Главный русский неудачник забил 2-й раз за неделю. Ничушкин врубил режим танка, раздавив «Чикаго»
Два гола за неделю — такого от Валерия не ждал никто.
Два гола за неделю — такого от Валерия не ждал никто.
Что говорят форварду в любом виде спорта во время результативной засухи? Надо забить один — и попрет. С одной стороны, банальная фраза. С другой, универсальный рецепт, который очень часто работает. Только вот в случае с хоккеистом «Колорадо» Валерием Ничушкиным в подобное развитие событий
В прошлую субботу воспитанник челябинского «Трактора»
Следующие несколько часов болельщики по обе стороны океана потратили на соревнования в остроумии, одной из самых популярных стала шутка о том, что Ничушкин бросится в погоню за лучшими снайперами НХЛ. Прошло меньше недели, но теперь шутить может сам Валерий — по три гола за матч забивать он не стал, но точно начал обретать себя. Форварда, что называется, отпустило, и это приносит результат. В среду в игре с «Эдмонтоном» он пасом за спину подарил первый гол в НХЛ Логану О’Коннору, от счастья чуть не задушив канадца в объятиях.
Ну, а в ночь с пятницы на субботу по московскому времени — вы не поверите — забросил вторую шайбу в сезоне. В середине второго периода матча с «Чикаго» Ничушкин пронесся из своей зоны до ворот Кори Кроуфорда и с неудобной руки положил шайбу под перекладину. В этот момент многие точно вспомнили первые шаги нападающего в КХЛ — мощь и неудержимость волшебным образом вернулись к нему.
Фанаты «Эвеланш» восхищаются красотой гола.
И верят, что Ничушкин продолжит прогрессировать.
Быть уверенным в чудесном преображении россиянина пока получается не очень — слишком уж долго он доказывал, что загубил свой огромный талант. Но и спорить с тем, что у Валерия появился шанс реанимировать свою карьеру, невозможно. Тем более взлет русского нападающего совпал со взлетом его американского клуба. «Колорадо» выиграл семь последних матчей из десяти — до лидеров сезона все еще далеко, но, например, от идущего четвертым в общей таблице НХЛ «Эдмонтона» команда из Денвера теперь отстает всего на три очка. Насколько хватит «Эвеланш» и их российского форварда, который за неделю сделал несколько шагов от статуса неудачника к статусу звезды?
Артем Гаев
|Джереми Коллитон
|Джаред Беднар
|Кори Кроуфорд
|Павел Францоуз
|00:59
|Натан Маккиннон(Джей Ти Комфер)
|03:17
|Райан Грэйвс(Мэтью Нието, Натан Маккиннон)
|05:25
|Эндрю Шоу
|05:25
|Райан Грэйвс
|09:14
|Зак Смит(Райан Карпентер)
|12:09
|Эрик I Густафссон
|12:20
|Кейл Макар(Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер)
|18:26
|Эрик I Густафссон
|25:05
|Пьер-Эдуард Белльмар
|29:45
|Валерий Ничушкин
|31:26
|Джей Ти Комфер(Натан Маккиннон)
|39:56
|Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад)
|59:32
|Эндрю Шоу
|59:32
|Эндрю Шоу
|59:32
|Никита Задоров
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш)
|13
|Штрафное время
|9
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0