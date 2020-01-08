Текущие события
Хоккей. КХЛ
перерыв
Салават Юлаев
Локомотив
00
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Барыс
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
ЦСКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
Йокерит
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас Голден Найтс
Питтсбург Пингвинз
34
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм Дакс
Коламбус Блю Джэкетс
34
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго Блэкхокс
Калгари Флэймз
12
Хоккей. НХЛ
04:00
Сент-Луис Блюз
Сан-Хосе Шаркс
32
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз
Бостон Брюинз
26
Хоккей. НХЛ
03:30
Детройт Ред Уингз
Монреаль Канадиенс
43
Хоккей. НХЛ
03:00
Тампа-Бэй Лайтнинг
Ванкувер Кэнакс
92
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз
Аризона Койотс
25
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз
Нью-Йорк Айлендерс
ОТ
34
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс
Колорадо Эвеланш
53
Хоккей. НХЛ
03:00
Вашингтон Кэпиталз
Оттава Сенаторз
61
Хоккей. НХЛ
03:00
Каролина Харрикейнз
Филадельфия Флайерз
ОТ
54
Все события
Фоторепортажи
21Как в Москве встретили молодежную сборную России
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
14:59 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Шестеркин о дебюте в НХЛ: Руки тряслись так, что даже попить не мог

МОСКВА, 8 янв — РИА Новости. Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин признался, что перед дебютным матчем в НХЛ так сильно волновался, что у него тряслись руки.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в среду обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3, для Шестеркина это была дебютная игра в НХЛ. К седьмой минуте первого периода российский вратарь пропустил две шайбы после трех бросков, однако затем отразил 27 бросков из 28.

«По дороге на стадион у меня так тряслись руки, что даже воды не мог попить, — сказал Шестеркин, слова которого приводятся на сайте лиги. — Но потом после выхода на лед меня поддержали команда и болельщики, я обо всем забыл и наслаждался моментом. После победы ощущения у меня были великолепные, я искал родителей, жену, хотел им помахать. Не увидел, но в их сторону все равно помахал».

«Если честно, я не паниковал, — сказал вратарь о двух быстро пропущенных шайбах. — Я просто посмеялся, сделал несколько сейвов и по ходу матча обрел уверенность».

Как отмечается, после матча Шестеркин общался с журналистами на русском, а его переводчицей выступала дочь бывшего форварда «Рейнджерс» Сергея Немчинова.

Нью-Йорк Рейнджерс
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Очей очарование: красотки года, которые скрасят ваш новогодний досуг
«Сити» поиздевался над Сульшером в Кубке лиги. «МЮ» забил в свои
У Овечкина нагло украли гол. Саша разозлился и оформил дубль
Илья Ковальчук разбушевался в новом клубе (видео)
Карьера в НХЛ началась для русского вратаря с кошмара (видео)
На русского новичка набросилась двухметровая легенда НХЛ (видео)
Испанский суперкубок в новом формате: Большие деньги и класико
СМИ: «Шальке-04» предложил 15 млн за игрока «Ростова»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь