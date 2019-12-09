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09:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Панарин и Георгиев вынесли «Вегас»! Такой «Рейнджерс» не остановить

Звёздный российский форвард забил и отдал, а голкипер отразил 38 бросков и сыграл на ноль.

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13
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13
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Вегас Голден Найтс» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Команды играют в разных конференциях, но очки были важны как для одних, так и для других. «Синерубашечники» отчаянно бьются за зону плей-офф на Востоке, а «золотые рыцари» находятся в первой восьмёрке на Западе, но в опасной зоне, на седьмом месте.

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«Рейнджерс» в предыдущем матче уступили «Монреалю», поэтому главный тренер команды Дэвид Куинн внёс изменения в игру коллектива. И они сработали. Хоккеисты из Нью-Йорка в одну калитку вынесли «Вегас», здорово пошумевший в НХЛ двумя сезонами ранее, когда «Голден Найтс», только заявившись в состав участников лиги, с ходу дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вашингтону».

В отчётном противостоянии гости сразу же взялись за дело. Не удивительно, что счёт в матче открыл Панарин, сделав это уже на 12-й минуте первого периода. В итоге российский нападающий в матче отметился голом и голевой передачей, набрав 36-е очко в этом сезоне. Форвард провёл на льду 17 минут и 37 секунд и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Гол Артемия получился довольно эффектным. Россиянин с кистей бросил из круга вбрасывания из-под соперника (им оказался защитник Брейден Макнэбб). В результате шайба юркнула между щитков Малкольму Суббэну и оказалась в сетке ворот.

Во время загрузки произошла ошибка.

Помимо первого гола Панарин принял непосредственное участие и в последней голевой атаке своей команды. Россиянин и финн Какко ассистировали Зибанеджаду, который поразил ворота соперника в большинстве. В общем, отчётную встречу Артемий явно может занести себе в актив.

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Помимо Панарина был в этом матче и ещё один российский герой. В очередной раз с лучшей стороны проявил себя вратарь Александр Георгиев, на сей раз отразивший 38 бросков по своим воротам. Это его второй «сухарь» в нынешнем сезоне.

Георгиев выглядел в воротах «Рейнджерс» надёжно и уверенно. Учитывая, что после нынешнего сезона у Александра заканчивается контракт, такая игра для него особенно важна.

Интересно, что именно Георгиеву после матча досталась бродвейская шляпа лучшего игрока матча в составе «Рейнджерс». В четырёх последних матчах у Александра три победы, две игры на ноль и лишь четыре пропущенные шайбы при 150 сейвах. Думается, что Георгиев заслужил оваций даже от звёздного шведа Хенрика Лундквиста, который в матче с «Вегасом» наблюдал за игрой со скамейки для запасных.

Что касается ещё одного россиянина в составе «Рейнджерс» — Павла Бучневича, — то он провёл на площадке 15 минут и 12 секунд, закончив матч с коэффициентом полезности «0». Результативными действиями не отметился.

После крупной победы со счётом 5:0 команда Дэвида Куинна отправляется в солнечную Калифорнию, где поочерёдно сыграет с «Лос-Анджелесом», «Сан-Хосе» и «Анахаймом». Потом у «Рейнджерс» начнётся домашняя серия игр.

Официальный сайт НХЛ

Павел Панышев

Вегас Голден Найтс
0:5
0:2, 0:2, 0:1
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 119.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)T-Mobile Arena
Главные тренеры
Жерар ГалланДэвид Куинн
Вратари
Малькольм СуббанАлександр Георгиев
1-й период
11:03Артемий Панарин(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
11:17Крис Крайдер(Райан Линдгрен, Райан Стром)
12:11Брэди Шей
18:56Пол Штястны
2-й период
25:03Райан Ривз
25:03Райан Ривз
27:14Джейкоб Труба(Адам Фокс, Райан Стром)
30:32Йеспер Фаст(Джейкоб Труба, Брэди Шей)
33:37Марк Стаал
33:47Ши Теодор
39:02Энтони Дианджело
3-й период
43:04Вильям Каррье
43:04Брендан Лемье
48:42Мика Зибанежад
54:31Пол Штястны
55:05Мика Зибанежад(Артемий Панарин, Каапо Какко)
Лучшие игроки матча
Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс), Джейкоб Труба (Нью-Йорк Рейнджерс), Райан Стром (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
15Штрафное время13
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Нью-Йорк Рейнджерс
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