой недели признан 22-летний нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он стал лучшим бомбардиром недели, набрав в четырех матчах девять очков (2 гола + 7 результативных передач). В матче с «Чикаго» (4:5) он впервые в карьере отдал четыре голевых паса в одной игре. Всего он набрал в 19 матчах 25 очков (13+12).