Так позорно «Вашингтон» дома еще не проигрывал. Овечкин смотрел, как забивает Гусев
1:5 от «Нью-Джерси» — это очень больно.
1:5 от «Нью-Джерси» — это очень больно.
Когда «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», это воспринималось довольно спокойно. «Столичные» играли на выезде, да и у «Флайерз» команда приличная — уступить им в отдельно взятом матче не зазорно. Не забил Овечкин? Но как минимум один гол своим партнерам он сделал, пойдя в форчекинг, да и в целом капитан «Вашингтона» своим боевым настроем заводил партнеров.
А вот не справиться дома с предпоследней командой Востока — совсем другой коленкор. На момент второй встречи в сезоне «Вашингтона» и «Нью-Джерси» были раскиданы по разным полюсам турнирной таблицы. А тут еще «Девилз» пришлось обходиться без Джека Хьюза и основного вратаря Маккензи Блэквуда. Тем удивительнее результат, с которым закончился матч в столице США.
Для «Вашингтона» проблемы начались уже в первом периоде. Нико Хишир убежал к воротам и испортил статистику Дмитрию Орлову. Правда, российский защитник «Кэпиталс» напрямую в пропущенной шайбе не виноват. Свою зону он держал крепко, подвел напарник.
В первом матче этих команд, который состоялся в декабре, «Вашингтон» победил 6:3. Тогда над «дьяволами» изрядно покуражился треугольник Бэкстрем — Карлсон — Овечкин, а в двух из трех шайб «Нью-Джерси» поучаствовал Никита Гусев. На этот раз лидеры «столичных» впали в спячку, зато отметился голом 97-й номер «Девилз».
Гол в ворота «Вашингтона» стал для Гусева восьмым в сезоне и первым за последние шесть матчей. Никита вышел на большинство, а когда время двухминутногоштрафа уже закончилось, вовремя подсуетился на отскоке. Быстрый бросок — это его козырь наряду с умением сыграть в подыгрыше.
Добил же «Вашингтон» гол, пропущенный в большинстве. У «столичных» было четыре минуты на реализацию лишнего, но перед тем, как забить самим, они пропустили молниеносную контратаку. Бэкстрем потерял шайбу, а напарники Гусева по звену Зейджак и Коулмен расправились пружиной. Овечкин быстрее всех бежал в оборону, но тщетно.
Когда счет стал 1:4, «Вашингтон» вроде бы задвигался. В заключительном периоде практически вся игра шла в зоне гостей, но извлечь дивиденды из этого Овечкин и Ко никак не могли. Тодд Рирден даже разбил их связку с Бэкстремом, поставив к капитану «Кэпиталс» Евгения Кузнецова. Должного эффекта это, как и снятие вратаря, не дало. Лидеры Востока не только сенсационно проиграли аутсайдерам, но и
|Тодд Рирден
|Ален Насреддин
|Брэйден Холтби(Брэйден Холтби)
|Луи Доминге
|05:27
|Нико Хишир(Уилл Батчер, Коннор Кэррик)
|16:30
|Трэвис Зэйджак
|21:21
|Том Уилсон
|23:28
|Никита Гусев(Уилл Батчер, Уэйн Симмондс)
|26:17
|Майлс Вуд
|26:17
|Майлс Вуд
|26:48
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак, Энди Грин)
|28:28
|Якуб Врана(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|32:11
|Нико Хишир(Кайл Палмиери)
|49:48
|Нико Хишир
|51:05
|Пи. Кей. Суббан
|55:04
|Майлс Вуд
Нико Хишир (Нью-Джерси Дэвилз), Луи Доминге (Нью-Джерси Дэвилз), Уилл Батчер (Нью-Джерси Дэвилз)
|2
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1