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10:47 (мск), источник: Sport24

Малкин обещал дать огня и не обманул. Он тянет «Питтсбург» на себе пока лечится Кросби

«Торонто» просто уничтожено.

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В новом сезоне НХЛ еще не сыграно и двух месяцев, а «Питтсбургу» выпадает одно испытание за другим. Сначала Сидни Кросби пришлось тащить команду на себе, пока Евгений Малкин залечивал очередную травму. Теперь же они поменялись местами. Капитан «пингвинов» усугубил травму в одном из матчей и перенес операцию на паховой грыже. Как минимум шесть недель команда будет вынуждена обходиться без него.

«Будет нелегко. Сид — наш лидер, наш капитан. Понимаю, какие ожидания возлагаются теперь на меня и, конечно, сделаю все, что смогу. Постараюсь быть хорошим лидером и на льду, и в раздевалке, и вне катка. Понимаю, что тренер, наверное, будет давать мне больше игрового времени. Знаю, что в прошлом матче я неудачно сыграл в овертайме, и соперник забил. Знаю, что должен в некоторых эпизодах играть лучше, надежнее, умнее», — сказал Малкин.

«У нас пожар? Бежим отсюда?» — воскликнул Евгений, когда услышал вой сирены во время интервью журналистам, — Хотя нет, огонь — это как раз то, что нам сейчас нужно. Я сам должен стать огнем! Такого красноречивого и уверенного в себе Малкина мы не видели очень давно. Казалось бы, какие новые вызовы могут быть в 33 года у трехкратного обладателя Кубка Стэнли? Но, похоже, его все еще мотивирует возможность выйти из тени Кросби.

Роль Малкина увеличилась еще в прошлом матче — против «Нью-Джерси».

Он второй раз за сезон провел на льду больше 20 минут и нанес за это время семь бросков. Да только обыграть худшую команду Востока «Питтсбургу» не удалось. Во многом в этом виноват и Малкин, не сумевший конвертировать свою активность в хоть какие-то очки. Исправляться ему пришлось в матче с «Торонто».

«Пингвины» не стали откладывать дело в долгий ящик и воспользовались первой же возможностью, которую им предоставил соперник. Единственное удаление гостей в первом периоде хозяева цинично реализовали. Джейк Гюнцель затолкал шайбу с пятака после того, как ее туда доставил Малкин.

Во время загрузки произошла ошибка.

Прошло всего две минуты, и все те же действующие лица удвоили преимущество «Питтсбурга». На этот раз, правда, зрители увидели не позиционную атаку, а образцово-показательный быстрый прорыв. Брайан Раст на себе протащил шайбу через половину площадки, а Гюнцель зрячим пасом с фланга нашел Малкина. Кистевым броском россиянин добыл третий для себя гол в сезоне.

Во время загрузки произошла ошибка.

Впрочем, Малкин был не единственным, кто в отсутствии Кросби решил примерить на себя роль вожака. Молодой немец Доминик Кахун выступил не менее круто. От него, в отличие от Джино, никто не ждал чего-то особенного, а это значит, что дублем в ворота «Торонто» он превзошел все ожидания. Уже к середине матча «Питтсбург» вел с преимуществом в четыре шайбы!

Итоговые 1:6 — жестокий итог для команды Майка Бэбкока. Для «Торонто» это поражение стало уже пятым подряд. Давным-давно не набирает очков Илья Михеев, но в матче с «Питтсбургом» он выглядел достойнее многих звездных партнеров. Его «+1» в сочетании сразу с семью бросками на фоне результата команды выглядят даже немного аномально.

Питтсбург Пингвинз
6:1
2:0, 3:1, 1:0
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 717.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)PPG Paints Arena
Главные тренеры
Майк СалливанМайк Бэбкок
Вратари
Тристан ДжерриКазимир Каскисуо
1-й период
04:46Фредерик Готье
06:38Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Алекс Гальченюк)
08:44Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Брайан Раст)
2-й период
20:52Доминик Кахун(Джон Марино, Брайан Раст)
24:32Доминик Кахун(Брэндон Танев, Джек Джонсон)
27:28Джаред Маккэн(Брэндон Танев, Доминик Кахун)
34:49Джейсон Спецца(Ник Петан, Тайсон Бэрри)
3-й период
42:09Доминик Симон
43:54Брайан Раст(Теодорс Блюгерс)
45:13Евгений Малкин
Лучшие игроки матча
Доминик Кахун (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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