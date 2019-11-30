Странный матч Малкина. Джино сделал 2 гола «Питтсбурга» и привез 2 в свои

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Евгений Малкин тащит «Питтсбург» в отсутствии травмированного Сидни Кросби. Именно Джино научил «Пингвинз» побеждать без любимчика всей Канады, российский хоккеист наконец-то обрел себя.

Вообще, если нырнуть в хоккейную историю и посмотреть, когда Малкин выдавал свой лучший хоккей, то можно быстро понять, что происходило это по большей части в тех ситуациях, когда он являлся главной и единственной звездой своей команды. Так, например, было в сезоне-2011/2012, существенную часть которого Кросби пропустил из-за повреждения. И на ЧМ-2012, куда Александр Овечкин подъехал только к плей-офф — магнитогорский великан к этому моменту уже сделал очень многое для получения звания MVP.

После пяти очков в матче против «Ванкувера» от россиянина ждали «продолжения банкета» в выездной игре с «Коламбусом», но она получилась для Евгения странной, разделившись на две части. В одной из них Малкин снова тащил «Питтсбург», в другой — активно помогал «Блю Джекетс» добывать победу. Сначала о хорошем.

За две с небольшим минуты до конца первого периода Малкин подхватил шайбу в своей зоне, пробежался с ней к воротам Йоонаса Корписало и вовремя отдал пас на Джейка Генцела.

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А в начале третьей двадцатиминутки Джино обработал длинную передачу партнера, попробовал забить сам, после чего удачно отборолся у борта, сохранив шайбу для того же Генцеля. Последний адресовал ее на Криса Летанга, который от души приложился в дальний угол.

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Без участия Малкина «Питтсбург» в пятницу не забивал, но и пропустил трижды в те моменты, когда русский нападающий находился на льду. По первому голу «Коламбуса» претензий к 71-му номеру нет, а вот еще по двум вопросы имеются. В первой же смене второго периода Джино кошмарно обрезался на собственной синей линии, подарив шайбу Нику Фолиньо — тот отказываться от подарка не стал.

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А в концовке матча, когда «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока в надежде спастись, Малкин совершил потерю за воротами хозяев и стал соучастником хет-трика Густава Нюквиста.

Джино приблизился к лидерам русской бомбардирской гонки, поднявшись на шестое место, но его команда проиграла впервые за четыре последних матча. Центрфорвард в пятницу вряд ли остался доволен собой, только вот времени на расстройства у него нет — Кросби будет вне игры еще около месяца, а значит, россиянину надо продолжать тащить «Питтбсург». Больше взвалить на себя эту миссию просто некому.

Артем Гаев