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12:06 (мск), источник: Sport24

Американский вратарь украл шедевр у русского форварда. Гурьянов и Радулов отомстили голами попроще

«Даллас» спокойно разобрался с неудачниками из Анахайма.

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«Даллас Старз» открыл 2020-й двумя победами над аутсайдерами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Детройт» и «Лос-Анджелес» были обыграны с общим счетом 6:2, даже удивительно, что российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не поучаствовали в этом ни одним результативным баллом. В четверг россияне полностью реабилитировались в выездном матче против еще одного неудачника сезона — «Анахайма».

Счет был открыт в середине первого периода — у «Дакс» удалился шведский защитник Хампус Линдхольм, а гости потратили на реализацию 44 секунды. Финн Эса Линделль отдал на соотечественника Роопе Хинтца, тот перевел шайбу от левого борта в правый круг вбрасывания, откуда Гурьянов и засандалил ею в ближнюю девятку — 1:0.

Уже в первом периоде Гурьянов должен был оформлять дубль, случись этот гол, его точно признали бы лучшим по итогам игрового дня, а, возможно, и недели. Денис перехватил шайбу в своей зоне, промчался через всю площадку, оставив за спиной игроков «Анахайма», и попытался переигать вратаря Джона Гибсона, просунув клюшку себе между своих коньков. Американский кипер отменил хоккейный шедевр.

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Но от второго русского гола Гибсону убежать все равно не удалось. В начале второй двадцатиминутки «Анахайм» подарил сопернику еще пару возможностей поразыгрывать лишнего, со второй попытки у «Старз» это получилось. Бен Бишоп длиннющим пасом нашел под синей линией Тайлера Сегина, тот не смог забить сам, зато, объехав ворота, вложил шайбу в клюшку Радулова — 2:0.

Сразу после гола Радулова случилась драка: Николас Делорье чаще попадал по Джейми Олексяку, но последний забрал концовке, едва не закинув оппонента на скамейку запасных своей команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

А вот дальше с захватывающими событиями была напряженка — до гола в пустые ворота в исполнении Роопе Хинтца вспомнить особо нечего. «Даллас» побеждает 3:0, его русские форварды забивают по голу, а Бишоп оформляет «сухарь. «Старз» уверенно собрали очки с неудачников и закрепились на втором месте в Западной конференции.

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Анахайм Дакс
0:3
0:1, 0:1, 0:1
Даллас Старз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1610.01.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Honda Center
Главные тренеры
Даллас ИкинсРик Боунесс
Вратари
Джон Гибсон(Джон Гибсон)Бен Бишоп
1-й период
09:29Хампус Линдхольм
10:13Денис Гурьянов(Роопе Хинтс, Эса Линделл)
2-й период
21:35Райан Гецлаф
23:53Макс Джонс
25:10Александр Радулов(Тайлер Сегин, Бен Бишоп)
25:14Николя Делорье
25:14Джейми Олексяк
28:41Роман Полак
33:23Блэйк Комо
3-й период
46:30Макс Джонс
46:30Радек Факса
56:56Роопе Хинтс(Джейсон Дикинсон)
Лучшие игроки матча
Денис Гурьянов (Даллас Старз), Ондржей Каше (Анахайм Дакс), Эса Линделл (Даллас Старз)
Статистика
13Штрафное время11
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве2
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Анахайм Дакс
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