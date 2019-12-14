«Даллас» проиграл «Вегасу» в матче НХЛ. Радулов сделал результативную передачу
ТАСС, 14 декабря. «Даллас» уступил «Вегасу» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.
ТАСС, 14 декабря. «Даллас» уступил «Вегасу» в овертайме домашнего матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:3.
В составе победителей отличились Вильям Карлссон (25-я минута), Чендлер Стивенсон (35) и Макс Пачиоретти (61 ОТ). У проигравших шайбы забросили Тэйлор Федун (16) и Джейми Бенн (55).
Нападающий хозяев Александр Радулов отметился голевой передачей. Всего в этом сезоне на счету форварда 19 (9+10) очков в 32 играх. Нападающий «Далласа» Денис Гурьянов не набрал баллов за результативность. В регулярном чемпионате в активе россиянина 10 (6+4) очков в 28 встречах.
В турнирной таблице Западной конференции «Даллас» занимает пятое место, набрав 40 очков в 33 матчах. «Вегас» расположился на восьмой строчке с 39 очками в 35 встречах.
|Рик Боунесс
|Жерар Галлан
|Бен Бишоп
|Малькольм Суббан
|15:14
|Тэйлор Федун(Александр Радулов, Эса Линделл)
|24:20
|Вильям Карлссон(Джонатан Маршессо, Ши Теодор)
|32:04
|Блэйк Комо
|34:41
|Чендлер Стивенсон(Макс Пачоретти, Марк Стоун)
|38:19
|Ши Теодор
|47:13
|Райлли Смит
|49:33
|Тэйлор Федун
|54:49
|Джейми Бенн(Тайлер Сегин)
|60:51
|Макс Пачоретти(Ши Теодор, Марк Стоун)
Макс Пачоретти (Вегас Голден Найтс), Малькольм Суббан (Вегас Голден Найтс), Марк Стоун (Вегас Голден Найтс)
|4
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0