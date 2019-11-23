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10:14 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Суперсерия Панарина закончена. Рекорду Малкина ничего не угрожает

«Рейнджерс» проиграли «Оттаве»? — 1:4.

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«Оттава»

В какой-то момент в составе «Сенаторз» было сразу четыре россиянина, но на матч с «Рейнджерс» не вышел ни один. Виталий Абрамов давно в АХЛ, Артем Анисимов травмирован, к нему присоединился Владислав Наместников, а Никита Зайцев вернулся на время в Россию по личным причинам.

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C учетом всех потерь зарплатная ведомость играющих хоккеистов «Оттавы» меньше 40 миллионов долларов (!), но «Сенаторз» это вообще не мешает. Семь побед в последних девяти матчах и всего три очка от зоны плей-офф на «Востоке». Не думаю, что канадскую команду хватит надолго, и спада, который ее откинет в низ таблицы, не избежать — слишком большой дефицит классных игроков. Однако соглашусь, что мой прогноз в начале сезона о том, что «Оттава» точно будет последней по итогам регулярки, был слишком радикальным. Обойти «Лос-Анджелес», «Миннесоту», «Детройт», «Нью-Джерси» (если они не уволят тренера) им по силам. Возможно, даже и «Рейнджерс».

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В других клубах НХЛ многие «сенаторы» оказались бы в фарме, но в «Оттаве» они выдают свой максимум. Один Жан-Габриэль Пажо с 13 голами и «плюс 17» (!) чего стоит.

«Рейнджерс»

В этом вся команда из Нью-Йорка — в одном матче она восхищает своими перспективами и талантами, в другом — ужасает легковесностью и игрой в обороне. Только на днях «Рейнджерс», пусть и не без помощи удачи, разобрались с «Вашингтоном», сегодня — вообще без шансов проиграли «Оттаве». Причем не так давно в Нью-Йорке было и домашнее поражение от «Сенаторз» — 2:6. 3:10 по итогам двух встреч.

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Панарин

Отличная результативная серия Артемия Панарина, которая в итоге составила 12 матчей, закончилась, так что российскому рекорду Евгения Малкина (15 игр) и различным историческим достижениям звезд «Рейнджерс» прошлого ничего не угрожает. Шансы продлить ее были, но не так много, как обычно, — матч не удался не только всей команде гостей в целом, но и ее лидеру.

Оттава Сенаторз
4:1
2:1, 2:0, 0:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 823.11.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Ди Джей СмитДэвид Куинн
Вратари
Андерс НильссонХенрик Лундквист
1-й период
00:57Тома Шабо(Брэди Ткачак, Энтони Дюклер)
06:16Райан Линдгрен
06:32Логан Браун(Жан-Габриэль Пажо)
17:20Джейкоб Труба(Райан Линдгрен, Тимоти Геттингер)
2-й период
21:11Тайлер Эннис(Колин Уайт, Крис Тирни)
23:07Логан Браун
27:07Кристиан Ярош
27:07Кристиан Ярош
31:29Филип Хитил
33:01Командный штраф
33:24Энтони Дюклер(Жан-Габриэль Пажо, Тома Шабо)
33:40Джейкоб Труба
3-й период
44:27Тома Шабо
59:27Энтони Дианджело
Лучшие игроки матча
Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз), Марк Боровицки (Оттава Сенаторз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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