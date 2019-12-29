Пас Василевского помог «Тампе» взять верх над «Монреалем» в матче НХЛ
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Тампа Бэй» одержал победу над «Монреалем» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Тампа Бэй» одержал победу над «Монреалем» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1). В составе хозяев забитыми голами отметились Алекс Киллорн (20-я и 33-я минута), Стивен Стэмкос (22), Митчелл Стивенс (25) и Энтони Сирелли (41), у проигравших шайбы забросили Йеспери Котканиеми (3), Макс Доми (11), Бен Чиаро (33) и Джордан Уил (59).
Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 бросков и сделал результативную передачу, которая стала для него третьей в сезоне.
В другом матче дня «Даллас» на своей площадке в серии буллитов переиграл «Колорадо» — 3:2. У «Старз» Денис Гурьянов отличился на 42-й минуте, Александр Радулов сделал один результативный пас и реализовал буллит, который стал решающим.
|Джон Купер
|Клод Жюльен
|Андрей Василевский
|Кэри Прайс(Кэри Прайс, Кэри Прайс)
|02:08
|Еспери Котканиеми
|10:00
|Макс Доми(Джефф Питри, Ник Сузуки)
|19:01
|Алекс Киллорн(Стивен Стэмкос, Райан Макдона)
|21:34
|Стивен Стэмкос(Алекс Киллорн, Виктор Хедман)
|24:56
|Митчелл Стивенс(Виктор Хедман, Андрей Василевский)
|32:00
|Алекс Киллорн(Виктор Хедман, Энтони Чирелли)
|32:13
|Бен Чиаро(Брендан Галлахер, Филлип Дано)
|34:26
|Нэйт Томпсон
|40:55
|Энтони Чирелли(Виктор Хедман)
|49:37
|Матье Жозеф
|56:48
|Патрик Марун
|58:32
|Джордан Уил(Брендан Галлахер, Томаш Татар)
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|4
|Штрафное время
|2
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0