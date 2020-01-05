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13:36 (мск), источник: ТАСС

«Тампа» одержала шестую победу подряд в НХЛ, Кучеров и Сергачев набрали очки

ТАСС, 5 января. «Тампа» обыграла «Оттаву» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе победителей шайбы забросили Картер Вераге (23-я минута), Кевин Шаттенкирк (24), Брэйден Пойнт (49), Тайлер Джонсон (59) и Алекс Киллорн (60). У проигравших отличились Крис Тирни (21), Жан-Габриэль Пажо (32) и Марк Боровецки (40).

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В составе «Тампы» нападающий Никита Кучеров и защитник Михаил Сергачев сделали по одной результативной передаче.

Голкипер Андрей Василевский остался в запасе. У «Оттавы» форвард Артем Анисимов записал на свой счет голевой пас, нападающий Владислав Наместников отличиться не сумел.

«Тампа» одержала шестую победу кряду, команда идет на третьем месте в таблице Атлантического дивизиона с 50 очками в 40 играх. «Оттава» занимает предпоследнее место с 37 очками в 42 встречах.

В другом матче «Питтсбург» в овертайме обыграл «Монреаль» на выезде со счетом 3:2, форвард гостей Евгений Малкин отметился передачей и был назван первой звездой матча. Илья Ковальчук, подписавший в пятницу контракт с «Монреалем», участия во встрече не принимал, ожидается, что он сыграет в следующем матче команды.

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Хет-трик Рантанена

«Колорадо» на выезде оказался сильнее «Нью-Джерси» со счетом 5:2, в составе победителей три шайбы забросил финский форвард Микко Рантанен. У «Колорадо» в запасе остался российский нападающий Валерий Ничушкин, форвард Владислав Каменев провел на льду менее 10 минут, но сумел отметиться результативным пасом. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев очков не набрал и завершил матч с худшим показателем полезности в команде — минус 3.

«Торонто» в домашнем матче обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:0. Голкипер канадской команды Майкл Хатчинсон отразил все 33 броска по своим воротам. На счету российского голкипера «Айлендерс» Семена Варламова 20 сэйвов.

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13 декабря 2019© Ньюстюб
Оттава Сенаторз
3:5
0:0, 3:2, 0:3
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 155.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Canadian Tire Centre, 13914 зрителей
Главные тренеры
Ди Джей СмитДжон Купер
Вратари
Крэйг Андерсон(Крэйг Андерсон)Кертис Макэлхинни
1-й период
04:41Коннор Браун
11:00Эрик Чернак
14:10Андреас Энглунд
14:10Патрик Марун
15:34Райан Макдона
19:48Коди Голубеф
2-й период
20:46Крис Тирни(Кристиан Ярош)
22:40Картер Верхэге(Янни Гурд, Виктор Хедман)
23:45Кевин Шаттенкирк
30:55Никита Кучеров
31:40Жан-Габриэль Пажо(Дрейк Батерсон, Тайлер Эннис)
36:46Брэди Ткачак
36:46Энтони Чирелли
39:51Марк Боровицки(Артем Анисимов, Тома Шабо)
3-й период
45:48Кевин Шаттенкирк
48:37Брэйден Пойнт(Михаил Сергачев, Никита Кучеров)
52:01Брэди Ткачак
52:01Энтони Чирелли
58:30Тайлер Джонсон(Виктор Хедман, Ондржей Палат)
59:53Алекс Киллорн
Лучшие игроки матча
Тайлер Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Крис Тирни (Оттава Сенаторз), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
13Штрафное время17
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
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Оттава Сенаторз
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Питтсбург Пингвинз
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Монреаль Канадиенс
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Колорадо Эвеланш
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Нью-Джерси Дэвилз
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