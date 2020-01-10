Американский вратарь украл шедевр у русского форварда. Гурьянов и Радулов отомстили голами попроще

«Даллас Старз» открыл 2020-й двумя победами над аутсайдерами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Детройт» и «Лос-Анджелес» были обыграны с общим счетом 6:2, даже удивительно, что российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не поучаствовали в этом ни одним результативным баллом. В четверг россияне полностью реабилитировались в выездном матче против еще одного неудачника сезона — «Анахайма».

Счет был открыт в середине первого периода — у «Дакс» удалился шведский защитник Хампус Линдхольм, а гости потратили на реализацию 44 секунды. Финн Эса Линделль отдал на соотечественника Роопе Хинтца, тот перевел шайбу от левого борта в правый круг вбрасывания, откуда Гурьянов и засандалил ею в ближнюю девятку — 1:0.

Уже в первом периоде Гурьянов должен был оформлять дубль, случись этот гол, его точно признали бы лучшим по итогам игрового дня, а, возможно, и недели. Денис перехватил шайбу в своей зоне, промчался через всю площадку, оставив за спиной игроков «Анахайма», и попытался переигать вратаря Джона Гибсона, просунув клюшку себе между своих коньков. Американский кипер отменил хоккейный шедевр.

Но от второго русского гола Гибсону убежать все равно не удалось. В начале второй двадцатиминутки «Анахайм» подарил сопернику еще пару возможностей поразыгрывать лишнего, со второй попытки у «Старз» это получилось. Бен Бишоп длиннющим пасом нашел под синей линией Тайлера Сегина, тот не смог забить сам, зато, объехав ворота, вложил шайбу в клюшку Радулова — 2:0.

Сразу после гола Радулова случилась драка: Николас Делорье чаще попадал по Джейми Олексяку, но последний забрал концовке, едва не закинув оппонента на скамейку запасных своей команды.

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