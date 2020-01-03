Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский показал Прайсу, как надо играть

Источник: AP 2019

Всем известно, что многие голкиперы любят высокую бросковую нагрузку, и обладатель «Везины» прошлого сезона Андрей Василевский — из их числа.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--77939e8bf2bf090696a1" data-vnd="77939e8bf2bf090696a1" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=77939e8bf2bf090696a1" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

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В выездном матче с «Монреалем» уфимцу противостоял визави Кэри Прайс — самый дорогой вратарь НХЛ ($ 10,5 млн в год) и самый раскрученный канадский голкипер.

Сама игра стала лучшим подтверждением тому, что Василевский получил свою награду абсолютно заслуженно, поскольку именно Андрей внёс решающий вклад в победу «молний».

Про действия Кэри Прайса рассказывать особо нечего. Начал он с того, что пропустил уже на первой минуте от Энтони Чирелли, который подправил летящую шайбу после дальнего выстрела Стивена Стэмкоса.

Вины голкипера в этом голе особой не было, но Прайс так расстроился, что вскоре сам стал автором голевого паса. Передача эта оказалась адресована не одноклубнику, а нападающему «Тампы» Брейдену Пойнту, который мгновенно переадресовал шайбу Никите Кучерову — тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

Когда звёздный голкипер раздаёт передачи сопернику, то шансов одержать победу вряд ли будет много. «Монреаль» старался, нагружал Василевского бросками, но вратарь «Тампы» наглядно показал, кто в этом матче был способен внести решающий вклад в результат команды. Андрей совершил несколько потрясающих «спасений», остановив, в том числе, и опаснейший бросок Джордана Уила в середине второго периода.

Официальный сайт НХЛ

Чуть раньше Василевский лишил заслуженного гола Макса Доми, который бросал, казалось, в абсолютно пустой угол.

«Бросок был хорошим, но я смог переместиться и как-то отбил шайбу. Мне немного повезло в этом моменте. Но ведь никогда не надо сдаваться, верно?», — с улыбкой прокомментировал этот момент сам вратарь «Тампы». «Василевский сыграл просто фантастически, он стал настоящим героем. Были несколько моментов, когда спасти ворота могли лишь считанные голкиперы в мире. Васи — один из них», — восторгался после матча Андреем защитник Виктор Хедман.

Официальный сайт НХЛ

«Приятно останавливать несколько важных бросков в каждом матче. Я должен делать это постоянно. У меня была хорошая концентрация внимания, и я должен перенести это на следующую встречу», — сказал Андрей, команда которого одержала пятую победу подряд и закрепилась в кубковой тройке Атлантического дивизиона.

Сам Василевский не «крал» побед так много, как год назад, но для «молний» вполне неплохо научиться выигрывать, не полагаясь на своего голкипера так часто.

Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Лучший вратарь выиграл матч для “Тампы”», — с таким заголовком вышел спортивный раздел Montreal Gazette, комментируя исход матча. «Увы, “Монреаль” проиграл четвёртую встречу кряду, а Кэри Прайс потерпел третье поражение подряд. Он пропускает 3 гола в среднем за матч, а его процент отражённых бросков составляет лишь 90,1%. Это совсем не то, чего ждут от вратаря, который заработает в нынешнем сезоне $ 15 млн, если считать подписной бонус. А ведь перед игрой Прайс был награждён Кубком Молсона, который вручается лучшему игроку клуба по итогам месяца», — сокрушался обозреватель Стю Коуэн.

«Беру вину на себя. Я просто пытался сделать слишком много», — признал Прайс.

Максим Замятин