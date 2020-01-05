«Тампа» одержала шестую победу подряд в НХЛ, Кучеров и Сергачев набрали очки

Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Картер Вераге (23-я минута), Кевин Шаттенкирк (24), Брэйден Пойнт (49), Тайлер Джонсон (59) и Алекс Киллорн (60). У проигравших отличились Крис Тирни (21), Жан-Габриэль Пажо (32) и Марк Боровецки (40).

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В составе «Тампы» нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче.

Голкипер Андрей Василевский остался в запасе. У «Оттавы» форвард Артем Анисимов записал на свой счет голевой пас, нападающий Владислав Наместников отличиться не сумел.

«Тампа» одержала шестую победу кряду, команда идет на третьем месте в таблице Атлантического дивизиона с 50 очками в 40 играх. «Оттава» занимает предпоследнее место с 37 очками в 42 встречах.

В другом матче «Питтсбург» в овертайме обыграл «Монреаль» на выезде со счетом 3:2, форвард гостей Евгений Малкин отметился передачей и был назван первой звездой матча. Илья Ковальчук, подписавший в пятницу контракт с «Монреалем», участия во встрече не принимал, ожидается, что он сыграет в следующем матче команды.

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Хет-трик Рантанена

«Колорадо» на выезде оказался сильнее «Нью-Джерси» со счетом 5:2, в составе победителей три шайбы забросил финский форвард Микко Рантанен. У «Колорадо» в запасе остался российский нападающий Валерий Ничушкин, форвард Владислав Каменев провел на льду менее 10 минут, но сумел отметиться результативным пасом. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев очков не набрал и завершил матч с худшим показателем полезности в команде — минус 3.