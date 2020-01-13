Вратарь «Тампы» Василевский признан первой звездой недели в НХЛ
ТАСС, 13 января. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
ТАСС, 13 января. Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский признан первой звездой прошедшей недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает
25-летний Василевский защищал ворота клуба в трех матчей на прошлой неделе, одержав во всех победу. В матчах против «Аризоны» (4:0) и «Филадельфии» (1:0) Василевский отстоял «на ноль». На прошлой неделе он отражал 97,2% бросков, пропустив в трех матчах две шайбы. Россиянин в текущем сезоне провел 33 матча, в которых одержал 22 победы, отражая 91,5% бросков.
Второй звездой недели признан 24-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Энтони Деанжело. Он набрал семь очков (3 гола + 4 результативные передачи) в трех играх на прошлой неделе и оформил первый
Третьей звездой признан 32-летний канадский вратарь «Калгари» Кэм Тальбо. На прошедшей неделе он принял участие в трех матчах, одержав во всех победу и отражая в среднем 95,3% бросков. В матче против «Миннесоты» (2:1) он отразил 42 броска по своим воротам.