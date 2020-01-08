Шестеркин о дебюте в НХЛ: Руки тряслись так, что даже попить не мог

Хоккеисты «Нью-Йорк Рейнджерс» в среду обыграли «Колорадо Эвеланш» со счетом 5:3, для Шестеркина это была дебютная игра в НХЛ. К седьмой минуте первого периода российский вратарь пропустил две шайбы после трех бросков, однако затем отразил 27 бросков из 28.

«По дороге на стадион у меня так тряслись руки, что даже воды не мог попить, — сказал Шестеркин, слова которого приводятся на сайте лиги. — Но потом после выхода на лед меня поддержали команда и болельщики, я обо всем забыл и наслаждался моментом. После победы ощущения у меня были великолепные, я искал родителей, жену, хотел им помахать. Не увидел, но в их сторону все равно помахал».