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11:41 (мск), источник: ТАСС

Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Бостон» в матче НХЛ

ТАСС, 8 декабря. «Бостон» уступил «Колорадо» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин (18-я минута), Иэн Коул (30), Андре Бураковски (39) и Габриэль Ландеског (60). У проигравших отличился Крис Вагнер (14).

Еще один российский форвард «Колорадо» Владислав Каменев результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 7 очков (4 шайбы + 3 передачи), Каменева — 4 (1+3). Основной вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр получил травму в конце первого периода и не смог продолжить встречу.

«Колорадо», который одержал шестую победу подряд, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. «Бостон» расположился на второй строчке на Востоке с 46 очками в 30 встречах.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Ванкувер» в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 6:5.

Официальный сайт НХЛ
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Хоккей, НХЛ, Неделя 108.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиДжаред Беднар
Вратари
Ярослав Галак(Ярослав Галак)Филипп Грубауэр(Павел Францоуз)
1-й период
13:14Крис Вагнер(Джон Мур, Андерс Бьорк)
17:25Валерий Ничушкин(Мэтью Нието)
2-й период
29:17Ян Коул(Йоонас Донской, Марк Барберио)
38:21Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Йоонас Донской)
3-й период
45:54Райан Грэйвс
48:02Брэд Маршан
48:27Йоонас Донской
57:39Габриэль Ландескуг
59:57Габриэль Ландескуг(Пьер-Эдуард Белльмар)
Лучшие игроки матча
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш), Крис Вагнер (Бостон Брюинз)
Статистика
2Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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