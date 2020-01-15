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11:11 (мск), источник: ТАСС

Шайба Гурьянова помогла «Далласу» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ

ТАСС, 15 января. «Даллас» победил «Колорадо» в овертайме со счетом 3:2 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: AP 2020

В составе гостей одну из шайб забросил российский нападающий Денис Гурьянов (30-я минута). Также за «Даллас» отличились Джейсон Дикинсон (55) и Эса Линделл (62). В составе «Колорадо» отличились российский защитник Никита Задоров (10) и Габриэль Ландескуг (16).

Гурьянов забросил 11-ю шайбу в нынешнем сезоне НХЛ, также на его счету шесть голевых передач. Задоров отличился второй раз в сезоне, всего на его счету 6 очков (2 шайбы + 4 передачи).

Официальный сайт НХЛ

«Даллас» занимает второе место в Западной конференции, набрав 58 очков после 46 матчей. «Колорадо» идет четвертым с 56 очками в 46 играх. В следующем матче 17 января «Даллас» дома сыграет с «Баффало», «Колорадо» в этот же день примет «Сан-Хосе».

В другом мачте дня «Аризона» дома обыграла «Сан-Хосе» со счетом 6:3. В составе победителей по две шайбы забросили Тэйлор Холл и Фил Кессел.

Официальный сайт НХЛ
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