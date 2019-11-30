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11:35 (мск), источник: Sport24

Странный матч Малкина. Джино сделал 2 гола «Питтсбурга» и привез 2 в свои

«Пингвинз» без особых вариантов слились «Коламбусу».

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Источник: Reuters

Евгений Малкин тащит «Питтсбург» в отсутствии травмированного Сидни Кросби. Именно Джино научил «Пингвинз» побеждать без любимчика всей Канады, российский хоккеист наконец-то обрел себя.

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Вообще, если нырнуть в хоккейную историю и посмотреть, когда Малкин выдавал свой лучший хоккей, то можно быстро понять, что происходило это по большей части в тех ситуациях, когда он являлся главной и единственной звездой своей команды. Так, например, было в сезоне-2011/2012, существенную часть которого Кросби пропустил из-за повреждения. И на ЧМ-2012, куда Александр Овечкин подъехал только к плей-офф — магнитогорский великан к этому моменту уже сделал очень многое для получения звания MVP.

После пяти очков в матче против «Ванкувера» от россиянина ждали «продолжения банкета» в выездной игре с «Коламбусом», но она получилась для Евгения странной, разделившись на две части. В одной из них Малкин снова тащил «Питтсбург», в другой — активно помогал «Блю Джекетс» добывать победу. Сначала о хорошем.

За две с небольшим минуты до конца первого периода Малкин подхватил шайбу в своей зоне, пробежался с ней к воротам Йоонаса Корписало и вовремя отдал пас на Джейка Генцела.

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А в начале третьей двадцатиминутки Джино обработал длинную передачу партнера, попробовал забить сам, после чего удачно отборолся у борта, сохранив шайбу для того же Генцеля. Последний адресовал ее на Криса Летанга, который от души приложился в дальний угол.

Официальный сайт НХЛ

Без участия Малкина «Питтсбург» в пятницу не забивал, но и пропустил трижды в те моменты, когда русский нападающий находился на льду. По первому голу «Коламбуса» претензий к 71-му номеру нет, а вот еще по двум вопросы имеются. В первой же смене второго периода Джино кошмарно обрезался на собственной синей линии, подарив шайбу Нику Фолиньо — тот отказываться от подарка не стал.

Официальный сайт НХЛ

А в концовке матча, когда «Питтсбург» заменил вратаря на шестого полевого игрока в надежде спастись, Малкин совершил потерю за воротами хозяев и стал соучастником хет-трика Густава Нюквиста.

Джино приблизился к лидерам русской бомбардирской гонки, поднявшись на шестое место, но его команда проиграла впервые за четыре последних матча. Центрфорвард в пятницу вряд ли остался доволен собой, только вот времени на расстройства у него нет — Кросби будет вне игры еще около месяца, а значит, россиянину надо продолжать тащить «Питтбсург». Больше взвалить на себя эту миссию просто некому.

Артем Гаев

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Рекорд Гиннесса Евгения Малкина
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Коламбус Блю Джэкетс
5:2
1:1, 3:0, 1:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 930.11.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаМайк Салливан
Вратари
Йоонас КорписалоТристан Джерри(Тристан Джерри, Тристан Джерри)
1-й период
05:21Густав Нюквист(Оливер Бьоркстранд)
10:30Сэм Лафферти
17:57Джейк Гюнтцель(Евгений Малкин, Доминик Симон)
2-й период
20:26Ник Фолиньо
21:19Доминик Кахун
22:52Густав Нюквист(Пьер-Люк Дюбуа, Зак Веренски)
26:06Джош Андерсон
34:45Джейк Гюнтцель
35:09Ник Фолиньо(Александр Веннберг, Сет Джонс)
38:20Пьер-Люк Дюбуа
3-й период
43:11Алекс Гальченюк
45:20Крис Летанг(Джейк Гюнтцель, Евгений Малкин)
51:10Сонни Милано
56:50Густав Нюквист
59:01Густав Нюквист(Дэвид Савар, Джош Андерсон)
Лучшие игроки матча
Густав Нюквист (Коламбус Блю Джэкетс), Ник Фолиньо (Коламбус Блю Джэкетс), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
8Штрафное время8
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
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