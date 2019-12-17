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13:07 (мск), источник: ТАСС

«Чикаго» отстранил от работы ассистента тренера до января за удар хоккеиста 13 лет назад

ТАСС, 17 декабря. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Чикаго» отстранил от работы помощника главного тренера команды канадского специалиста Марка Кроуфорда до января 2020 года из-за физического воздействия на игроков 13 лет назад. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу «Чикаго».

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В конце ноября завершивший карьеру игрок Шон Эйври заявил, что 13 лет назад, во время работы в «Лос Анджелесе», Кроуфорд ударил его по спине, когда тот сидел на скамейке, после того, как «Лос Анджелес» по вине Эйври получил штраф за нарушение численного состава. После заявления Эйври «Чикаго» отстранил от работы Кроуфорда до выяснения обстоятельств.

«Мы провели тщательный анализ его действий — никаких оправданий его поведению. Однако Марк активно посещал консультации, чтобы улучшить навыки общения с игроками. Считаем, что Марк вынес уроки из своих прошлых проступков и во время его работы в “Чикаго” не было никаких инцидентов», — говорится в сообщении.

«Как итог, Марк будет отстранен от спортивной деятельности до 2 января 2020 года, после чего вернется к обязанностям помощника тренера и продолжит свои консультации», — отмечается в заявлении «Чикаго».

Кроуфорду 58 лет, он занимает пост помощника главного тренера «Чикаго» с июня нынешнего года. Он дебютировал в НХЛ в качестве главного тренера в сезоне-1994/95, возглавив клуб «Квебек Нордикс» (ныне — «Колорадо»), став самым молодым тренером, награжденным премией Джека Адамса, вручаемой лучшему тренеру года в лиге. В 1996 году месте с «Колорадо» он стал обладателем Кубка Стэнли. Позднее он возглавлял клубы НХЛ «Ванкувер», «Лос Анджелес», «Даллас», исполнял обязанности наставника «Оттавы», а также возглавлял сборную Канады на Олимпийских играх 1998 года, с которой проиграл в матче за бронзовые медали команде Финляндии (2:3).

«Чикаго» занимает предпоследнее, 14-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 32 очка в 34 матчах.

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