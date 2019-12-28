Овечкин отказался от участия в Матче всех звезд НХЛ 2020 года

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Овечкин был выбран болельщиками капитаном дивизиона Метрополитан на Матч звезд НХЛ в третий раз подряд, в прошлом году россиянин также отказался от участия в мероприятии.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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«Прежде всего, спасибо болельщикам за то, что проголосовали за меня (как за капитана). Это трудное решение, но я должен прислушиваться к своему телу. Я должен подготовиться ко второй половине сезона. Очевидно, это тяжело — быть капитаном и пропустить Матч звезд НХЛ, но я должен сделать то, что лучше для меня и для моей команды», — сказал Овечкин.

По регламенту, 34-летний форвард должен будет пропустить одну встречу регулярного чемпионата НХЛ, которая пройдет либо до, либо после Матча звезд. В текущем сезоне Овечкин идет на четвертом месте в списке лучших снайперов лиги с 23 голами, всего в 38 встречах регулярного чемпионата он набрал 36 очков (23 шайбы + 13 результативных передач).

«Не хочется пропускать игру, но правила есть правила. Я здоров, и я принял это решение, потому что я должен быть в хорошей форме, должен быть хорош в плей-офф», — добавил Овечкин.