Текущие события
Хоккей. НХЛ
22:00
Даллас Старз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
05:00
Лос-Анджелес Кингз
Филадельфия Флайерз
53
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари Флэймз
Чикаго Блэкхокс
35
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон Ойлерз
Нью-Йорк Рейнджерс
75
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс
Сент-Луис Блюз
31
Хоккей. НХЛ
04:00
Колорадо Эвеланш
Виннипег Джетс
47
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
12Сборная России стартовала на молодежном ЧМ с поражения
11:58 (мск), источник: ТАСС

Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Айлендерс»

ТАСС, 1 января. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.

Наверх
Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (8-я и 25-я минуты), Брок Нельсон (11) и Том Кюнакль (33). У проигравших дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов (11, 21). Еще одну шайбу забросил Том Уилсон (15). Результативные передачи оформили капитан команды Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Кузнецов в нынешнем сезоне набрал 37 (15 шайб + 22 передачи) очков. В активе Овечкина 39 (24+15) баллов за результативность, у Орлова — 19 (3+16). Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семен Варламов. В его активе 36 отраженных бросков, вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби сделал 18 сейвов.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 41 матча. «Айлендерс» идут пятыми с 53 очками в 38 играх.

В другом матче дня «Нью-Джерси» дома победил «Бостон» в серии буллитов со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Никита Гусев сделал одну результативную передачу. В активе форварда теперь 23 (7+16) очка.

Вашингтон Кэпиталз
3:4
2:2, 1:2, 0:0
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1431.12.2019, 21:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Тодд РирденБарри Тротц
Вратари
Брэйден ХолтбиСемен Варламов
1-й период
04:43Дмитрий Орлов
07:13Кейси Сизикас(Скотт Мэйфилд, Леонид Комаров)
10:39Брок Нельсон(Ник Ледди, Энтони Бовилье)
10:53Евгений Кузнецов(Дмитрий Орлов)
14:17Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
17:18Ларс Эллер
2-й период
20:44Евгений Кузнецов(Ти. Джей. Оши)
24:27Кейси Сизикас(Мэтт Мартин)
32:34Том Кюнхакль(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
33:25Кейси Сизикас
3-й период
47:11Гарнет Хэтэуэй
47:11Кейси Сизикас
59:00Скотт Мэйфилд
Лучшие игроки матча
Кейси Сизикас (Нью-Йорк Айлендерс), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Том Кюнхакль (Нью-Йорк Айлендерс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
НовостиМатчиСоставСтатистика
Нью-Йорк Айлендерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Тарасова считает, что Загитова навсегда потеряна для большого спорта
Русские допустили ошибки, виновных надо отослать в Магадан — Рене Фазель
Россия не сыграет с Канадой до финала. Все расклады плей-офф МЧМ
Самые громкие скандалы 2019 года в спорте
Федору Емельяненко напомнили о неспортивных боях
«Россия мимо стыков». Что пишут о разгроме Германии за рубежом
Как отдыхают на пляжах лучшие теннисистки мира (фото)
Стали известны все четвертьфиналисты молодежного ЧМ по хоккею
Загитова назвала главное событие 2019 года и станцевала Макарену
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь