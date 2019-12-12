Передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

В составе «Колорадо» шайбы в матче забросили Мэтт Калверт (6-я минута) и Микко Рантанен (37, 43). У «Филадельфии» отличился Клод Жиру (55).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Калверта. 24-летний россиянин отдал четвертую передачу в сезоне, всего в его активе теперь 9 (5 шайб + 4 передачи) очков в 26 матчах текущего сезона. Одноклубник Ничушкина россиянин Никита Задоров провел на площадке 22 минуты 46 секунд при показателе полезности -1. Российский защитник набрал 4 (1+3) очка в 26 матчах текущего сезона.

Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьев провел на льду около 9 минут, не отметившись результативными действиями.

«Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. «Филадельфия» идет пятой на Востоке, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В следующем матче «Колорадо» 14 декабря на домашней площадке примет «Нью-Джерси». «Филадельфия» днем позднее в гостях встретится с «Миннесотой».