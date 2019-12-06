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11:21 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Даллас» обыграл «Виннипег», Гурьянов забил пятую шайбу в сезоне НХЛ

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. «Даллас» на своей площадке в овертайме обыграл «Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в Далласе, завершилась со счетом 3:2 (1:0, 1:0, 0:2, 1:0). В составе хозяев льда голами отметились Джейми Бенн (19-я минута), Денис Гурьянов (30), забросивший пятую шайбу в сезоне, и Джо Павелски (63). У гостей отличились Блэйк Уилер (41) и Марк Шайфли (60).

Другие результаты матчей НХЛ, прошедших в четверг:

«Бостон» — «Чикаго» — 3:4 (после овертайма),

«Монреаль» — «Колорадо» — 2:3,

«Филадельфия» — «Аризона» — 1:3,

«Калгари» — «Баффало» — 4:3.

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Даллас Старз
3:2ОТ
1:0, 1:0, 0:2
Виннипег Джетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 106.12.2019, 04:30 (МСК UTC+3)American Airlines Center
Главные тренеры
Джим МонтгомериПол Морис
Вратари
Бен БишопКоннор Хеллебайк(Коннор Хеллебайк)
1-й период
10:10Энтони Битетто
16:22Блэйк Комо
16:22Марк Шайфли
18:03Патрик Лайне
18:27Джейми Бенн(Миро Хейсканен, Тайлер Сегин)
2-й период
24:00Блэйк Комо
29:25Денис Гурьянов(Кори Перри, Джейсон Дикинсон)
33:37Марк Шайфли
33:37Марк Шайфли
38:19Андрей Секера
3-й период
41:38Блэйк Уилер(Николай Элерс, Такер Пулман)
43:05Андрей Секера
59:15Марк Шайфли(Патрик Лайне, Кайл Коннор)
Овертайм
61:31Джош Моррисси
62:02Джо Павелски(Миро Хейсканен, Тайлер Сегин)
Лучшие игроки матча
Джо Павелски (Даллас Старз), Бен Бишоп (Даллас Старз), Коннор Хеллебайк (Виннипег Джетс)
Статистика
8Штрафное время12
0Игра в большинстве0
2Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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