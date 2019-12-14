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09:52 (мск), источник: ТАСС

«Даллас» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ. Радулов сделал результативную передачу

ТАСС, 14 декабря. «Даллас» уступил «Вегасу» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.

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Источник: AP 2019

В составе победителей отличились Вильям Карлссон (25-я минута), Чендлер Стивенсон (35) и Макс Пачиоретти (61 ОТ). У проигравших шайбы забросили Тэйлор Федун (16) и Джейми Бенн (55).

Нападающий хозяев Александр Радулов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на счету форварда 19 (9+10) очков в 32 играх. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 28 встречах.

Официальный сайт НХЛ

В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятое место, набрав 40 очков в 33 матчах. «Вегас» расположился на восьмой строчке с 39 очками в 35 встречах.

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Главные тренеры
Рик БоунессЖерар Галлан
Вратари
Бен БишопМалькольм Суббан
1-й период
15:14Тэйлор Федун(Александр Радулов, Эса Линделл)
2-й период
24:20Вильям Карлссон(Джонатан Маршессо, Ши Теодор)
32:04Блэйк Комо
34:41Чендлер Стивенсон(Макс Пачоретти, Марк Стоун)
38:19Ши Теодор
3-й период
47:13Райлли Смит
49:33Тэйлор Федун
54:49Джейми Бенн(Тайлер Сегин)
Овертайм
60:51Макс Пачоретти(Ши Теодор, Марк Стоун)
Лучшие игроки матча
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Малькольм Суббан (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс)
Статистика
4Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
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