Суперсерия Панарина закончена. Рекорду Малкина ничего не угрожает
«Рейнджерс» проиграли «Оттаве»? — 1:4.
«Рейнджерс» проиграли «Оттаве»? — 1:4.
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C учетом всех потерь зарплатная ведомость играющих хоккеистов «Оттавы» меньше 40 миллионов долларов (!), но «Сенаторз» это вообще не мешает. Семь побед в последних девяти матчах и всего три очка от зоны
В других клубах НХЛ многие «сенаторы» оказались бы в фарме, но в «Оттаве» они выдают свой максимум. Один
В этом вся команда из
Отличная результативная серия Артемия Панарина, которая в итоге составила 12 матчей, закончилась, так что российскому рекорду Евгения Малкина (15 игр) и различным историческим достижениям звезд «Рейнджерс» прошлого ничего не угрожает. Шансы продлить ее были, но не так много, как обычно, — матч не удался не только всей команде гостей в целом, но и ее лидеру.
|Ди Джей Смит
|Дэвид Куинн
|Андерс Нильссон
|Хенрик Лундквист
|00:57
|Тома Шабо(Брэди Ткачак, Энтони Дюклер)
|06:16
|Райан Линдгрен
|06:32
|Логан Браун(Жан-Габриэль Пажо)
|17:20
|Джейкоб Труба(Райан Линдгрен, Тимоти Геттингер)
|21:11
|Тайлер Эннис(Колин Уайт, Крис Тирни)
|23:07
|Логан Браун
|27:07
|Кристиан Ярош
|27:07
|Кристиан Ярош
|31:29
|Филип Хитил
|33:01
|Командный штраф
|33:24
|Энтони Дюклер(Жан-Габриэль Пажо, Тома Шабо)
|33:40
|Джейкоб Труба
|44:27
|Тома Шабо
|59:27
|Энтони Дианджело
Андерс Нильссон (Оттава Сенаторз), Энтони Дюклер (Оттава Сенаторз), Марк Боровицки (Оттава Сенаторз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0