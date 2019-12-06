«Даллас» обыграл «Виннипег», Гурьянов забил пятую шайбу в сезоне НХЛ
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Даллас» на своей площадке в овертайме обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Даллас» на своей площадке в овертайме обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В составе хозяев льда голами отметились Джейми Бенн (19-я минута), Денис Гурьянов (30), забросивший пятую шайбу в сезоне, и Джо Павелски (63). У гостей отличились Блэйк Уилер (41) и Марк Шайфли (60).
Другие результаты матчей НХЛ, прошедших в четверг:
«Бостон» — «Чикаго» — 3:4 (после овертайма),
«Монреаль» — «Колорадо» — 2:3,
«Филадельфия» — «Аризона» — 1:3,
«Калгари» — «Баффало» — 4:3.
|Джим Монтгомери
|Пол Морис
|Бен Бишоп
|Коннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
|10:10
|Энтони Битетто
|16:22
|Блэйк Комо
|16:22
|Марк Шайфли
|18:03
|Патрик Лайне
|18:27
|Джейми Бенн(Миро Хейсканен, Тайлер Сегин)
|24:00
|Блэйк Комо
|29:25
|Денис Гурьянов(Кори Перри, Джейсон Дикинсон)
|33:37
|Марк Шайфли
|33:37
|Марк Шайфли
|38:19
|Андрей Секера
|41:38
|Блэйк Уилер(Николай Элерс, Такер Пулман)
|43:05
|Андрей Секера
|59:15
|Марк Шайфли(Патрик Лайне, Кайл Коннор)
|61:31
|Джош Моррисси
|62:02
|Джо Павелски(Миро Хейсканен, Тайлер Сегин)
Джо Павелски (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз), Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс)
|8
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0