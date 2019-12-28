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10:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Я должен прислушаться к моему телу». НХЛ накажет Овечкина — он снова отказался ехать на Матч звезд

Важное заявление после победы над «Коламбусом».

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НХЛ. Регулярный чемпионат

«Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)

Голы: Лиля — 1 (Нэш, Макиннис), 29:17 — 0:1. Хагелин — 1 (Паник, Кузнецов), 46:13 — 1:1. Оши — 15 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 63:13 — 2:1.

Вратари: Самсонов — Корписало.

Штраф: 11 — 17.

Броски: 36 (8+13+11+4) — 28 (9+8+11+0).

Наши: Кузнецов (18.29/2/+1), Овечкин (21.23/7/0), Орлов (26.36/2/0) — Гавриков (23.18/1/+1).

28 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.

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Вратари

Казалось, что с первых же минут матча «Кэпс» выйдут на лед, чтобы мстить. «Столичным» никак не удавалось переиграть «Коламбус» в этом сезоне. Но победа далась команде Тодда Рирдена нелегко. Место в воротах хозяев доверили Илье Самсонову. И не зря. Ворота «Коламбуса» защищал Йоонас Корписало. К слову, оба вратаря выдали отличную игру, что сказалось на невысокой результативности матча.

Подопечные Джона Тортореллы как были, так и остались неудобными соперниками для «Вашингтона».

Команды довольно долго не могли открыть счет. Бросков к концу первого периода тоже было маловато.

К середине второй двадцатиминутки «Коламбусу» наконец удалось забить. Якуб Лилья забил свой первый гол в НХЛ, не оставив Самсонову ни единого шанса.

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Однако в третьем периоде «Вашингтон» переломил ход игры. Карлу Хагелину удалось сравнять счет. И этот швед забросил первую шайбу в сезоне. Она залетела в ворота Корписало с передач Рихарда Паника и Евгения Кузнецова.

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Овертайм

Под конец основного времени «Блю Джекетс» заиграли достаточно жестко, пройдясь по важнейшим хоккеистам «Кэпиталз». Сначала Евгений Кузнецов с трудом поднялся со льда после неудачной подсечки, потом — Том Уилсон. К счастью, серьезных травм удалось избежать. Оба хоккеиста вскоре снова появились на льду.

Третья двадцатиминутка завершилась со счетом 1:1 в основном благодаря шикарным сэйвам Ильи Самсонова, и матч перешел в овертайм. И вот в дополнительное время «Вашингтон» наконец одержал долгожданную победу над «Коламбусом», прервав пятиматчевую победную серию «Джекетс». Ти Джей Оши перехитрил Корписало, забросив шайбу с передач Овечкина и Бэкстрема.

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Кстати, после матча Александр Овечкин заявил, что снова не собирается ехать на Матч Всех Звезд, где его выбрали капитаном. Российского форварда снова дисквалифицируют на игру.

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— Спасибо, прежде всего, болельщикам за то, что проголосовали за меня, — сказал Овечкин. — Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, что это тяжелое решение — быть капитаном и пропустить Матч всех звезд, но нужно сделать все возможное для меня и моей команды.

Дисквалификация? Вы не хотите пропускать игру, но правила есть правила. Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к плей-офф.

Алена Гребенькова

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Вашингтон Кэпиталз
2:1ОТ
0:0, 0:1, 1:0
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1328.12.2019, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденДжон Торторелла
Вратари
Илья СамсоновЙоонас Корписало
2-й период
21:41Том Уилсон
25:26Дин Кукан
29:17Якоб Лиля(Райли Нэш, Райан Макиннис)
32:35Александр Тексье
39:52Йонас Зигенталер
39:52Йонас Зигенталер
39:52Ник Фолиньо
39:52Ник Фолиньо
3-й период
43:21Эрик Робинсон
46:13Карл Хагелин(Рихард Паник, Евгений Кузнецов)
48:10Никлас II Бэкстрем
50:04Ник Фолиньо
Овертайм
62:18Натан Гербе
63:13Ти. Джей. Оши(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
Лучшие игроки матча
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
11Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
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  • Удаление на 4 минуты
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  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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