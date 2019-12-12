Передача Ничушкина помогла «Колорадо» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
ТАСС, 12 декабря. «Колорадо» со счетом 3:1 обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 12 декабря. «Колорадо» со счетом 3:1 обыграл «Филадельфию» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Колорадо» шайбы в матче забросили Мэтт Калверт (6-я минута) и Микко Рантанен (37, 43). У «Филадельфии» отличился Клод Жиру (55).
Российский форвард «Колорадо» Валерий Ничушкин отметился результативной передачей в эпизоде с голом Калверта. 24-летний россиянин отдал четвертую передачу в сезоне, всего в его активе теперь 9 (5 шайб + 4 передачи) очков в 26 матчах текущего сезона. Одноклубник Ничушкина россиянин Никита Задоров провел на площадке 22 минуты 46 секунд при показателе полезности -1. Российский защитник набрал 4 (1+3) очка в 26 матчах текущего сезона.
«Колорадо» занимает первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 43 очка в 31 матче. «Филадельфия» идет пятой на Востоке, имея в активе 39 очков после 31 встречи.
В следующем матче «Колорадо» 14 декабря на домашней площадке примет «Нью-Джерси». «Филадельфия» днем позднее в гостях встретится с «Миннесотой».
|Джаред Беднар
|Ален Виньо
|Павел Францоуз
|Картер Харт
|05:21
|Мэттью Колверт(Валерий Ничушкин, Пьер-Эдуард Белльмар)
|07:02
|Мэтт Нисканен
|07:40
|Габриэль Ландескуг
|11:54
|Роберт Хегг
|36:05
|Микко Рантанен(Натан Маккиннон, Джей Ти Комфер)
|42:31
|Микко Рантанен(Назем Кадри, Калле Росен)
|46:07
|Натан Маккиннон
|54:48
|Клод Жиру(Якуб Ворачек, Шон Кутюрье)
Микко Рантанен (Колорадо Эвеланш), Павел Францоуз (Колорадо Эвеланш), Натан Маккиннон (Колорадо Эвеланш)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0