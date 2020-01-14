Панарин угрожает рекорду Кучерова. Хлебушек идет на 122 очка за сезон!

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За всю историю НХЛ только трое россиян становились лучшими бомбардирами регулярного чемпионата лиги: Александр Овечкин, Евгений Малкин (дважды) и Никита Кучеров. Сейчас появился хороший шанс, что их станет четверо.

Главный феномен Артемия Панарина в том, что ему уже 28 — а он продолжает и продолжает прибавлять. В 19 он играл в «Витязе» и в статусе совсем не звезды молодежки брал золото в Баффало. В 20 заслужил обмен на повышение в «Ак Барс», но просидел там в плей-офф в запасе. В 23 завоевал Кубок Гагарина и впервые сыграл на взрослом чемпионате мира. В 24 покорил НХЛ связкой с Патриком Кейном и стал лучшим новичком лиги. В 26, перейдя в «Коламбус», стал главной звездой энхаэловского клуба, но был ограничен стилем команды и уровнем партнером. А в 28 …

Я как-то посмотрел этот список, они одурели там совсем… Сегодня вот на табло на арене таблицу бомбардиров показывали, я хотел завязать с хоккеем. Тут грызешься за каждое очко, а у них под сто уже! Там несколько человек идут рядом и все звери. Александр Панарин

Панарин в любом возрасте и в любом клубе был ярким и очень эффектным форвардом. Почти всегда — и эффективным. Но обычно его статистику было сложно оторвать от обстоятельств. То в КХЛ суперпартнеры в лице Вадима Шипачева и Евгения Дадонова, то Кейн в «Чикаго». И Хлебушек как-то закрепился в статусе нападающего, который входит в элиту, но вроде как не претендует на то, чтобы ее возглавить. Даже он сам в интервью скромно разграничивал себя от «зверей», набирающих по 100 очков.

Так вот, в 28 лет Панарин сделал последний и большой шаг, чтобы утвердиться не просто в роли одного из сильнейших форвардов лиги — он реально может стать «номером один».

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Артемий уже третий бомбардир НХЛ с 67 очками в 45 матчах, причем у лидеров — нападающих «Эдмонтона» Коннора Макдэвида (71) и Леона Драйзайтля (70) — на две игры больше. В последних четырех встречах россиянин набрал 12 баллов и рванул вверх так быстро, что никто не удивится его первому месту. И не менее важное — Панарин с его «плюс 23» на четвертом месте в числе самых полезных игроков всей НХЛ, когда его конкуренты из Канады из Германии плетутся с «минус 3» и «минус 15». И ведь Артемий играет за команду, которая даже не попадает в плей-офф!

Сейчас Панарин идет на 122 (!) очка за сезон — всего на шесть меньше, чем у Кучерова год назад. И совсем не кажется невероятным, что он может выиграть и бомбардирскую гонку, и, например, «Харт Трофи» — приз самому ценному хоккеисту регулярки. Особенно, если «Рейнджерс» попадут в плей-офф, что с таким Панариным тоже не очень реально, но уже не невозможно.