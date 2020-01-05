Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером»
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Ванкуверу» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Ванкуверу» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе «Рейнджерс» шайбу забросил российский форвард Павел Бучневич (8-я минута), у «Ванкувера» отличились Антуан Руссель (2) и Тайлер Майерс (59).
Бучневич провел на льду 20 минут 6 секунд, нанес три броска и завершил матч с показателем полезности 0. Россиянин провел 41-й матч в сезоне, он набрал 23 очка (7 шайб + 16 передач). Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков, форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 20 минут 6 секунд, дважды бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности -1.
В других матчах дня «Аризона» обыграла «Филадельфию» (6:2), российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей (он провел 31-й матч в сезоне и набрал третье очко, сделав третью голевую передачу), а «Торонто» победил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0).
В турнирной таблице «Ванкувер», одержавший седьмую победу подряд, располагается на шестом месте в Западной конференции (50 очков в 42 матчах), «Рейнджерс» занимают 13-е место в Восточной конференции (42 очка в 41 игре). В следующем матче «Ванкувер» на выезде сыграет с «Тампой» в среду, в тот же день «Рейнджерс» примут «Колорадо».
|Трэвис Грин
|Дэвид Куинн
|Якоб Маркстрем
|Александр Георгиев
|01:46
|Антуан Руссель(Луи Эрикссон, Бо Хорват)
|04:28
|Джей.Ти. Миллер
|07:59
|Павел Бучневич(Крис Крайдер)
|17:15
|Антуан Руссель
|20:19
|Райан Стром
|32:39
|Брэди Шей
|37:23
|Командный штраф
|58:31
|Тайлер Майерс(Бо Хорват, Куинн Хьюз)
Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс)
|4
|Штрафное время
|6
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0