Ковальчук не нужен «Лос-Анджелесу». Карьера российской звезды в НХЛ может подойти к концу

Источник: AP 2019

ТАСС, 13 ноября. Олимпийский чемпион и чемпион мира Илья Ковальчук впервые в нынешнем сезоне не попал в состав на матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Миннесотой» (3:1). В ночь на среду по московскому времени известный журналист телеканала Sportsnet Эллиотт Фридман сообщил, что Ковальчук в ближайшее время будет выведен из состава «Лос-Анджелеса» и в обозримом будущем не будет выступать за клуб.

В нынешнем сезоне 36-летний Ковальчук провел 17 матчей, в которых набрал 9 (3 шайбы + 6 передач) очков при показателе полезности -10. Формулировка журналиста означает не просто временный перевод игрока в статус запасного с шансами вернуться в обойму, если тренер предоставит такую возможность, а вывод из состава без перспектив на возвращение. Однако главный тренер «Лос-Анджелеса» Тодд Маклеллан не подтверждает слова Фридмана, заявив, что россиянин просто переведен в запас и еще получит шанс сыграть за команду.

«Ковальчук со всем согласен, как и остальные игроки он получит возможность вернуться в состав. Мы должны относиться к нему, как к любому другому игроку. [Тайлер] Тоффоли, [Адриан] Кемпе и другие, у которых не все получалось, были вынуждены пропускать матчи. Мы относимся ко всем одинаково», — сказал Маклеллан.

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P.S Nice pics @rodknupp #пляж#шина)))#кайф#dreamteam</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-29T14:27:06+00:00">29 Авг 2019 в 7:27 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Ковальчук подписал трехлетний контракт с «Лос-Анджелесом» на общую сумму $18,75 млн летом 2018 года. В прошлом сезоне форвард неоднократно не попадал в состав команды по решению бывшего главгого тренера Уилли Дежардена, который летом был уволен из клуба. В 64 играх регулярного чемпионата сезона-2018/19 Ковальчук набрал 34 очка (16+18) при показателе полезности -26. Но приглашение на тренерский мостик команды из Калифорнии Маклеллана, проповедующего атакующий хоккей, россиянин воспринял положительно.

Неплохое начало сезона в исполнении Ковальчука давало большие надежды на то, что он может вернуться к хорошим кондициям и помогать команде. Однако затем в ряде матчей он не только перестал набирать баллы за результативность, но и совершал результативные ошибки, влиявшие на исход встреч, вследствие чего стал худшим в команде по показателю полезности.



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«Лос-Анджелесу» непросто избавиться от Ковальчука

Контракт Ковальчука с «Лос-Анджелесом» составлен так, что максимально защищает интересы российского игрока. Россиянина не могут обменять без его согласия и не могут отправить в фарм-клуб даже через драфт отказов. Выкупить контракт у клуба появится возможность только по окончании сезона, но зарплата Ковальчука все равно будет учитываться под потолком зарплат, так как соглашение было заключено после 35 лет.

«В этой ситуации только Илья может определиться, что для него будет лучше — снять запрет на обмены, играть дальше или еще что-то. Но менеджмент команды должен отвечать за свои действия, за профессиональную оценку игрока. Я считаю, что тут получилась двусторонняя ошибка — они подписали игрока на хорошие деньги, но при этом сами должны были понимать, какого хоккеиста вы берете, на какую роль, как его использовать. Если в течение полутора лет они еще не определились, как его использовать, то это менеджерская ошибка», — отметил в беседе с ТАСС призер Олимпиады 2002 года Андрей Николишин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B1FhlmPAa5v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B1FhlmPAa5v/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-08-13T01:49:50+00:00">12 Авг 2019 в 6:49 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

В феврале в прессе появилась информация, что Ковальчук отказался от пункта на запрет обмена, однако она оказалась слухом. В случае, если Ковальчука выведут из состава, то обмен останется единственным возможным способом продолжить карьеру за океаном. Но генеральный менеджер «Лос-Анджелеса» Роб Блэйк сообщил, что российский хоккеист обмена пока не просил.

Камнем преткновения для клубов НХЛ станет зарплата Ковальчука, которая в следующем сезоне составит $4,2 млн. Но 15 декабря этого года будет выплачена последняя часть подписного бонуса, таким образом, зарплата игрока на этот сезон составит всего $700 тыс., что может подтолкнуть один из клубов к рискну и решится на обмен.

«Ситуация завязана на финансах, если Ковальчук хочет получить все, что ему положено по контракту, то ему остается только сидеть и ждать. Если он хочет играть, то нужно снять запрет на обмены, уходить в другую команду, если есть предложения», — считает Николишин.

Ковальчук может вернуться в КХЛ

Другим вариантом в сложившейся ситуации для Ковальчука является разрыв контракта с «Лос-Анджелесом», что с большой долей вероятности будет означать возвращение в КХЛ.

«Нужно понимать, что Ковальчук очень статусный и дорогостоящий игрок, абы куда тоже не пойдет играть. Если говорить о Континентальной хоккейной лиге, то он поедет играть только в Москву, Санкт-Петербург, может быть, Казань, но это уже нужно узнать, будет ли он нужен этим клубам», — считает Николишин.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/Bx7zD1-iRZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/Bx7zD1-iRZD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">Публикация от <a href="https://www.instagram.com/ilyakovalchukofficial/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Ilya Kovalchuk</a> (@ilyakovalchukofficial) <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-05-26T17:35:55+00:00">26 Май 2019 в 10:35 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Если Ковальчук хочет получить все деньги по контракту с «Лос-Анджелесом», то может не предпринимать никаких действий и ждать до окончания следующего сезона, но с учетом возраста это будет означать фактически завершение карьеры.

«Это жизнь и нечего драматизировать. Самое главное с возрастом — желание играть, других мотиваций быть не должно. Думаю, Илья сам знает все ответы на все вопросы», — отметил в беседе с ТАСС двукратный олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов.