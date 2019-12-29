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12:17 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Пас Василевского помог «Тампе» взять верх над «Монреалем» в матче НХЛ

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. «Тампа Бэй» одержал победу над «Монреалем» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2019

Встреча, состоявшаяся в субботу, завершилась со счетом 5:4 (1:2, 3:1, 1:1). В составе хозяев забитыми голами отметились Алекс Киллорн (20-я и 33-я минута), Стивен Стэмкос (22), Митчелл Стивенс (25) и Энтони Сирелли (41), у проигравших шайбы забросили Йеспери Котканиеми (3), Макс Доми (11), Бен Чиаро (33) и Джордан Уил (59).

Во время загрузки произошла ошибка.

Российский голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 39 бросков и сделал результативную передачу, которая стала для него третьей в сезоне.

Официальный сайт НХЛ

В другом матче дня «Даллас» на своей площадке в серии буллитов переиграл «Колорадо» — 3:2. У «Старз» Денис Гурьянов отличился на 42-й минуте, Александр Радулов сделал один результативный пас и реализовал буллит, который стал решающим.

Официальный сайт НХЛ
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Главные тренеры
Джон КуперКлод Жюльен
Вратари
Андрей ВасилевскийКэри Прайс(Кэри Прайс, Кэри Прайс)
1-й период
02:08Еспери Котканиеми
10:00Макс Доми(Джефф Питри, Ник Сузуки)
19:01Алекс Киллорн(Стивен Стэмкос, Райан Макдона)
2-й период
21:34Стивен Стэмкос(Алекс Киллорн, Виктор Хедман)
24:56Митчелл Стивенс(Виктор Хедман, Андрей Василевский)
32:00Алекс Киллорн(Виктор Хедман, Энтони Чирелли)
32:13Бен Чиаро(Брендан Галлахер, Филлип Дано)
34:26Нэйт Томпсон
3-й период
40:55Энтони Чирелли(Виктор Хедман)
49:37Матье Жозеф
56:48Патрик Марун
58:32Джордан Уил(Брендан Галлахер, Томаш Татар)
Лучшие игроки матча
Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг), Алекс Киллорн (Тампа-Бэй Лайтнинг), Стивен Стэмкос (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
4Штрафное время2
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
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  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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