Дубль Кузнецова не спас «Вашингтон» от поражения в матче против «Айлендерс»

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Кейси Сизикас (8-я и 25-я минуты), Брок Нельсон (11) и Том Кюнакль (33). У проигравших дублем отметился российский нападающий Евгений Кузнецов (11, 21). Еще одну шайбу забросил Том Уилсон (15). Результативные передачи оформили капитан команды Александр Овечкин и защитник Дмитрий Орлов.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/hK82J5HEGqM" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Кузнецов в нынешнем сезоне набрал 37 (15 шайб + 22 передачи) очков. В активе Овечкина 39 (24+15) баллов за результативность, у Орлова — 19 (3+16). Ворота «Айлендерс» защищал российский голкипер Семен Варламов. В его активе 36 отраженных бросков, вратарь «Вашингтона» Брэйден Холтби сделал 18 сейвов.

«Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции, имея в активе 59 очков после 41 матча. «Айлендерс» идут пятыми с 53 очками в 38 играх.