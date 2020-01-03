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13:02 (мск), источник: Чемпионат.com

Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский показал Прайсу, как надо играть

Страж ворот «Тампы» отразил 38 бросков. А Кэри Прайс допустил грубую ошибку.

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Источник: AP 2019

Всем известно, что многие голкиперы любят высокую бросковую нагрузку, и обладатель «Везины» прошлого сезона Андрей Василевский — из их числа.

Во время загрузки произошла ошибка.
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В выездном матче с «Монреалем» уфимцу противостоял визави Кэри Прайс — самый дорогой вратарь НХЛ ($ 10,5 млн в год) и самый раскрученный канадский голкипер.

Сама игра стала лучшим подтверждением тому, что Василевский получил свою награду абсолютно заслуженно, поскольку именно Андрей внёс решающий вклад в победу «молний».

Про действия Кэри Прайса рассказывать особо нечего. Начал он с того, что пропустил уже на первой минуте от Энтони Чирелли, который подправил летящую шайбу после дальнего выстрела Стивена Стэмкоса.

Вины голкипера в этом голе особой не было, но Прайс так расстроился, что вскоре сам стал автором голевого паса. Передача эта оказалась адресована не одноклубнику, а нападающему «Тампы» Брейдену Пойнту, который мгновенно переадресовал шайбу Никите Кучерову — тому оставалось только попасть в пустые ворота.

Официальный сайт НХЛ

Когда звёздный голкипер раздаёт передачи сопернику, то шансов одержать победу вряд ли будет много. «Монреаль» старался, нагружал Василевского бросками, но вратарь «Тампы» наглядно показал, кто в этом матче был способен внести решающий вклад в результат команды. Андрей совершил несколько потрясающих «спасений», остановив, в том числе, и опаснейший бросок Джордана Уила в середине второго периода.

Официальный сайт НХЛ

Чуть раньше Василевский лишил заслуженного гола Макса Доми, который бросал, казалось, в абсолютно пустой угол.

«Бросок был хорошим, но я смог переместиться и как-то отбил шайбу. Мне немного повезло в этом моменте. Но ведь никогда не надо сдаваться, верно?», — с улыбкой прокомментировал этот момент сам вратарь «Тампы». «Василевский сыграл просто фантастически, он стал настоящим героем. Были несколько моментов, когда спасти ворота могли лишь считанные голкиперы в мире. Васи — один из них», — восторгался после матча Андреем защитник Виктор Хедман.

Официальный сайт НХЛ

«Приятно останавливать несколько важных бросков в каждом матче. Я должен делать это постоянно. У меня была хорошая концентрация внимания, и я должен перенести это на следующую встречу», — сказал Андрей, команда которого одержала пятую победу подряд и закрепилась в кубковой тройке Атлантического дивизиона.

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Сам Василевский не «крал» побед так много, как год назад, но для «молний» вполне неплохо научиться выигрывать, не полагаясь на своего голкипера так часто.
Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг».

«Лучший вратарь выиграл матч для “Тампы”», — с таким заголовком вышел спортивный раздел Montreal Gazette, комментируя исход матча. «Увы, “Монреаль” проиграл четвёртую встречу кряду, а Кэри Прайс потерпел третье поражение подряд. Он пропускает 3 гола в среднем за матч, а его процент отражённых бросков составляет лишь 90,1%. Это совсем не то, чего ждут от вратаря, который заработает в нынешнем сезоне $ 15 млн, если считать подписной бонус. А ведь перед игрой Прайс был награждён Кубком Молсона, который вручается лучшему игроку клуба по итогам месяца», — сокрушался обозреватель Стю Коуэн.

«Беру вину на себя. Я просто пытался сделать слишком много», — признал Прайс.

Максим Замятин

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Хоккей, НХЛ, Неделя 153.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжон Купер
Вратари
Кэри ПрайсАндрей Василевский
1-й период
00:42Энтони Чирелли(Эрик Чернак)
03:42Янни Гурд
05:48Джефф Питри(Ник Казинс, Макс Доми)
08:28Никита Кучеров(Брэйден Пойнт)
11:31Виктор Хедман
15:39Макс Доми
15:39Патрик Марун
18:27Дэйл Уис
18:27Патрик Марун
3-й период
50:46Бен Чиаро
50:46Виктор Хедман
52:18Ондржей Палат
Лучшие игроки матча
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс), Макс Доми (Монреаль Канадиенс)
Статистика
9Штрафное время15
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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