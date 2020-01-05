«Тампа» одержала шестую победу подряд в НХЛ, Кучеров и Сергачев набрали очки
ТАСС, 5 января. «Тампа» обыграла «Оттаву» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 5 января. «Тампа» обыграла «Оттаву» со счетом 5:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей шайбы забросили Картер Вераге (23-я минута), Кевин Шаттенкирк (24), Брэйден Пойнт (49), Тайлер Джонсон (59) и Алекс Киллорн (60). У проигравших отличились Крис Тирни (21),
Голкипер Андрей Василевский остался в запасе. У «Оттавы» форвард Артем Анисимов записал на свой счет голевой пас, нападающий Владислав Наместников отличиться не сумел.
«Тампа» одержала шестую победу кряду, команда идет на третьем месте в таблице Атлантического дивизиона с 50 очками в 40 играх. «Оттава» занимает предпоследнее место с 37 очками в 42 встречах.
В другом матче «Питтсбург» в овертайме обыграл «Монреаль» на выезде со счетом 3:2, форвард гостей Евгений Малкин отметился передачей и был назван первой звездой матча. Илья Ковальчук, подписавший в пятницу контракт с «Монреалем», участия во встрече не принимал, ожидается, что он сыграет в следующем матче команды.
«Колорадо» на выезде оказался сильнее «Нью-Джерси» со счетом 5:2, в составе победителей три шайбы забросил финский форвард Микко Рантанен. У «Колорадо» в запасе остался российский нападающий Валерий Ничушкин, форвард Владислав Каменев провел на льду менее 10 минут, но сумел отметиться результативным пасом. Форвард «Нью-Джерси» Никита Гусев очков не набрал и завершил матч с худшим показателем полезности в команде — минус 3.
«Торонто» в домашнем матче обыграл «Нью-Йорк Айлендерс» со счетом 3:0. Голкипер канадской команды Майкл Хатчинсон отразил все 33 броска по своим воротам. На счету российского голкипера «Айлендерс» Семена Варламова 20 сэйвов.
|Ди Джей Смит
|Джон Купер
|Крэйг Андерсон(Крэйг Андерсон)
|Кертис Макэлхинни
|04:41
|Коннор Браун
|11:00
|Эрик Чернак
|14:10
|Андреас Энглунд
|14:10
|Патрик Марун
|15:34
|Райан Макдона
|19:48
|Коди Голубеф
|20:46
|Крис Тирни(Кристиан Ярош)
|22:40
|Картер Верхэге(Янни Гурд, Виктор Хедман)
|23:45
|Кевин Шаттенкирк
|30:55
|Никита Кучеров
|31:40
|Жан-Габриэль Пажо(Дрейк Батерсон, Тайлер Эннис)
|36:46
|Брэди Ткачак
|36:46
|Энтони Чирелли
|39:51
|Марк Боровицки(Артем Анисимов, Тома Шабо)
|45:48
|Кевин Шаттенкирк
|48:37
|Брэйден Пойнт(Михаил Сергачев, Никита Кучеров)
|52:01
|Брэди Ткачак
|52:01
|Энтони Чирелли
|58:30
|Тайлер Джонсон(Виктор Хедман, Ондржей Палат)
|59:53
|Алекс Киллорн
Тайлер Джонсон (Тампа-Бэй Лайтнинг), Крис Тирни (Оттава Сенаторз), Виктор Хедман (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|13
|Штрафное время
|17
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0