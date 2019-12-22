Гавриков становится звездой «Коламбуса». Забил клубу Гусева, ярко отпраздновал и накинул интриги

Источник: Reuters

Никита Гусев и Владислав Гавриков взорвали хоккейную весну-2019, рванув в Северную Америку сразу после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. На тот момент НХЛовские перспективы Гусева выглядели, пожалуй, предпочтительнее — в лучшей лиге мира героя Пхенчхана ждали давно и практически ни у кого не было сомнений, что он быстро сможет найти там себя. Но Гавриков начал уделывать бывшего партнера уже в мае — если Никита со стороны наблюдал за тем, как эпично его «Вегас» вылетает из Кубка Стэнли, то Влад успел сыграть два матча в полуфинале Восточной конференции против «Бостона». И пусть «Коламбус» на этой стадии вылетел, опыт российский защитник получил бесценный.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--7f4aa9b54da2e82e262c" data-vnd="7f4aa9b54da2e82e262c" data-profile="409" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=7f4aa9b54da2e82e262c" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Летом Гусев перебрался в «Нью-Джерси», который в межсезонье многое сделал для того, чтобы начать прощаться с имиджем неудачника: помимо подписания олимпийского чемпиона сюда, казалось, можно отнести и обмен Пи-Кея Суббана и драфт, на котором «Девилз» отхватили американского вундеркинда Джека Хьюза. Гавриков же заключил двухлетний и ожидаемо скромный контракт с «Блю Джекетс», годовая зарплата — $1,35 млн. При этом, клуб из Огайо, потерявший Сергея Бобровского, Артемия Панарина и Мэтта Дюшена многими рассматривался, как очевидный аутсайдер сезона-2019/2020.

В субботу Гавриков и Гусев впервые сыграли друг против друга по ту сторону океана — русский оборонец выиграл это противостояние в одну калитку. Во-первых, он забил. В середине второго периода он разогнал контратаку «Коламбуса» от своих ворот, подключился к ней вторым темпом, прицелился и переиграл швейцарца Жиля Зенна.

Официальный сайт НХЛ

Во-вторых, Гавриков заработал показатель полезности «+2» — лучший среди защитников «Коламбуса», наряду с Дином Куканом. Помимо собственного гола, он находился на льду, когда хозяева еще дважды поражали ворота «Нью-Джерси», например, в эпизоде с издевательской шайбой Густава Нюквиста.

Официальный сайт НХЛ

В-третьих, Владислав стал второй звездой вечера, пропустив вперед только автора дубля Оливера Бьоркстранда.

В-четвертых, он зажег в общении с журналистами. Когда те спросили, кому защитник звонил по воображаемому телефону во время празднования гола, россиянин ответил: «Это большой секрет».

А что же Гусев? Ни одного броска по воротам, одна потеря, показатель полезности «-3». Вы хотите знать еще хоть что-то о том, как провел этот вечер 97-й номер «Дьяволов»?

Официальный сайт НХЛ

«Коламбус» побеждает в четвертый раз подряд, догоняет в турнирной таблице «Тампу» и подбирается к зоне плей-офф на расстояние трех очков. Ну, а «Нью-Джерси» проигрывает в 9-й раз в 11 последних встречах и продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице Востока. Пока американский Гавриков круче американского Гусева по всем статьям.

Артём Гаев