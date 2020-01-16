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10:46 (мск), источник: Sport24

Ковальчук выдал гениальнейший «слепой» ассист. В «Монреале» он заиграл круче Овечкина

Теперь Илья стал еще ближе к обмену.

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Источник: Reuters

Еще несколько недель назад хоккейный мир, казалось, забыл о существовании Ильи Ковальчука. Олимпийский чемпион был выведен из состава «Лос-Анджелеса», смотрел за матчами своей команды с трибуны и ждал выплаты бонуса, чтобы расторгнуть контракт. Дальше 36-летний форвард весьма неожиданно оказался в «Монреале», а его жизнь и карьера неожиданно заиграли новыми красками. Ветеран бодро провел первые игры в составе нового клуба, стал стабильно набирать очки, и вот в Северной Америке уже активно стали обсуждать возможность его обмена. В Ковальчуке видят потенциального джокера для одного из претендентов на Кубок Стэнли.

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«Посмотрите, любой претендент на Кубок Стэнли мог взять Ковальчука без всяких проблем, когда он был свободным агентом после расторжения контракта с “Лос-Анджелесом”. В итоге Илья приземлился в “Монреале”, подписав договор до окончания нынешнего сезона, но “Канадиенс” испытывает большие проблемы с попаданием в плей-офф — сейчас команда на семь очков отстает от последнего кубкового места. Могут ли они обменять Ковальчука хотя бы на поздний драфт-пик? Ковальчук играл в среднем по 19 минут, сыграв пять матчей за “Монреаль”, на его счету один гол, четыре очка. Такая игра может сделать его привлекательным для обмена в ближайшем будущем», — написал накануне Sportsnet.

Сам Илья почувствовал, наконец, уверенность в себе и заговорил о своем провале в клубе из Калифорнии. Хоккеист считает, что «Кингз» неправильно его использовали:

Я оказался в клубе в неподходящее время. Когда я туда попал, ожидания были высокими, но команда сильно изменилась. Несколько игроков получили травмы, сменился главный тренер и все такое. Мы поговорили с руководством и решили идти разными путями. Я не был готов к роли, которую мне отвели в «Кингз». Это было тяжело. Я бесполезен, когда играю только 7−10 минут за матч. Некоторые парни привыкли к этому и отлично справляются, но я нет. Я много работал, стремясь получить больше игрового времени, но этого не происходило.
Илья Ковальчук
Слова словами, но опытный нападающий, который в «Монреале» стал получать в два раза больше игрового времени, на деле доказывает, что способен приносить пользу команде лучшей лиги мира.

В ночь со среды на четверг по московскому времени канадский клуб принимал на своем льду «Чикаго», а Ковальчук снова заставил хвататься за голову болельщиков по ту сторону океана. В самом начале второго периода он подобрал шайбу за воротами «Блэкхокс», двинул по борту и вскоре выдал гениальнейший «слепой» пас на Филлипа Дано. На этот ассист, кажется, можно смотреть вечно.

Официальный сайт НХЛ

Североамериканские фанаты в шоке и не могут найти слов.

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А если находят, то восхищаются русским форвардом: «Мне кажется, или у Ковальчука больше газа в баке, чем нам рассказывали?».

Во время загрузки произошла ошибка.

Удивительно, но очередной результативный балл только приблизил Илью к обмену из «Канадиенс». Его команда проиграла «Чикаго» со счетом 1:4 (Ковальчук — единственный человек в красной форме, закончивший матч с положительным показателем полезности), еще больше усугубила свое и без того печальное турнирное положение, а значит, повысила вероятность сделки с участием россиянина. Если он продолжит играть на этом же уровне до трансферного дедлайна, то «Монреаль», скорее всего, попытается заполучить за ветерана хороший драфтовый пик, а возможно, и крепкого хоккеиста помоложе.

Официальный сайт НХЛ

Что касается статистики Ковальчука в новой команде, то она удивляет. В шести матчах он набрал пять очков, а если взять отрезок с 6 января (именно в этот день нападающий дебютировал за канадский клуб), то герой Пхенчхана делит третье место в списке лучших русских бомбардиров НХЛ с Никитой Кучеровым. Результативнее в эти полторы недели были только Артемий Панарин с Евгением Малкиным, а вот Александра Овечкина, Евгения Кузнецова, Александра Радулова и других звездных соотечественников 17-й номер «Монреаля» на этой короткой дистанции опережает. Кажется, тренерскому штабу и боссам «Лос-Анджелеса» стоит задуматься о своей профпригодности, а Илье необходимо морально и физически подготовиться к весне. Вполне вероятно, что для него она получится очень жаркой.

Артём Гаев

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Чикаго Блэкхокс
Хоккей, НХЛ, Неделя 1716.01.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Centre Bell
Главные тренеры
Клод ЖюльенДжереми Коллитон
Вратари
Чарли ЛиндгренКори Кроуфорд
1-й период
03:12Кайл Флери
04:30Кирби Дак
05:42Зак Смит(Дрейк Каджула)
08:32Зак Смит(Слэйтер Куккук, Олли Мяяття)
2-й период
20:54Филлип Дано(Илья Ковальчук, Томаш Татар)
28:54Дрейк Каджула
30:52Макс Доми
31:27Алекс Дебринкэт(Патрик Кейн, Джонатан Тэйвз)
35:24Зак Смит
3-й период
48:04Командный штраф
51:40Дрейк Каджула
Лучшие игроки матча
Зак Смит (Чикаго Блэкхокс), Джонатан Тэйвз (Чикаго Блэкхокс), Кори Кроуфорд (Чикаго Блэкхокс)
Статистика
6Штрафное время6
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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