Шайба Проворова в овертайме принесла «Филадельфии» победу над «Монреалем» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Оскар Линдблум (28-я минута), Кевин Хейз (29), Трэвис Конечны (42) и Проворов (61). У «Монреаля» шайбы забросили Джоэл Армиа (1) и Томаш Татар (29, 44).

Проворов провел на площадке 27 минут 41 секунду, что стало лучшим результатом в матче. 22-летний защитник нанес два броска и совершил три силовых приема. Он забросил шестую шайбу в сезоне и набрал 17-е очко за результативность. Всего за 273 матча в регулярных чемпионатах НХЛ Проворов набрал 114 очков (36+78).

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