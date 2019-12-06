Панарина встретили свистом, а он забил и был очень мил. Коламбус скучал по нему
У Хлебушка — победный гол, но главным творцом победы «Рейнджерс» стал Георгиев со своим потрясающим сейвом в концовке.
У Хлебушка — победный гол, но главным творцом победы «Рейнджерс» стал Георгиев со своим потрясающим сейвом в концовке.
Артемий Панарин впервые вернулся в Коламбус после своего перехода в «Рейнджерс». Российский нападающий провёл два великолепных сезона в составе «Блю Джекетс», где он быстро проделал путь от просто хорошего игрока к звезде НХЛ, что вылилось в подписание им самого крупного контракта для русского в истории сильнейшей лиги мира. Конечно, для Панарина это был не рядовой матч — у Артемия ещё свежи впечатления о том времени, когда он вместе с Сергеем Бобровским открывал для «Коламбуса» новые горизонты: выводил «жакетов» в
Панарин слезу не пустил, но не забыл поблагодарить местную публику улыбкой и приветствием. Персональный подарок достался и одному из болельщиков «Коламбуса» — во время раскатки Артемий презентовал ему свою клюшку.
Казалось бы, Панарин и «Блю Джекетс» расстались довольно мирно, но
На 36-й минуте матча россиянин сделал счёт 3:1, завершив красивую комбинацию гостей, но даже после этого трибуны не сорвались на оглушительный свист.
Панарин забросил, как выяснилось позднее, победную шайбу в этой встрече. А ведь начиналось для «Коламбуса» всё неплохо. На 13-й минуте первого периода Кэм Аткинсон дважды воспользовался тем, что у Брэди Шея сломалась клюшка при броске: сначала перехватил шайбу, а потом без помех бросил
Гости успели отыграться до конца первой трети матча — Брендан Лемье замкнул на пятачке классную передачу Мики Зибанеджада
В третьем периоде «Коламбус» мог отыграться, но Александра Георгиева смог пробить лишь Сет Джонс. Российский голкипер, кстати, провёл великолепный матч, сделал 45 сейвов и стал главным творцом успеха гостей. А одно из его спасений на последних минутах основного времени получилось просто фантастическим.
Что касается Панарина, то он ограничился в этом поединке одной шайбой (она стала для него 13-й в сезоне), а с остальными его четырьмя бросками справился Йоонас Корписало.
По окончании игры Панарин, кстати, подарил ещё одну клюшку фанатам «Коламбуса», а после игры пообщался с журналистами. «Я слегка расстроен
|Джон Торторелла
|Дэвид Куинн
|Йоонас Корписало(Йоонас Корписало)
|Александр Георгиев
|05:21
|Бу Нивс
|12:43
|Кэм Аткинсон(Ник Фолиньо)
|13:27
|Брендан Лемье
|19:52
|Брендан Лемье(Мика Зибанежад, Каапо Какко)
|24:23
|Эмиль Бемстрем
|25:46
|Джейкоб Труба(Адам Фокс, Райан Стром)
|28:54
|Бун Дженнер
|35:32
|Артемий Панарин(Энтони Дианджело, Бретт Хауден)
|39:41
|Адам Фокс
|43:33
|Сет Джонс(Дин Кукан)
|43:33
|Командный штраф
|57:50
|Брэди Шей
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Артемий Панарин (Нью-Йорк Рейнджерс), Сет Джонс (Коламбус Блю Джэкетс)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0