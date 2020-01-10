Американский вратарь украл шедевр у русского форварда. Гурьянов и Радулов отомстили голами попроще
«Даллас» спокойно разобрался с неудачниками из Анахайма.
«Даллас» спокойно разобрался с неудачниками из Анахайма.
«Даллас Старз» открыл 2020-й двумя победами над аутсайдерами регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. «Детройт» и «Лос-Анджелес» были обыграны с общим счетом 6:2, даже удивительно, что российские форварды Александр Радулов и Денис Гурьянов не поучаствовали в этом ни одним результативным баллом. В четверг россияне полностью реабилитировались в выездном матче против еще одного неудачника сезона — «Анахайма».
Счет был открыт в середине первого периода — у «Дакс» удалился шведский защитник Хампус Линдхольм, а гости потратили на реализацию 44 секунды. Финн Эса Линделль отдал на соотечественника Роопе Хинтца, тот перевел шайбу от левого борта в правый круг вбрасывания, откуда Гурьянов и засандалил ею в ближнюю девятку — 1:0.
Уже в первом периоде Гурьянов должен был оформлять дубль, случись этот гол, его точно признали бы лучшим по итогам игрового дня, а, возможно, и недели. Денис перехватил шайбу в своей зоне, промчался через всю площадку, оставив за спиной игроков «Анахайма», и попытался переигать вратаря Джона Гибсона, просунув клюшку себе между своих коньков. Американский кипер отменил хоккейный шедевр.
Но от второго русского гола Гибсону убежать все равно не удалось. В начале второй двадцатиминутки «Анахайм» подарил сопернику еще пару возможностей поразыгрывать лишнего, со второй попытки у «Старз» это получилось. Бен Бишоп длиннющим пасом нашел под синей линией Тайлера Сегина, тот не смог забить сам, зато, объехав ворота, вложил шайбу в клюшку Радулова — 2:0.
Сразу после гола Радулова случилась драка: Николас Делорье чаще попадал по Джейми Олексяку, но последний забрал концовке, едва не закинув оппонента на скамейку запасных своей команды.
А вот дальше с захватывающими событиями была напряженка — до гола в пустые ворота в исполнении Роопе Хинтца вспомнить особо нечего. «Даллас» побеждает 3:0, его русские форварды забивают по голу, а Бишоп оформляет «сухарь. «Старз» уверенно собрали очки с неудачников и закрепились на втором месте в Западной конференции.
|Даллас Икинс
|Рик Боунесс
|Джон Гибсон(Джон Гибсон)
|Бен Бишоп
|09:29
|Хампус Линдхольм
|10:13
|Денис Гурьянов(Роопе Хинтс, Эса Линделл)
|21:35
|Райан Гецлаф
|23:53
|Макс Джонс
|25:10
|Александр Радулов(Тайлер Сегин, Бен Бишоп)
|25:14
|Николя Делорье
|25:14
|Джейми Олексяк
|28:41
|Роман Полак
|33:23
|Блэйк Комо
|46:30
|Макс Джонс
|46:30
|Радек Факса
|56:56
|Роопе Хинтс(Джейсон Дикинсон)
Денис Гурьянов (Даллас Старз), Ондржей Каше (Анахайм Дакс), Эса Линделл (Даллас Старз)
|13
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0