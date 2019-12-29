Пас Василевского помог «Тампе» взять верх над «Монреалем» в матче НХЛ

Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1). В составе хозяев забитыми голами отметились Алекс Киллорн (20-я и 33-я минута), Стивен Стэмкос (22), Митчелл Стивенс (25) и Энтони Сирелли (41), у проигравших шайбы забросили Йеспери Котканиеми (3), Макс Доми (11), Бен Чиаро (33) и Джордан Уил (59).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 бросков и сделал результативную передачу, которая стала для него третьей в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Даллас» на своей площадке в серии буллитов переиграл «Колорадо» — 3:2. У «Старз» Денис Гурьянов отличился на 42-й минуте, Александр Радулов сделал один результативный пас и реализовал буллит, который стал решающим.

Официальный сайт НХЛ