Гавриков становится звездой «Коламбуса». Забил клубу Гусева, ярко отпраздновал и накинул интриги
Влад вчистую победил в противостоянии бывших игроков СКА.
Влад вчистую победил в противостоянии бывших игроков СКА.
Никита Гусев и Владислав Гавриков взорвали хоккейную весну-2019, рванув в Северную Америку сразу после вылета СКА из розыгрыша Кубка Гагарина. На тот момент НХЛовские перспективы Гусева выглядели, пожалуй, предпочтительнее — в лучшей лиге мира героя Пхенчхана ждали давно и практически ни у кого не было сомнений, что он быстро сможет найти там себя. Но Гавриков начал уделывать бывшего партнера уже в мае — если Никита со стороны наблюдал за тем, как эпично его «Вегас» вылетает из Кубка Стэнли, то Влад успел сыграть два матча в полуфинале Восточной конференции против «Бостона». И пусть «Коламбус» на этой стадии вылетел, опыт российский защитник получил бесценный.
Летом Гусев перебрался в «Нью-Джерси», который в межсезонье многое сделал для того, чтобы начать прощаться с имиджем неудачника: помимо подписания олимпийского чемпиона сюда, казалось, можно отнести и обмен
В субботу Гавриков и Гусев впервые сыграли друг против друга по ту сторону океана — русский оборонец выиграл это противостояние в одну калитку.
А что же Гусев? Ни одного броска по воротам, одна потеря, показатель полезности «-3». Вы хотите знать еще хоть
«Коламбус» побеждает в четвертый раз подряд, догоняет в турнирной таблице «Тампу» и подбирается к зоне
Артём Гаев
|Джон Торторелла
|Ален Насреддин
|Йоонас Корписало
|Жиль Сенн(Жиль Сенн, Жиль Сенн)
|00:26
|Оливер Бьоркстранд(Сет Джонс, Бун Дженнер)
|02:59
|Якоб Лиля
|05:48
|Командный штраф
|08:06
|Оливер Бьоркстранд(Дин Кукан, Пьер-Люк Дюбуа)
|15:04
|Бун Дженнер
|15:04
|Йеспер Братт
|15:28
|Уилл Батчер(Павел Заха, Сами Ватанен)
|33:13
|Владислав Гавриков(Эрик Робинсон, Александр Тексье)
|38:50
|Джон Хейден
|41:52
|Ник Фолиньо
|41:52
|Сами Ватанен
|44:42
|Трэвис Зэйджак
|46:04
|Кайл Палмиери
|46:04
|Кайл Палмиери
|57:02
|Дин Кукан
|57:08
|Зак Веренски(Бун Дженнер, Сет Джонс)
|58:48
|Густав Нюквист
|59:09
|Майлс Вуд
Оливер Бьоркстранд (Коламбус Блю Джэкетс), Владислав Гавриков (Коламбус Блю Джэкетс), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс)
|10
|Штрафное время
|14
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|2
|Голы в меньшинстве
|0