Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин (18-я минута), Иэн Коул (30), Андре Бураковски (39) и Габриэль Ландеског (60). У проигравших отличился Крис Вагнер (14).

Еще один российский форвард «Колорадо» Владислав Каменев результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 7 очков (4 шайбы + 3 передачи), Каменева — 4 (1+3). Основной вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр получил травму в конце первого периода и не смог продолжить встречу.

«Колорадо», который одержал шестую победу подряд, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. «Бостон» расположился на второй строчке на Востоке с 46 очками в 30 встречах.

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В другом матче дня «Ванкувер» в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 6:5.

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