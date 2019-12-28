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08:51 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд Национальной хоккейной лиги (НХЛ) 2020 года, сообщается на официальном сайте НХЛ.

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Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.

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«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня (как за капитана). Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, это тяжело — быть капитаном и пропустить Матч звезд НХЛ, но я должен сделать то, что лучше для меня и для моей команды», — сказал Овечкин.

По регламенту, 34-летний форвард должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звезд. В текущем сезоне Овечкин идет на четвертом месте в списке лучших снайперов лиги с 23 голами, всего в 38 встречах регулярного чемпионата он набрал 36 очков (23 шайбы + 13 результативных передач).

«Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Я здоров, и я принял это решение, потому что я должен быть в хорошей форме, должен быть хорош в плей-офф», — добавил Овечкин.

Матч всех звезд НХЛ-2020 пройдет 25 января в Сент-Луисе. За 15 сезонов в НХЛ Овечкин 7 раз участвовал в Матче всех звезд, из действующих игроков больше сыграл только форвард «Чикаго» Патрик Кейн — восемь.

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