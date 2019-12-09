Панарин и Георгиев вынесли «Вегас»! Такой «Рейнджерс» не остановить
Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.
Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.
В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играют в разных конференциях, но очки были важны как для одних, так и для других. «Синерубашечники» отчаянно бьются за зону
«Рейнджерс» в предыдущем матче уступили «Монреалю», поэтому главный тренер команды Дэвид Куинн внёс изменения в игру коллектива. И они сработали. Хоккеисты из
В отчётном противостоянии гости сразу же взялись за дело. Не удивительно, что счёт в матче открыл Панарин, сделав это уже на 12-й минуте первого периода. В итоге российский нападающий в матче отметился голом и голевой передачей, набрав 36-е очко в этом сезоне. Форвард провёл на льду 17 минут и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».
Гол Артемия получился довольно эффектным. Россиянин с кистей бросил из круга вбрасывания
Помимо первого гола Панарин принял непосредственное участие и в последней голевой атаке своей команды. Россиянин и финн Какко ассистировали Зибанеджаду, который поразил ворота соперника в большинстве. В общем, отчётную встречу Артемий явно может занести себе в актив.
Помимо Панарина был в этом матче и ещё один российский герой. В очередной раз с лучшей стороны проявил себя вратарь Александр Георгиев, на сей раз отразивший 38 бросков по своим воротам. Это его второй «сухарь» в нынешнем сезоне.
Георгиев выглядел в воротах «Рейнджерс» надёжно и уверенно. Учитывая, что после нынешнего сезона у Александра заканчивается контракт, такая игра для него особенно важна.
Интересно, что именно Георгиеву после матча досталась бродвейская шляпа лучшего игрока матча в составе «Рейнджерс». В четырёх последних матчах у Александра три победы, две игры на ноль и лишь четыре пропущенные шайбы при 150 сейвах. Думается, что Георгиев заслужил оваций даже от звёздного шведа Хенрика Лундквиста, который в матче с «Вегасом» наблюдал за игрой со скамейки для запасных.
После крупной победы со счётом 5:0 команда Дэвида Куинна отправляется в солнечную Калифорнию, где поочерёдно сыграет с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом». Потом у «Рейнджерс» начнётся домашняя серия игр.
Павел Панышев
|Жерар Галлан
|Дэвид Куинн
|Малькольм Суббан
|Александр Георгиев
|11:03
|Артемий Панарин(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
|11:17
|Крис Крайдер(Райан Линдгрен, Райан Стром)
|12:11
|Брэди Шей
|18:56
|Пол Штястны
|25:03
|Райан Ривз
|25:03
|Райан Ривз
|27:14
|Джейкоб Труба(Адам Фокс, Райан Стром)
|30:32
|Йеспер Фаст(Джейкоб Труба, Брэди Шей)
|33:37
|Марк Стаал
|33:47
|Ши Теодор
|39:02
|Энтони Дианджело
|43:04
|Вильям Каррье
|43:04
|Брендан Лемье
|48:42
|Мика Зибанежад
|54:31
|Пол Штястны
|55:05
|Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Каапо Какко)
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Джейкоб Труба (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс)
|15
|Штрафное время
|13
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0