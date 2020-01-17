15 сезонов из 15 — по 30 голов! До Овечкина в НХЛ такое совершил только один хоккеист — и это не Гретцки
Новые статистические достижения Александра Великого.
Новые статистические достижения Александра Великого.
В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй
Овечкин снова бросился в погоню за ушедшими было в отрыв Давидом Пастрняком из «Бостона» (36 голов) и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (34) и в 15-й раз в карьере (за 15 сезонов!) добрался до отметки 30 голов за чемпионат. Столько же сезонов с 30 голами, правда с 24 попыток, выбил Яромир Ягр, больше — лишь Майк Гартнер, впервые провалившийся только в 16-м чемпионате, который к тому же пришелся на короткий локаутный сезон-1994/95.
Лидер «столичных» за два матча сократил отставание от замыкающего десятку лучших снайперов в истории лиги Марио Лемье с шести шайб до одной (во вторник Александр Великий дублем похоронил «Каролину»). В зоне атаки российской звезды помимо СуперМарио находятся еще две канадских легенды — Стив Айзерман (три гола) и Марк Мессье (пять). Да и тот самый Гартнер (19) может быть догнан уже в этом сезоне. В таком случае, кстати, Овечкин повторит рекорд лиги по числу чемпионатов с 50 голами. У него таковых восемь, а у Уэйна Гретцки и Майка Босси — по девять.
Капитан «Вашингтона» в 11-й раз в сезоне реализовал большинство и продолжил погоню за рекордом лиги в этой номинации. Чаще него соперников за удаление наказывали только Бретт Халл и Дэйв Андрейчак, чьи результаты при сохранении нынешней динамики могут покориться российскому форварду в ближайшие полтора сезона. Кстати, в текущем чемпионате только Давид Пастрняк (16) и Джеймс Нил (12) забивали в неравных составах чаще Овечкина.
Овечкин оформил 25-й
Зато в другой номинации (два и более гола за матч) позиции Эспозито, также замыкающего топ-5, совсем не видятся столь крепкими. Овечкин, в 140-й раз в карьере забросивший больше одной шайбы, укрепился на шестой позиции, с отставанием от Фила на игры, не очень далеко и Горди Хоу, на счету которого 147 дублей.
|Тодд Рирден
|Ален Насреддин
|Илья Самсонов
|Луи Доминге(Кори Шнайдер)
|10:42
|Том Уилсон
|13:39
|Трэвис Зэйджак
|15:12
|Джон Хейден
|15:17
|Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
|19:08
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|20:16
|Карл Хагелин(Рихард Паник, Ларс Эллер)
|21:08
|Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
|23:16
|Рихард Паник
|33:56
|Рихард Паник
|34:36
|Сами Ватанен
|34:36
|Сами Ватанен
|42:11
|Уилл Батчер
|43:34
|Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
|46:42
|Якуб Врана
|48:06
|Никлас II Бэкстрем
|55:42
|Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
|8
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|1