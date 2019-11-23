Суперсерия Панарина закончена. Рекорду Малкина ничего не угрожает

«Оттава»

В какой-то момент в составе «Сенаторз» было сразу четыре россиянина, но на матч с «Рейнджерс» не вышел ни один. Виталий Абрамов давно в АХЛ, Артем Анисимов травмирован, к нему присоединился Владислав Наместников, а Никита Зайцев вернулся на время в Россию по личным причинам.

C учетом всех потерь зарплатная ведомость играющих хоккеистов «Оттавы» меньше 40 миллионов долларов (!), но «Сенаторз» это вообще не мешает. Семь побед в последних девяти матчах и всего три очка от зоны плей-офф на «Востоке». Не думаю, что канадскую команду хватит надолго, и спада, который ее откинет в низ таблицы, не избежать — слишком большой дефицит классных игроков. Однако соглашусь, что мой прогноз в начале сезона о том, что «Оттава» точно будет последней по итогам регулярки, был слишком радикальным. Обойти «Лос-Анджелес», «Миннесоту», «Детройт», «Нью-Джерси» (если они не уволят тренера) им по силам. Возможно, даже и «Рейнджерс».

В других клубах НХЛ многие «сенаторы» оказались бы в фарме, но в «Оттаве» они выдают свой максимум. Один Жан-Габриэль Пажо с 13 голами и «плюс 17» (!) чего стоит.

«Рейнджерс»

В этом вся команда из Нью-Йорка — в одном матче она восхищает своими перспективами и талантами, в другом — ужасает легковесностью и игрой в обороне. Только на днях «Рейнджерс», пусть и не без помощи удачи, разобрались с «Вашингтоном», сегодня — вообще без шансов проиграли «Оттаве». Причем не так давно в Нью-Йорке было и домашнее поражение от «Сенаторз» — 2:6. 3:10 по итогам двух встреч.

Панарин