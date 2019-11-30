Странный матч Малкина. Джино сделал 2 гола «Питтсбурга» и привез 2 в свои
«Пингвинз» без особых вариантов слились «Коламбусу».
«Пингвинз» без особых вариантов слились «Коламбусу».
Евгений Малкин тащит «Питтсбург» в отсутствии травмированного Сидни Кросби. Именно Джино научил «Пингвинз» побеждать без любимчика всей Канады, российский хоккеист
Вообще, если нырнуть в хоккейную историю и посмотреть, когда Малкин выдавал свой лучший хоккей, то можно быстро понять, что происходило это по большей части в тех ситуациях, когда он являлся главной и единственной звездой своей команды. Так, например, было в сезоне-2011/2012, существенную часть которого Кросби пропустил
После пяти очков в матче против «Ванкувера» от россиянина ждали «продолжения банкета» в выездной игре с «Коламбусом», но она получилась для Евгения странной, разделившись на две части. В одной из них Малкин снова тащил «Питтсбург», в другой — активно помогал «Блю Джекетс» добывать победу. Сначала о хорошем.
За две с небольшим минуты до конца первого периода Малкин подхватил шайбу в своей зоне, пробежался с ней к воротам Йоонаса Корписало и вовремя отдал пас на Джейка Генцела.
А в начале третьей двадцатиминутки Джино обработал длинную передачу партнера, попробовал забить сам, после чего удачно отборолся у борта, сохранив шайбу для того же Генцеля. Последний адресовал ее на Криса Летанга, который от души приложился в дальний угол.
Без участия Малкина «Питтсбург» в пятницу не забивал, но и пропустил трижды в те моменты, когда русский нападающий находился на льду. По первому голу «Коламбуса» претензий к 71-му номеру нет, а вот еще по двум вопросы имеются. В первой же смене второго периода Джино кошмарно обрезался на собственной синей линии, подарив шайбу Нику Фолиньо — тот отказываться от подарка не стал.
А в концовке матча, когда «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока в надежде спастись, Малкин совершил потерю за воротами хозяев и стал соучастником
Джино приблизился к лидерам русской бомбардирской гонки, поднявшись на шестое место, но его команда проиграла впервые за четыре последних матча. Центрфорвард в пятницу вряд ли остался доволен собой, только вот времени на расстройства у него нет — Кросби будет вне игры еще около месяца, а значит, россиянину надо продолжать тащить «Питтбсург». Больше взвалить на себя эту миссию просто некому.
Артем Гаев
|Джон Торторелла
|Майк Салливан
|Йоонас Корписало
|Тристан Джерри(Тристан Джерри, Тристан Джерри)
|05:21
|Густав Нюквист(Оливер Бьоркстранд)
|10:30
|Сэм Лафферти
|17:57
|Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Доминик Симон)
|20:26
|Ник Фолиньо
|21:19
|Доминик Кахун
|22:52
|Густав Нюквист(Пьер-Люк Дюбуа, Зак Веренски)
|26:06
|Джош Андерсон
|34:45
|Джейк Гюнтцель
|35:09
|Ник Фолиньо(Александр Веннберг, Сет Джонс)
|38:20
|Пьер-Люк Дюбуа
|43:11
|Алекс Гальченюк
|45:20
|Крис Летанг(Джейк Гюнтцель, Евгений Малкин)
|51:10
|Сонни Милано
|56:50
|Густав Нюквист
|59:01
|Густав Нюквист(Дэвид Савар, Джош Андерсон)
Густав Нюквист (Коламбус Блю Джэкетс), Ник Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
|8
|Штрафное время
|8
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0