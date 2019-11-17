Малкин обещал дать огня и не обманул. Он тянет «Питтсбург» на себе пока лечится Кросби
«Торонто» просто уничтожено.
«Торонто» просто уничтожено.
В новом сезоне НХЛ еще не сыграно и двух месяцев, а «Питтсбургу» выпадает одно испытание за другим. Сначала Сидни Кросби пришлось тащить команду на себе, пока Евгений Малкин залечивал очередную травму. Теперь же они поменялись местами. Капитан «пингвинов» усугубил травму в одном из матчей и перенес операцию на паховой грыже. Как минимум шесть недель команда будет вынуждена обходиться без него.
«Будет нелегко. Сид — наш лидер, наш капитан. Понимаю, какие ожидания возлагаются теперь на меня и, конечно, сделаю все, что смогу. Постараюсь быть хорошим лидером и на льду, и в раздевалке, и вне катка. Понимаю, что тренер, наверное, будет давать мне больше игрового времени. Знаю, что в прошлом матче я неудачно сыграл в овертайме, и соперник забил. Знаю, что должен в некоторых эпизодах играть лучше, надежнее, умнее», — сказал Малкин.
«У нас пожар? Бежим отсюда?» — воскликнул Евгений, когда услышал вой сирены во время интервью журналистам, — Хотя нет, огонь — это как раз то, что нам сейчас нужно. Я сам должен стать огнем! Такого красноречивого и уверенного в себе Малкина мы не видели очень давно. Казалось бы, какие новые вызовы могут быть в 33 года у трехкратного обладателя Кубка Стэнли? Но, похоже, его все еще мотивирует возможность выйти из тени Кросби.
Он второй раз за сезон провел на льду больше 20 минут и нанес за это время семь бросков. Да только обыграть худшую команду Востока «Питтсбургу» не удалось. Во многом в этом виноват и Малкин, не сумевший конвертировать свою активность в хоть
«Пингвины» не стали откладывать дело в долгий ящик и воспользовались первой же возможностью, которую им предоставил соперник. Единственное удаление гостей в первом периоде хозяева цинично реализовали. Джейк Гюнцель затолкал шайбу с пятака после того, как ее туда доставил Малкин.
Прошло всего две минуты, и все те же действующие лица удвоили преимущество «Питтсбурга». На этот раз, правда, зрители увидели не позиционную атаку, а
Впрочем, Малкин был не единственным, кто в отсутствии Кросби решил примерить на себя роль вожака. Молодой немец Доминик Кахун выступил не менее круто. От него, в отличие от Джино, никто не ждал
Итоговые 1:6 — жестокий итог для команды Майка Бэбкока. Для «Торонто» это поражение стало уже пятым подряд.
|Майк Салливан
|Майк Бэбкок
|Тристан Джерри
|Казимир Каскисуо
|04:46
|Фредерик Готье
|06:38
|Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Алекс Гальченюк)
|08:44
|Евгений Малкин(Джейк Гюнтцель, Брайан Раст)
|20:52
|Доминик Кахун(Джон Марино, Брайан Раст)
|24:32
|Доминик Кахун(Брэндон Танев, Джек Джонсон)
|27:28
|Джаред Маккэн(Брэндон Танев, Доминик Кахун)
|34:49
|Джейсон Спецца(Ник Петан, Тайсон Бэрри)
|42:09
|Доминик Симон
|43:54
|Брайан Раст(Теодорс Блюгерс)
|45:13
|Евгений Малкин
Доминик Кахун (Питтсбург Пингвинз), Брайан Раст (Питтсбург Пингвинз), Евгений Малкин (Питтсбург Пингвинз)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0