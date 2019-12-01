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08:01 (мск), источник: ТАСС

Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

ТАСС, 1 декабря. «Филадельфия» в овертайме победила «Монреаль» со счетом 4:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов забросил шайбу, которая принесла победу клубу.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Оскар Линдблум (28-я минута), Кевин Хейз (29), Трэвис Конечны (42) и Проворов (61). У «Монреаля» шайбы забросили Джоэл Армиа (1) и Томаш Татар (29, 44).

Проворов провел на площадке 27 минут 41 секунду, что стало лучшим результатом в матче. 22-летний защитник нанес два броска и совершил три силовых приема. Он забросил шестую шайбу в сезоне и набрал 17-е очко за результативность. Всего за 273 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Проворов набрал 114 очков (36+78).

Официальный сайт НХЛ

«Филадельфия» занимает третье место в Восточной конференции, набрав 35 очков в 27 матчах. «Монреаль» располагается на десятой строчке, имея в активе 28 баллов после 26 игр. В следующем матче «Филадельфия» примет «Торонто» в ночь на среду, «Монреаль» в ночь на понедельник сыграет в гостях с «Бостоном».

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Монреаль Канадиенс
3:4ОТ
1:0, 1:2, 1:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 930.11.2019, 23:00 (МСК UTC+3)Centre Bell, 21213 зрителей
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Вратари
Кейт КинкейдБрайан Эллиотт
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00:19Джоэль Армиа(Виктор Мете)
01:18Филипп Майерс
2-й период
27:47Оскар Линдблум(Джастин Браун, Якуб Ворачек)
28:14Томаш Татар(Ши Уэбер, Филлип Дано)
28:59Кевин Хэйс(Джоэл Фэраби)
29:18Макс Доми
38:34Трэвис Санхейм
3-й период
41:34Трэвис Конекны(Михаэль Раффль, Клод Жиру)
43:05Иван Проворов
43:16Томаш Татар(Джефф Питри, Ник Сузуки)
48:08Томаш Татар
Овертайм
60:31Иван Проворов(Шон Кутюрье)
Лучшие игроки матча
Иван Проворов (Филадельфия Флайерз), Джоэль Армиа (Монреаль Канадиенс), Трэвис Конекны (Филадельфия Флайерз)
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4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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