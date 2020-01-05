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12:59 (мск), источник: ТАСС

Шайба Бучневича не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Ванкувером»

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. «Нью-Йорк Рейнджерс» на выезде уступил «Ванкуверу» со счетом 1:2 в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2019

В составе «Рейнджерс» шайбу забросил российский форвард Павел Бучневич (8-я минута), у «Ванкувера» отличились Антуан Руссель (2) и Тайлер Майерс (59).

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Бучневич провел на льду 20 минут 6 секунд, нанес три броска и завершил матч с показателем полезности 0. Россиянин провел 41-й матч в сезоне, он набрал 23 очка (7 шайб + 16 передач). Российский голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев отразил 25 из 27 бросков, форвард гостей Артемий Панарин провел на льду 20 минут 6 секунд, дважды бросил по воротам и завершил матч с показателем полезности -1.

В других матчах дня «Аризона» обыграла «Филадельфию» (6:2), российский защитник Илья Любушкин отметился голевой передачей (он провел 31-й матч в сезоне и набрал третье очко, сделав третью голевую передачу), а «Торонто» победил «Нью-Йорк Айлендерс» (3:0).

В турнирной таблице «Ванкувер», одержавший седьмую победу подряд, располагается на шестом месте в Западной конференции (50 очков в 42 матчах), «Рейнджерс» занимают 13-е место в Восточной конференции (42 очка в 41 игре). В следующем матче «Ванкувер» на выезде сыграет с «Тампой» в среду, в тот же день «Рейнджерс» примут «Колорадо».

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27 июля 2019© Ньюстюб
Ванкувер Кэнакс
2:1
1:1, 0:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 155.01.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Rogers Arena
Главные тренеры
Трэвис ГринДэвид Куинн
Вратари
Якоб МаркстремАлександр Георгиев
1-й период
01:46Антуан Руссель(Луи Эрикссон, Бо Хорват)
04:28Джей.Ти. Миллер
07:59Павел Бучневич(Крис Крайдер)
17:15Антуан Руссель
2-й период
20:19Райан Стром
32:39Брэди Шей
37:23Командный штраф
3-й период
58:31Тайлер Майерс(Бо Хорват, Куинн Хьюз)
Лучшие игроки матча
Якоб Маркстрем (Ванкувер Кэнакс), Бо Хорват (Ванкувер Кэнакс), Александр Георгиев (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
4Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
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  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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