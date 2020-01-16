Ковальчук выдал гениальнейший «слепой» ассист. В «Монреале» он заиграл круче Овечкина

Источник: Reuters

Еще несколько недель назад хоккейный мир, казалось, забыл о существовании Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион был выведен из состава «Лос-Анджелеса», смотрел за матчами своей команды с трибуны и ждал выплаты бонуса, чтобы расторгнуть контракт. Дальше 36-летний форвард весьма неожиданно оказался в «Монреале», а его жизнь и карьера неожиданно заиграли новыми красками. Ветеран бодро провел первые игры в составе нового клуба, стал стабильно набирать очки, и вот в Северной Америке уже активно стали обсуждать возможность его обмена. В Ковальчуке видят потенциального джокера для одного из претендентов на Кубок Стэнли.

«Посмотрите, любой претендент на Кубок Стэнли мог взять Ковальчука без всяких проблем, когда он был свободным агентом после расторжения контракта с “Лос-Анджелесом”. В итоге Илья приземлился в “Монреале”, подписав договор до окончания нынешнего сезона, но “Канадиенс” испытывает большие проблемы с попаданием в плей-офф — сейчас команда на семь очков отстает от последнего кубкового места. Могут ли они обменять Ковальчука хотя бы на поздний драфт-пик? Ковальчук играл в среднем по 19 минут, сыграв пять матчей за “Монреаль”, на его счету один гол, четыре очка. Такая игра может сделать его привлекательным для обмена в ближайшем будущем», — написал накануне Sportsnet.

Сам Илья почувствовал, наконец, уверенность в себе и заговорил о своем провале в клубе из Калифорнии. Хоккеист считает, что «Кингз» неправильно его использовали:

Я оказался в клубе в неподходящее время. Когда я туда попал, ожидания были высокими, но команда сильно изменилась. Несколько игроков получили травмы, сменился главный тренер и все такое. Мы поговорили с руководством и решили идти разными путями. Я не был готов к роли, которую мне отвели в «Кингз». Это было тяжело. Я бесполезен, когда играю только 7−10 минут за матч. Некоторые парни привыкли к этому и отлично справляются, но я нет. Я много работал, стремясь получить больше игрового времени, но этого не происходило. Илья Ковальчук

Слова словами, но опытный нападающий, который в «Монреале» стал получать в два раза больше игрового времени, на деле доказывает, что способен приносить пользу команде лучшей лиги мира.

В ночь со среды на четверг по московскому времени канадский клуб принимал на своем льду «Чикаго», а Ковальчук снова заставил хвататься за голову болельщиков по ту сторону океана. В самом начале второго периода он подобрал шайбу за воротами «Блэкхокс», двинул по борту и вскоре выдал гениальнейший «слепой» пас на Филлипа Дано. На этот ассист, кажется, можно смотреть вечно.

Официальный сайт НХЛ

Североамериканские фанаты в шоке и не могут найти слов.

А если находят, то восхищаются русским форвардом: «Мне кажется, или у Ковальчука больше газа в баке, чем нам рассказывали?».

Удивительно, но очередной результативный балл только приблизил Илью к обмену из «Канадиенс». Его команда проиграла «Чикаго» со счетом 1:4 (Ковальчук — единственный человек в красной форме, закончивший матч с положительным показателем полезности), еще больше усугубила свое и без того печальное турнирное положение, а значит, повысила вероятность сделки с участием россиянина. Если он продолжит играть на этом же уровне до трансферного дедлайна, то «Монреаль», скорее всего, попытается заполучить за ветерана хороший драфтовый пик, а возможно, и крепкого хоккеиста помоложе.

Официальный сайт НХЛ

Что касается статистики Ковальчука в новой команде, то она удивляет. В шести матчах он набрал пять очков, а если взять отрезок с 6 января (именно в этот день нападающий дебютировал за канадский клуб), то герой Пхенчхана делит третье место в списке лучших русских бомбардиров НХЛ с Никитой Кучеровым. Результативнее в эти полторы недели были только Артемий Панарин с Евгением Малкиным, а вот Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Александра Радулова и других звездных соотечественников 17-й номер «Монреаля» на этой короткой дистанции опережает. Кажется, тренерскому штабу и боссам «Лос-Анджелеса» стоит задуматься о своей профпригодности, а Илье необходимо морально и физически подготовиться к весне. Вполне вероятно, что для него она получится очень жаркой.

Артём Гаев