«Я должен прислушаться к моему телу». НХЛ накажет Овечкина — он снова отказался ехать на Матч звезд
Важное заявление после победы над «Коламбусом».
Важное заявление после победы над «Коламбусом».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Вашингтон» — «Коламбус» — 2:1 ОТ (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы: Лиля — 1 (Нэш, Макиннис), 29:17 — 0:1. Хагелин — 1 (Паник, Кузнецов), 46:13 — 1:1. Оши — 15 (бол., Бэкстрем, Овечкин), 63:13 — 2:1.
Вратари: Самсонов — Корписало.
Штраф: 11 — 17.
Броски: 36 (8+13+11+4) — 28 (9+8+11+0).
Наши: Кузнецов (18.29/2/+1), Овечкин (21.23/7/0), Орлов (26.36/2/0) — Гавриков (23.18/1/+1).
28 декабря. Вашингтон. Capital One Arena.
Казалось, что с первых же минут матча «Кэпс» выйдут на лед, чтобы мстить. «Столичным» никак не удавалось переиграть «Коламбус» в этом сезоне. Но победа далась команде Тодда Рирдена нелегко. Место в воротах хозяев доверили Илье Самсонову. И не зря. Ворота «Коламбуса» защищал Йоонас Корписало. К слову, оба вратаря выдали отличную игру, что сказалось на невысокой результативности матча.
Подопечные Джона Тортореллы как были, так и остались неудобными соперниками для «Вашингтона».
Команды довольно долго не могли открыть счет. Бросков к концу первого периода тоже было маловато.
К середине второй двадцатиминутки «Коламбусу» наконец удалось забить. Якуб Лилья забил свой первый гол в НХЛ, не оставив Самсонову ни единого шанса.
Однако в третьем периоде «Вашингтон» переломил ход игры. Карлу Хагелину удалось сравнять счет. И этот швед забросил первую шайбу в сезоне. Она залетела в ворота Корписало с передач Рихарда Паника и Евгения Кузнецова.
Под конец основного времени «Блю Джекетс» заиграли достаточно жестко, пройдясь по важнейшим хоккеистам «Кэпиталз». Сначала Евгений Кузнецов с трудом поднялся со льда после неудачной подсечки, потом — Том Уилсон. К счастью, серьезных травм удалось избежать. Оба хоккеиста вскоре снова появились на льду.
Третья двадцатиминутка завершилась со счетом 1:1 в основном благодаря шикарным сэйвам Ильи Самсонова, и матч перешел в овертайм. И вот в дополнительное время «Вашингтон» наконец одержал долгожданную победу над «Коламбусом», прервав пятиматчевую победную серию «Джекетс». Ти Джей Оши перехитрил Корписало, забросив шайбу с передач Овечкина и Бэкстрема.
Кстати, после матча Александр Овечкин заявил, что снова не собирается ехать на Матч Всех Звезд, где его выбрали капитаном. Российского форварда снова дисквалифицируют на игру.
— Спасибо, прежде всего, болельщикам за то, что проголосовали за меня, — сказал Овечкин. — Это трудное решение, но я должен прислушаться к своему телу. Мне нужно подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, что это тяжелое решение — быть капитаном и пропустить Матч всех звезд, но нужно сделать все возможное для меня и моей команды.
Дисквалификация? Вы не хотите пропускать игру, но правила есть правила. Я принял это решение, потому что должен быть в хорошей форме, должен быть готов к
Алена Гребенькова
|Тодд Рирден
|Джон Торторелла
|Илья Самсонов
|Йоонас Корписало
|21:41
|Том Уилсон
|25:26
|Дин Кукан
|29:17
|Якоб Лиля(Райли Нэш, Райан Макиннис)
|32:35
|Александр Тексье
|39:52
|Йонас Зигенталер
|39:52
|Йонас Зигенталер
|39:52
|Ник Фолиньо
|39:52
|Ник Фолиньо
|43:21
|Эрик Робинсон
|46:13
|Карл Хагелин(Рихард Паник, Евгений Кузнецов)
|48:10
|Никлас II Бэкстрем
|50:04
|Ник Фолиньо
|62:18
|Натан Гербе
|63:13
|Ти. Джей. Оши(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Йоонас Корписало (Коламбус Блю Джэкетс), Ти. Джей. Оши (Вашингтон Кэпиталз)
|11
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0