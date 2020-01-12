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10:40 (мск), источник: Sport24

Так позорно «Вашингтон» дома еще не проигрывал. Овечкин смотрел, как забивает Гусев

1:5 от «Нью-Джерси» — это очень больно.

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Источник: AP 2020

Когда «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», это воспринималось довольно спокойно. «Столичные» играли на выезде, да и у «Флайерз» команда приличная — уступить им в отдельно взятом матче не зазорно. Не забил Овечкин? Но как минимум один гол своим партнерам он сделал, пойдя в форчекинг, да и в целом капитан «Вашингтона» своим боевым настроем заводил партнеров.

А вот не справиться дома с предпоследней командой Востока — совсем другой коленкор. На момент второй встречи в сезоне «Вашингтона» и «Нью-Джерси» были раскиданы по разным полюсам турнирной таблицы. А тут еще «Девилз» пришлось обходиться без Джека Хьюза и основного вратаря Маккензи Блэквуда. Тем удивительнее результат, с которым закончился матч в столице США.

Для «Вашингтона» проблемы начались уже в первом периоде. Нико Хишир убежал к воротам и испортил статистику Дмитрию Орлову. Правда, российский защитник «Кэпиталс» напрямую в пропущенной шайбе не виноват. Свою зону он держал крепко, подвел напарник.

Во время загрузки произошла ошибка.

В первом матче этих команд, который состоялся в декабре, «Вашингтон» победил 6:3. Тогда над «дьяволами» изрядно покуражился треугольник Бэкстрем — Карлсон — Овечкин, а в двух из трех шайб «Нью-Джерси» поучаствовал Никита Гусев. На этот раз лидеры «столичных» впали в спячку, зато отметился голом 97-й номер «Девилз».

Во время загрузки произошла ошибка.

Гол в ворота «Вашингтона» стал для Гусева восьмым в сезоне и первым за последние шесть матчей. Никита вышел на большинство, а когда время двухминутногоштрафа уже закончилось, вовремя подсуетился на отскоке. Быстрый бросок — это его козырь наряду с умением сыграть в подыгрыше.

Добил же «Вашингтон» гол, пропущенный в большинстве. У «столичных» было четыре минуты на реализацию лишнего, но перед тем, как забить самим, они пропустили молниеносную контратаку. Бэкстрем потерял шайбу, а напарники Гусева по звену Зейджак и Коулмен расправились пружиной. Овечкин быстрее всех бежал в оборону, но тщетно.

Во время загрузки произошла ошибка.

Когда счет стал 1:4, «Вашингтон» вроде бы задвигался. В заключительном периоде практически вся игра шла в зоне гостей, но извлечь дивиденды из этого Овечкин и Ко никак не могли. Тодд Рирден даже разбил их связку с Бэкстремом, поставив к капитану «Кэпиталс» Евгения Кузнецова. Должного эффекта это, как и снятие вратаря, не дало. Лидеры Востока не только сенсационно проиграли аутсайдерам, но и из-за травмы потеряли Рихарда Паника.

Вашингтон Кэпиталз
1:5
0:1, 1:3, 0:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1612.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденАлен Насреддин
Вратари
Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)Луи Доминге
1-й период
05:27Нико Хишир(Уилл Батчер, Коннор Кэррик)
16:30Трэвис Зэйджак
2-й период
21:21Том Уилсон
23:28Никита Гусев(Уилл Батчер, Уэйн Симмондс)
26:17Майлс Вуд
26:17Майлс Вуд
26:48Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Энди Грин)
28:28Якуб Врана(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
32:11Нико Хишир(Кайл Палмиери)
3-й период
49:48Нико Хишир
51:05Пи. Кей. Суббан
55:04Майлс Вуд
Лучшие игроки матча
Нико Хишир (Нью-Джерси Дэвилз), Луи Доминге (Нью-Джерси Дэвилз), Уилл Батчер (Нью-Джерси Дэвилз)
Статистика
2Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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