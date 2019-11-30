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11:52 (мск), источник: Sport24

Главный русский неудачник забил 2-й раз за неделю. Ничушкин врубил режим танка, раздавив «Чикаго»

Два гола за неделю — такого от Валерия не ждал никто.

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Источник: Reuters

Что говорят форварду в любом виде спорта во время результативной засухи? Надо забить один — и попрет. С одной стороны, банальная фраза. С другой, универсальный рецепт, который очень часто работает. Только вот в случае с хоккеистом «Колорадо» Валерием Ничушкиным в подобное развитие событий как-то не верилось. Российский нападающий уверенно летел к сотому безголевому матчу в НХЛ подряд — что в такой ситуации может изменить одна шайба? Но, кажется, схема снова сработала.

В прошлую субботу воспитанник челябинского «Трактора» заставил-таки замолчать всех хейтеров — удачно подкараулил добивание в игре с «Торонто», впервые за 1359 дней отличившись в лучшей лиге мира. Событие почти эпохальное.

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Следующие несколько часов болельщики по обе стороны океана потратили на соревнования в остроумии, одной из самых популярных стала шутка о том, что Ничушкин бросится в погоню за лучшими снайперами НХЛ. Прошло меньше недели, но теперь шутить может сам Валерий — по три гола за матч забивать он не стал, но точно начал обретать себя. Форварда, что называется, отпустило, и это приносит результат. В среду в игре с «Эдмонтоном» он пасом за спину подарил первый гол в НХЛ Логану О’Коннору, от счастья чуть не задушив канадца в объятиях.

Официальный сайт НХЛ

Ну, а в ночь с пятницы на субботу по московскому времени — вы не поверите — забросил вторую шайбу в сезоне. В середине второго периода матча с «Чикаго» Ничушкин пронесся из своей зоны до ворот Кори Кроуфорда и с неудобной руки положил шайбу под перекладину. В этот момент многие точно вспомнили первые шаги нападающего в КХЛ — мощь и неудержимость волшебным образом вернулись к нему.

Официальный сайт НХЛ

Фанаты «Эвеланш» восхищаются красотой гола.

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И верят, что Ничушкин продолжит прогрессировать.

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Быть уверенным в чудесном преображении россиянина пока получается не очень — слишком уж долго он доказывал, что загубил свой огромный талант. Но и спорить с тем, что у Валерия появился шанс реанимировать свою карьеру, невозможно. Тем более взлет русского нападающего совпал со взлетом его американского клуба. «Колорадо» выиграл семь последних матчей из десяти — до лидеров сезона все еще далеко, но, например, от идущего четвертым в общей таблице НХЛ «Эдмонтона» команда из Денвера теперь отстает всего на три очка. Насколько хватит «Эвеланш» и их российского форварда, который за неделю сделал несколько шагов от статуса неудачника к статусу звезды?

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Артем Гаев

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11:27 (мск)© Ньюстюб
Чикаго Блэкхокс
2:5
1:3, 1:2, 0:0
Колорадо Эвеланш
Хоккей, НХЛ, Неделя 929.11.2019, 23:59 (МСК UTC+3)United Center
Главные тренеры
Джереми КоллитонДжаред Беднар
Вратари
Кори КроуфордПавел Францоуз
1-й период
00:59Натан Маккиннон(Джей Ти Комфер)
03:17Райан Грэйвс(Мэтью Нието, Натан Маккиннон)
05:25Эндрю Шоу
05:25Райан Грэйвс
09:14Зак Смит(Райан Карпентер)
12:09Эрик I Густафссон
12:20Кейл Макар(Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер)
18:26Эрик I Густафссон
2-й период
25:05Пьер-Эдуард Белльмар
29:45Валерий Ничушкин
31:26Джей Ти Комфер(Натан Маккиннон)
39:56Патрик Кейн(Джонатан Тэйвз, Брэндон Саад)
3-й период
59:32Эндрю Шоу
59:32Эндрю Шоу
59:32Никита Задоров
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Джей Ти Комфер (Колорадо Эвеланш), Кейл Макар (Колорадо Эвеланш)
Статистика
13Штрафное время9
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Чикаго Блэкхокс
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