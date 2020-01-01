Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Айлендерс»
ТАСС, 1 января. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.
ТАСС, 1 января. «Нью-Йорк Айлендерс» победил «Вашингтон» в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 4:3.
В составе победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (8-я и 25-я минуты), Брок Нельсон (11) и Том Кюнакль (33). У проигравших дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов (11, 21). Еще одну шайбу забросил Том Уилсон (15). Результативные передачи оформили капитан команды Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.
Кузнецов в нынешнем сезоне набрал 37 (15 шайб + 22 передачи) очков. В активе Овечкина 39 (24+15) баллов за результативность, у Орлова — 19 (3+16). Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семен Варламов. В его активе 36 отраженных бросков, вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби сделал 18 сейвов.
«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 41 матча. «Айлендерс» идут пятыми с 53 очками в 38 играх.
В другом матче дня «Нью-Джерси» дома победил «Бостон» в серии буллитов со счетом 3:2. Российский нападающий хозяев Никита Гусев сделал одну результативную передачу. В активе форварда теперь 23 (7+16) очка.
|Тодд Рирден
|Барри Тротц
|Брэйден Холтби
|Семен Варламов
|04:43
|Дмитрий Орлов
|07:13
|Кейси Сизикас(Скотт Мэйфилд, Леонид Комаров)
|10:39
|Брок Нельсон(Ник Ледди, Энтони Бовилье)
|10:53
|Евгений Кузнецов(Дмитрий Орлов)
|14:17
|Том Уилсон(Никлас II Бэкстрем, Александр Овечкин)
|17:18
|Ларс Эллер
|20:44
|Евгений Кузнецов(Ти. Джей. Оши)
|24:27
|Кейси Сизикас(Мэтт Мартин)
|32:34
|Том Кюнхакль(Андерс Ли, Мэтью Барзал)
|33:25
|Кейси Сизикас
|47:11
|Гарнет Хэтэуэй
|47:11
|Кейси Сизикас
|59:00
|Скотт Мэйфилд
Кейси Сизикас (Нью-Йорк Айлендерс), Евгений Кузнецов (Вашингтон Кэпиталз), Том Кюнхакль (Нью-Йорк Айлендерс)
|6
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0