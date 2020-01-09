Текущие события
Хоккей. НХЛ
10.01
Бостон Брюинз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
10.01
Монреаль Канадиенс
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей. НХЛ
10.01
Тампа-Бэй Лайтнинг
Аризона Койотс
Хоккей. НХЛ
10.01
Флорида Пантерз
Ванкувер Кэнакс
Хоккей. НХЛ
10.01
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сент-Луис Блюз
Баффало Сэйбрз
Хоккей. КХЛ
19:30
Ак Барс
Торпедо
14
Хоккей. НХЛ
10.01
Чикаго Блэкхокс
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
10.01
Калгари Флэймз
Миннесота Уайлд
Хоккей. НХЛ
10.01
Вегас Голден Найтс
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
10.01
Анахайм Дакс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
10.01
Сан-Хосе Шаркс
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Адмирал
52
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Амур
43
Все события
Фоторепортажи
8Российские хоккеисты вышли в плей-офф МЧМ
10Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
20:56 (мск), источник: Lenta.Ru

Российский хоккеист нокаутировал американца и покинул лед под овации

Российский хоккеист Дмитрий Осипов, выступающий за американский «Рокфорд Айсхогс», подрался с форвардом «Манитоба Мус» Клинтом Суесом и нокаутировал его. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте клуба.

Наверх
Во время загрузки произошла ошибка.

Осипов и Суес сцепились в первом периоде, и российский защитник уверенно победил американца. Болельщики устроили уходившему со льда спортсмену овации, на что он ответил аплодисментами.

23-летний Осипов играет в Северной Америке с 2013 года. Защитник — воспитанник московской школы «Русь».

НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Таксист выставил жену Погребняка из машины и выбросил ее вещи
«На его бои ходили как на спектакль»: жизнь и загадочная смерть советского чемпиона
Русские биатлонистки начали год с ужасной гонки в Германии
Кокорин может продолжить карьеру в голландском клубе
Более миллиона россиян посмотрели не тот финал хоккейного МЧМ
Россия уже в полуфинале крутейшего теннисного турнира
Новогодний уик-энд: где отдыхают российские спортсмены (фото)
Московский ЦСКА подписал контракт с белорусским футболистом
СМИ: «Рубин» предложил контракт экс-форварду «Манчестер Сити»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь