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10:36 (мск), источник: ТАСС

Передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Филадельфию» в матче НХЛ

ТАСС, 12 декабря. «Колорадо» со счетом 3:1 обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Колорадо» шайбы в матче забросили Мэтт Калверт (6-я минута) и Микко Рантанен (37, 43). У «Филадельфии» отличился Клод Жиру (55).

Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Калверта. 24-летний россиянин отдал четвертую передачу в сезоне, всего в его активе теперь 9 (5 шайб + 4 передачи) очков в 26 матчах текущего сезона. Одноклубник Ничушкина россиянин Никита Задоров провел на площадке 22 минуты 46 секунд при показателе полезности -1. Российский защитник набрал 4 (1+3) очка в 26 матчах текущего сезона.

Форвард «Филадельфии» Михаил Воробьев провел на льду около 9 минут, не отметившись результативными действиями.

«Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. «Филадельфия» идет пятой на Востоке, имея в активе 39 очков после 31 встречи.

В следующем матче «Колорадо» 14 декабря на домашней площадке примет «Нью-Джерси». «Филадельфия» днем позднее в гостях встретится с «Миннесотой».

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Колорадо Эвеланш
3:1
1:0, 1:0, 1:1
Филадельфия Флайерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1112.12.2019, 05:30 (МСК UTC+3)Pepsi Center
Главные тренеры
Джаред БеднарАлен Виньо
Вратари
Павел ФранцоузКартер Харт
1-й период
05:21Мэттью Колверт(Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуард Белльмар)
07:02Мэтт Нисканен
07:40Габриэль Ландескуг
11:54Роберт Хегг
2-й период
36:05Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер)
3-й период
42:31Микко Рантанен(Назем Кадри, Калле Росен)
46:07Натан Маккиннон
54:48Клод Жиру(Якуб Ворачек, Шон Кутюрье)
Лучшие игроки матча
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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