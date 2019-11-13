Ковальчук не нужен «Лос-Анджелесу». Карьера российской звезды в НХЛ может подойти к концу
При этом контракт олимпийского чемпиона составлен так, что максимально защищает интересы российского игрока.
При этом контракт олимпийского чемпиона составлен так, что максимально защищает интересы российского игрока.
ТАСС, 13 ноября. Олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Ковальчук впервые в нынешнем сезоне не попал в состав на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой» (3:1). В ночь на среду по московскому времени известный журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава «Лос-Анджелеса» и в обозримом будущем не будет выступать за клуб.
В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3 шайбы + 6 передач) очков при показателе полезности -10. Формулировка журналиста означает не просто временный перевод игрока в статус запасного с шансами вернуться в обойму, если тренер предоставит такую возможность, а вывод из состава без перспектив на возвращение. Однако главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан не подтверждает слова Фридмана, заявив, что россиянин просто переведен в запас и еще получит шанс сыграть за команду.
«Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. [Тайлер] Тоффоли, [Адриан] Кемпе и другие, у которых не все получалось, были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково», — сказал Маклеллан.
Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению бывшего главгого тренера Уилли Дежардена, который летом был уволен из клуба. В 64 играх регулярного чемпионата сезона-2018/19 Ковальчук набрал 34 очка (16+18) при показателе полезности -26. Но приглашение на тренерский мостик команды из Калифорнии Маклеллана, проповедующего атакующий хоккей, россиянин воспринял положительно.
Неплохое начало сезона в исполнении Ковальчука давало большие надежды на то, что он может вернуться к хорошим кондициям и помогать команде. Однако затем в ряде матчей он не только перестал набирать баллы за результативность, но и совершал результативные ошибки, влиявшие на исход встреч, вследствие чего стал худшим в команде по показателю полезности.
Контракт Ковальчука с «Лос-Анджелесом» составлен так, что максимально защищает интересы российского игрока. Россиянина не могут обменять без его согласия и не могут отправить в
«В этой ситуации только Илья может определиться, что для него будет лучше — снять запрет на обмены, играть дальше или еще
В феврале в прессе появилась информация, что Ковальчук отказался от пункта на запрет обмена, однако она оказалась слухом. В случае, если Ковальчука выведут из состава, то обмен останется единственным возможным способом продолжить карьеру за океаном. Но генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк сообщил, что российский хоккеист обмена пока не просил.
Камнем преткновения для клубов НХЛ станет зарплата Ковальчука, которая в следующем сезоне составит $4,2 млн. Но 15 декабря этого года будет выплачена последняя часть подписного бонуса, таким образом, зарплата игрока на этот сезон составит всего $700 тыс., что может подтолкнуть один из клубов к рискну и решится на обмен.
«Ситуация завязана на финансах, если Ковальчук хочет получить все, что ему положено по контракту, то ему остается только сидеть и ждать. Если он хочет играть, то нужно снять запрет на обмены, уходить в другую команду, если есть предложения», — считает Николишин.
Другим вариантом в сложившейся ситуации для Ковальчука является разрыв контракта с «Лос-Анджелесом», что с большой долей вероятности будет означать возвращение в КХЛ.
«Нужно понимать, что Ковальчук очень статусный и дорогостоящий игрок, абы куда тоже не пойдет играть. Если говорить о Континентальной хоккейной лиге, то он поедет играть только в Москву,
Если Ковальчук хочет получить все деньги по контракту с «Лос-Анджелесом», то может не предпринимать никаких действий и ждать до окончания следующего сезона, но с учетом возраста это будет означать фактически завершение карьеры.
«Это жизнь и нечего драматизировать. Самое главное с возрастом — желание играть, других мотиваций быть не должно. Думаю, Илья сам знает все ответы на все вопросы», — отметил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.
Ковальчук является олимпийским чемпионом 2018 года и бронзовым призером Игр-2002, также в его активе две золотые, две серебряные и три бронзовые награды мировых первенств. В НХЛ, помимо «Лос-Анджелеса», он выступал за «Атланту» и «Нью-Джерси», проведя в общей сложности 897 матчей в регулярных чемпионатах и набрав 859 (436+423) очков. В составе клуба Континентальной хоккейной лиги СКА он стал двукратным обладателем Кубка Гагарина.