Шайба Ничушкина помогла «Колорадо» обыграть «Бостон» в матче НХЛ
ТАСС, 8 декабря. «Бостон» уступил «Колорадо» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 8 декабря. «Бостон» уступил «Колорадо» со счетом 1:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили российский форвард Валерий Ничушкин (18-я минута), Иэн Коул (30), Андре Бураковски (39) и Габриэль Ландеског (60). У проигравших отличился Крис Вагнер (14).
Еще один российский форвард «Колорадо» Владислав Каменев результативными действиями не отметился. Всего в этом сезоне на счету Ничушкина 7 очков (4 шайбы + 3 передачи), Каменева — 4 (1+3). Основной вратарь «Колорадо» Филипп Грубауэр получил травму в конце первого периода и не смог продолжить встречу.
«Колорадо», который одержал шестую победу подряд, занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 40 очков в 29 матчах. «Бостон» расположился на второй строчке на Востоке с 46 очками в 30 встречах.
В другом матче дня «Ванкувер» в овертайме обыграл «Баффало» со счетом 6:5.
|Брюс Кэссиди
|Джаред Беднар
|Ярослав Галак(Ярослав Галак)
|Филипп Грубауэр(Павел Францоуз)
|13:14
|Крис Вагнер(Джон Мур, Андерс Бьорк)
|17:25
|Валерий Ничушкин(Мэтью Нието)
|29:17
|Ян Коул(Йоонас Донской, Марк Барберио)
|38:21
|Андре Бураковски(Натан Маккиннон, Йоонас Донской)
|45:54
|Райан Грэйвс
|48:02
|Брэд Маршан
|48:27
|Йоонас Донской
|57:39
|Габриэль Ландескуг
|59:57
|Габриэль Ландескуг(Пьер-Эдуард Белльмар)
Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш), Йоонас Донской (Колорадо Эвеланш), Крис Вагнер (Бостон Брюинз)
|2
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0