Самый дорогой вратарь испугался Кучерова? Василевский показал Прайсу, как надо играть
Страж ворот «Тампы» отразил 38 бросков. А Кэри Прайс допустил грубую ошибку.
Страж ворот «Тампы» отразил 38 бросков. А Кэри Прайс допустил грубую ошибку.
Всем известно, что многие голкиперы любят высокую бросковую нагрузку, и обладатель «Везины» прошлого сезона Андрей Василевский — из их числа.
В выездном матче с «Монреалем» уфимцу противостоял визави Кэри Прайс — самый дорогой вратарь НХЛ ($ 10,5 млн в год) и самый раскрученный канадский голкипер.
Сама игра стала лучшим подтверждением тому, что Василевский получил свою награду абсолютно заслуженно, поскольку именно Андрей внёс решающий вклад в победу «молний».
Про действия Кэри Прайса рассказывать особо нечего. Начал он с того, что пропустил уже на первой минуте от Энтони Чирелли, который подправил летящую шайбу после дальнего выстрела Стивена Стэмкоса.
Вины голкипера в этом голе особой не было, но Прайс так расстроился, что вскоре сам стал автором голевого паса. Передача эта оказалась адресована не одноклубнику, а нападающему «Тампы» Брейдену Пойнту, который мгновенно переадресовал шайбу Никите Кучерову — тому оставалось только попасть в пустые ворота.
Когда звёздный голкипер раздаёт передачи сопернику, то шансов одержать победу вряд ли будет много. «Монреаль» старался, нагружал Василевского бросками, но вратарь «Тампы» наглядно показал, кто в этом матче был способен внести решающий вклад в результат команды. Андрей совершил несколько потрясающих «спасений», остановив, в том числе, и опаснейший бросок Джордана Уила в середине второго периода.
Чуть раньше Василевский лишил заслуженного гола Макса Доми, который бросал, казалось, в абсолютно пустой угол.
«Бросок был хорошим, но я смог переместиться и
«Приятно останавливать несколько важных бросков в каждом матче. Я должен делать это постоянно. У меня была хорошая концентрация внимания, и я должен перенести это на следующую встречу», — сказал Андрей, команда которого одержала пятую победу подряд и закрепилась в кубковой тройке Атлантического дивизиона.
Сам Василевский не «крал» побед так много, как год назад, но для «молний» вполне неплохо научиться выигрывать, не полагаясь на своего голкипера так часто.
Календарь и результаты «Тампа-Бэй Лайтнинг».
«Лучший вратарь выиграл матч для “Тампы”», — с таким заголовком вышел спортивный раздел Montreal Gazette, комментируя исход матча. «Увы, “Монреаль” проиграл четвёртую встречу кряду, а Кэри Прайс потерпел третье поражение подряд. Он пропускает 3 гола в среднем за матч, а его процент отражённых бросков составляет лишь 90,1%. Это совсем не то, чего ждут от вратаря, который заработает в нынешнем сезоне $ 15 млн, если считать подписной бонус. А ведь перед игрой Прайс был награждён Кубком Молсона, который вручается лучшему игроку клуба по итогам месяца», — сокрушался обозреватель Стю Коуэн.
«Беру вину на себя. Я просто пытался сделать слишком много», — признал Прайс.
Максим Замятин
|Клод Жюльен
|Джон Купер
|Кэри Прайс
|Андрей Василевский
|00:42
|Энтони Чирелли(Эрик Чернак)
|03:42
|Янни Гурд
|05:48
|Джефф Питри(Ник Казинс, Макс Доми)
|08:28
|Никита Кучеров(Брэйден Пойнт)
|11:31
|Виктор Хедман
|15:39
|Макс Доми
|15:39
|Патрик Марун
|18:27
|Дэйл Уис
|18:27
|Патрик Марун
|50:46
|Бен Чиаро
|50:46
|Виктор Хедман
|52:18
|Ондржей Палат
Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Ник Сузуки (Монреаль Канадиенс), Макс Доми (Монреаль Канадиенс)
|9
|Штрафное время
|15
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0