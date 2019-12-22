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10:22 (мск), источник: Sport24

Гавриков становится звездой «Коламбуса». Забил клубу Гусева, ярко отпраздновал и накинул интриги

Влад вчистую победил в противостоянии бывших игроков СКА.

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Источник: Reuters

Никита Гусев и Владислав Гавриков взорвали хоккейную весну-2019, рванув в Северную Америку сразу после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. На тот момент НХЛовские перспективы Гусева выглядели, пожалуй, предпочтительнее — в лучшей лиге мира героя Пхенчхана ждали давно и практически ни у кого не было сомнений, что он быстро сможет найти там себя. Но Гавриков начал уделывать бывшего партнера уже в мае — если Никита со стороны наблюдал за тем, как эпично его «Вегас» вылетает из Кубка Стэнли, то Влад успел сыграть два матча в полуфинале Восточной конференции против «Бостона». И пусть «Коламбус» на этой стадии вылетел, опыт российский защитник получил бесценный.

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Летом Гусев перебрался в «Нью-Джерси», который в межсезонье многое сделал для того, чтобы начать прощаться с имиджем неудачника: помимо подписания олимпийского чемпиона сюда, казалось, можно отнести и обмен Пи-Кея Суббана и драфт, на котором «Девилз» отхватили американского вундеркинда Джека Хьюза. Гавриков же заключил двухлетний и ожидаемо скромный контракт с «Блю Джекетс», годовая зарплата — $1,35 млн. При этом, клуб из Огайо, потерявший Сергея Бобровского, Артемия Панарина и Мэтта Дюшена многими рассматривался, как очевидный аутсайдер сезона-2019/2020.

В субботу Гавриков и Гусев впервые сыграли друг против друга по ту сторону океана — русский оборонец выиграл это противостояние в одну калитку. Во-первых, он забил. В середине второго периода он разогнал контратаку «Коламбуса» от своих ворот, подключился к ней вторым темпом, прицелился и переиграл швейцарца Жиля Зенна.

Официальный сайт НХЛ

Во-вторых, Гавриков заработал показатель полезности «+2» — лучший среди защитников «Коламбуса», наряду с Дином Куканом. Помимо собственного гола, он находился на льду, когда хозяева еще дважды поражали ворота «Нью-Джерси», например, в эпизоде с издевательской шайбой Густава Нюквиста.

Официальный сайт НХЛ

В-третьих, Владислав стал второй звездой вечера, пропустив вперед только автора дубля Оливера Бьоркстранда.

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В-четвертых, он зажег в общении с журналистами. Когда те спросили, кому защитник звонил по воображаемому телефону во время празднования гола, россиянин ответил: «Это большой секрет».

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А что же Гусев? Ни одного броска по воротам, одна потеря, показатель полезности «-3». Вы хотите знать еще хоть что-то о том, как провел этот вечер 97-й номер «Дьяволов»?

Официальный сайт НХЛ

«Коламбус» побеждает в четвертый раз подряд, догоняет в турнирной таблице «Тампу» и подбирается к зоне плей-офф на расстояние трех очков. Ну, а «Нью-Джерси» проигрывает в 9-й раз в 11 последних встречах и продолжает занимать предпоследнее место в турнирной таблице Востока. Пока американский Гавриков круче американского Гусева по всем статьям.

Артём Гаев

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Коламбус Блю Джэкетс
5:1
2:1, 1:0, 2:0
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1222.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Nationwide Arena
Главные тренеры
Джон ТортореллаАлен Насреддин
Вратари
Йоонас КорписалоЖиль Сенн(Жиль Сенн, Жиль Сенн)
1-й период
00:26Оливер Бьоркстранд(Сет Джонс, Бун Дженнер)
02:59Якоб Лиля
05:48Командный штраф
08:06Оливер Бьоркстранд(Дин Кукан, Пьер-Люк Дюбуа)
15:04Бун Дженнер
15:04Йеспер Братт
15:28Уилл Батчер(Павел Заха, Сами Ватанен)
2-й период
33:13Владислав Гавриков(Эрик Робинсон, Александр Тексье)
38:50Джон Хейден
3-й период
41:52Ник Фолиньо
41:52Сами Ватанен
44:42Трэвис Зэйджак
46:04Кайл Палмиери
46:04Кайл Палмиери
57:02Дин Кукан
57:08Зак Веренски(Бун Дженнер, Сет Джонс)
58:48Густав Нюквист
59:09Майлс Вуд
Лучшие игроки матча
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Владислав Гавриков (Коламбус Блю Джэкетс), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
Статистика
10Штрафное время14
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
2Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Коламбус Блю Джэкетс
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