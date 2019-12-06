Панарина встретили свистом, а он забил и был очень мил. Коламбус скучал по нему

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Артемий Панарин впервые вернулся в Коламбус после своего перехода в «Рейнджерс». Российский нападающий провёл два великолепных сезона в составе «Блю Джекетс», где он быстро проделал путь от просто хорошего игрока к звезде НХЛ, что вылилось в подписание им самого крупного контракта для русского в истории сильнейшей лиги мира. Конечно, для Панарина это был не рядовой матч — у Артемия ещё свежи впечатления о том времени, когда он вместе с Сергеем Бобровским открывал для «Коламбуса» новые горизонты: выводил «жакетов» в плей-офф и даже проходил первый раунд.

В штате Огайо Панарина, разумеется, тоже не забыли. «Коламбус» подготовил короткий, но трогательный трибьют-ролик в честь Артемия, который был показан на кубе «Нейшнвайд-арены» перед игрой.

Панарин слезу не пустил, но не забыл поблагодарить местную публику улыбкой и приветствием. Персональный подарок достался и одному из болельщиков «Коламбуса» — во время раскатки Артемий презентовал ему свою клюшку.

Казалось бы, Панарин и «Блю Джекетс» расстались довольно мирно, но всё-таки тот факт, что Артемий летом даже не рассматривал всерьёз вариант остаться в «Коламбусе», явно покоробил фанатов клуба. Ещё перед игрой один из североамериканских журналистов предполагал, что Панарина освистают. Просто потому что так принято.

Никакой обструкции Артемию, конечно, не устроили, но встретили его коллективным «бууу», которое в начале игры сопровождало каждое касание Панариным шайбы.

На 36-й минуте матча россиянин сделал счёт 3:1, завершив красивую комбинацию гостей, но даже после этого трибуны не сорвались на оглушительный свист. Всё-таки хоккеист, выдавший два подряд лучших сезона в истории «Коламбуса», не заслуживал массового осуждения за свой выбор.

Панарин забросил, как выяснилось позднее, победную шайбу в этой встрече. А ведь начиналось для «Коламбуса» всё неплохо. На 13-й минуте первого периода Кэм Аткинсон дважды воспользовался тем, что у Брэди Шея сломалась клюшка при броске: сначала перехватил шайбу, а потом без помех бросил из-под незадачливого защитника «Рейнджерс.

Гости успели отыграться до конца первой трети матча — Брендан Лемье замкнул на пятачке классную передачу Мики Зибанеджада из-за ворот, а во втором периоде «Рейнджерс» вышли вперёд после аккуратного броска Джейкоба Трубы в большинстве.

В третьем периоде «Коламбус» мог отыграться, но Александра Георгиева смог пробить лишь Сет Джонс. Российский голкипер, кстати, провёл великолепный матч, сделал 45 сейвов и стал главным творцом успеха гостей. А одно из его спасений на последних минутах основного времени получилось просто фантастическим.

Что касается Панарина, то он ограничился в этом поединке одной шайбой (она стала для него 13-й в сезоне), а с остальными его четырьмя бросками справился Йоонас Корписало.