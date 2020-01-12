Так позорно «Вашингтон» дома еще не проигрывал. Овечкин смотрел, как забивает Гусев

Источник: AP 2020

Когда «Вашингтон» проиграл «Филадельфии», это воспринималось довольно спокойно. «Столичные» играли на выезде, да и у «Флайерз» команда приличная — уступить им в отдельно взятом матче не зазорно. Не забил Овечкин? Но как минимум один гол своим партнерам он сделал, пойдя в форчекинг, да и в целом капитан «Вашингтона» своим боевым настроем заводил партнеров.

А вот не справиться дома с предпоследней командой Востока — совсем другой коленкор. На момент второй встречи в сезоне «Вашингтона» и «Нью-Джерси» были раскиданы по разным полюсам турнирной таблицы. А тут еще «Девилз» пришлось обходиться без Джека Хьюза и основного вратаря Маккензи Блэквуда. Тем удивительнее результат, с которым закончился матч в столице США.

Для «Вашингтона» проблемы начались уже в первом периоде. Нико Хишир убежал к воротам и испортил статистику Дмитрию Орлову. Правда, российский защитник «Кэпиталс» напрямую в пропущенной шайбе не виноват. Свою зону он держал крепко, подвел напарник.

В первом матче этих команд, который состоялся в декабре, «Вашингтон» победил 6:3. Тогда над «дьяволами» изрядно покуражился треугольник Бэкстрем — Карлсон — Овечкин, а в двух из трех шайб «Нью-Джерси» поучаствовал Никита Гусев. На этот раз лидеры «столичных» впали в спячку, зато отметился голом 97-й номер «Девилз».

Гол в ворота «Вашингтона» стал для Гусева восьмым в сезоне и первым за последние шесть матчей. Никита вышел на большинство, а когда время двухминутногоштрафа уже закончилось, вовремя подсуетился на отскоке. Быстрый бросок — это его козырь наряду с умением сыграть в подыгрыше.

Добил же «Вашингтон» гол, пропущенный в большинстве. У «столичных» было четыре минуты на реализацию лишнего, но перед тем, как забить самим, они пропустили молниеносную контратаку. Бэкстрем потерял шайбу, а напарники Гусева по звену Зейджак и Коулмен расправились пружиной. Овечкин быстрее всех бежал в оборону, но тщетно.