Ковальчук покинет «Лос-Анджелес», но хочет остаться в НХЛ. Инсайды о будущем русского форварда

Источник: AFP 2019

15 декабря — день икс для Ильи Ковальчука в его карьере в «Лос-Анджелесе», и, возможно в НХЛ, когда решится или как минимум прояснится будущее хоккеиста. Как часто бывало у российского форварда, многое упирается в финансы — правда, в этот раз Кови точно нельзя обвинить в желании заработать больше. Он просто борется за обещанные ему контрактом с «Кингз» деньги.

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В ноябре «Лос-Анджелес» отправил Илью в запас с явным намерением избавиться от россиянина, но так просто этого не сделать. Обмен, если бы кто-то и согласился на него из других клубов НХЛ, возможен только с согласия Ковальчука. Отправка в фарм-клуб — только с согласия Ковальчука (и зачем ему это?) Расторжение контракта — аналогично.

Илье, конечно, неприятно просто так смотреть матчи «Кингз» с трибуны, тем более что это и так не самое завораживающее зрелище, но он логично решил выждать месяц, чтобы дождаться 15 декабря, когда «Лос-Анджелес» должен выплатить ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов. Базовая зарплата за этот чемпионат куда скромнее — 700 тысяч долларов, поэтому ей пожертвовать намного проще.

По нашим данным, это действительно произойдет. 15 декабря или в один из ближайших дней после этого Ковальчук подпишет то самое расторжение контракта — договоренность с «Кингз» об этом уже есть.

Что дальше? По информации «СЭ», Илья рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ. Продолжит или нет, уже другой вопрос, но его приоритет — остаться за океаном. Он понятен: во-первых, срываться на другой континент по ходу сезона — не самая приятная перспектива, во-вторых, Ковальчук, который был чрезвычайно мотирован вернуться в НХЛ после пяти лет в СКА, не хочет завершать карьеру в североамериканской лиге на минорной ноте.

Есть нюансы, связанные с расторжением контракта. «Лос-Анджелес» мог бы запретить Ковальчуку играть за другой клуб НХЛ, но вряд калифорнийцев сейчас сильно волнуют хоть какие-то вопросы конкуренции в лиге. «Кингз» тоже стоит пойти навстречу Илье: раз уж они хотели, чтобы он покинул команду, то нет смысла мешать ему. К тому же уход Кови позволит разгрузить платежку более, чем на шесть миллионов. Если ждать до лета и выкупать его, будет намного хуже — под потолком останутся те же самые 6,25 миллиона.

Важнее другое: формально россиянин после расторжения должен вернуть бонусы клубу, если он хочет продолжить карьеру в НХЛ. Но, учитывая, что «Кингз» так же заинтересованы поскорее разобраться с этой ситуацией, как и Кови, то какой-то компромиссный вариант, который позволял бы Илье оставить себе деньги и остаться в лиге, наверняка будет найден. Его случай очень редкий для НХЛ — если не уникальный.

Источник: Спорт-Экспресс

С полученным бонусом Ковальчук сможет спокойно подписываться до конца сезона в другой клуб на минимальный контракт. Как например, выкупленный «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, который зарабатывал в Нью-Йорке по 6,65 миллиона, сделал скидку «Тампе» и согласился на 1,75 миллиона — потому что 1,43 он еще четыре года будет получать от прошлого работодателя.

Найдет ли Ковальчук себе команду за условный миллион в НХЛ? Скорее всего, да — даже у некоторых топ-клубов не хватает снайперов среднего уровня (которым Илья сейчас стал) и нормальных опций для второй спецбригады большинства. Интересно, будет ли наш нападающий также избирателен в выборе команды, как было полтора года назад с «Лос-Анджелесом», или ради продолжения карьеры за океаном на несколько месяцев согласится на любой вариант.

Если же с НХЛ все-таки не сложится — всегда остается КХЛ. Интерес к Ковальчуку, о котором «СЭ» писал и летом, и в ноябре, подтверждали и Александр Крылов, и Максим Сушинский. Президент «Ястребов» даже рассказал, что говорил с Ильей. Однако оба менеджера «Авангарда» подчеркнули, что Кови хочет остаться в НХЛ. Россия и Балашиха — запасной вариант. Любопытно, что в декабре приходилось слышать о заинтересованности в Ковальчуке еще одного топ-клуба КХЛ — уже из Западной конференции. Правда, перебить «Авангард» с учетом Крылова и бывшего тренера Ильи по «Атланте» Боба Хартли будет тяжело.

Мы же пока ждем 15 декабря. Если не в воскресенье, то в понедельник-вторник новости наверняка будут. И после этого мы узнаем, где Ковальчук продолжит карьеру.