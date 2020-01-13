Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ

Источник: AP 2020

25-летний Василевский защищал ворота клуба в трех матчей на прошлой неделе, одержав во всех победу. В матчах против «Аризоны» (4:0) и «Филадельфии» (1:0) Василевский отстоял «на ноль». На прошлой неделе он отражал 97,2% бросков, пропустив в трех матчах две шайбы. Россиянин в текущем сезоне провел 33 матча, в которых одержал 22 победы, отражая 91,5% бросков.

Второй звездой недели признан 24-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанжело. Он набрал семь очков (3 гола + 4 результативные передачи) в трех играх на прошлой неделе и оформил первый хет-трик в карьере в матче против «Нью-Джерси» (6:3). Всего на его счету в текущем сезоне 36 очков (11+25) в 44 матчах.