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11 ноября, источник: ТАСС

Вратарь «Оттавы» Нильссон признан первой звездой недели в НХЛ

ТАСС, 11 ноября. Шведский голкипер «Оттавы» Андерс Нильссон признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу организации.

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Источник: AFP 2019

29-летний Нильссон в трех матчах одержал три победы, отразив 96 из 101 броска.

Второй звездой недели признан 22-летний нападающий «Торонто» Остон Мэттьюс. Он стал лучшим бомбардиром недели, набрав в четырех матчах девять очков (2 гола + 7 результативных передач). В матче с «Чикаго» (4:5) он впервые в карьере отдал четыре голевых паса в одной игре. Всего он набрал в 19 матчах 25 очков (13+12).

Третьей звездой недели стал 21-летний защитник «Колорадо» Кэйл Макар, набравший в трех играх шесть очков (3+3) и одержавший две победы. В матче против «Коламбуса» (4:2) он впервые в карьере оформил дубль. Макар стал четвертым защитником в истории НХЛ, который в 17 дебютных матчах лиги набрал 17 (4+13) очков в регулярном чемпионате.

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