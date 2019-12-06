«Даллас» обыграл «Виннипег», Гурьянов забил пятую шайбу в сезоне НХЛ

Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В составе хозяев льда голами отметились Джейми Бенн (19-я минута), Денис Гурьянов (30), забросивший пятую шайбу в сезоне, и Джо Павелски (63). У гостей отличились Блэйк Уилер (41) и Марк Шайфли (60).