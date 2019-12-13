Ковальчук покинет «Лос-Анджелес», но хочет остаться в НХЛ. Инсайды о будущем русского форварда
Все решится в ближайшие дни.
Все решится в ближайшие дни.
15 декабря — день икс для Ильи Ковальчука в его карьере в «Лос-Анджелесе», и, возможно в НХЛ, когда решится или как минимум прояснится будущее хоккеиста. Как часто бывало у российского форварда, многое упирается в финансы — правда, в этот раз Кови точно нельзя обвинить в желании заработать больше. Он просто борется за обещанные ему контрактом с «Кингз» деньги.
В ноябре «Лос-Анджелес» отправил Илью в запас с явным намерением избавиться от россиянина, но так просто этого не сделать. Обмен, если бы
Илье, конечно, неприятно просто так смотреть матчи «Кингз» с трибуны, тем более что это и так не самое завораживающее зрелище, но он логично решил выждать месяц, чтобы дождаться 15 декабря, когда «Лос-Анджелес» должен выплатить ему последнюю часть бонуса за сезон-2019/20 — 2,65 миллиона долларов. Базовая зарплата за этот чемпионат куда скромнее — 700 тысяч долларов, поэтому ей пожертвовать намного проще.
По нашим данным, это действительно произойдет. 15 декабря или в один из ближайших дней после этого Ковальчук подпишет то самое расторжение контракта — договоренность с «Кингз» об этом уже есть.
Что дальше? По информации «СЭ», Илья рассчитывает продолжить карьеру в НХЛ. Продолжит или нет, уже другой вопрос, но его приоритет — остаться за океаном. Он понятен:
Есть нюансы, связанные с расторжением контракта. «Лос-Анджелес» мог бы запретить Ковальчуку играть за другой клуб НХЛ, но вряд калифорнийцев сейчас сильно волнуют хоть
Важнее другое: формально россиянин после расторжения должен вернуть бонусы клубу, если он хочет продолжить карьеру в НХЛ. Но, учитывая, что «Кингз» так же заинтересованы поскорее разобраться с этой ситуацией, как и Кови, то
С полученным бонусом Ковальчук сможет спокойно подписываться до конца сезона в другой клуб на минимальный контракт. Как например, выкупленный «Рейнджерс» Кевин Шаттенкирк, который зарабатывал в
Если же с НХЛ
Мы же пока ждем 15 декабря. Если не в воскресенье, то в
Павел Климовицкий