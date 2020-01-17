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19:07 (мск), источник: Спорт-Экспресс

15 сезонов из 15 — по 30 голов! До Овечкина в НХЛ такое совершил только один хоккеист — и это не Гретцки

Новые статистические достижения Александра Великого.

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В матче с «Нью-Джерси» Александр Овечкин оформил второй хет-трик в сезоне и довел счет голов в НХЛ до 689. 114 из этих шайб пришлись на самый удачный для российского супербомбардира месяц — январь. Именно в начале календарного года капитан «Вашингтона» больше всего забивает, набирает очков (210, в марте — 209) и имеет лучший средний показатель (1,20 очка за матч, в октябре и апреле — 1,19).

Овечкин снова бросился в погоню за ушедшими было в отрыв Давидом Пастрняком из «Бостона» (36 голов) и Остоном Мэттьюсом из «Торонто» (34) и в 15-й раз в карьере (за 15 сезонов!) добрался до отметки 30 голов за чемпионат. Столько же сезонов с 30 голами, правда с 24 попыток, выбил Яромир Ягр, больше — лишь Майк Гартнер, впервые провалившийся только в 16-м чемпионате, который к тому же пришелся на короткий локаутный сезон-1994/95.

Лидер «столичных» за два матча сократил отставание от замыкающего десятку лучших снайперов в истории лиги Марио Лемье с шести шайб до одной (во вторник Александр Великий дублем похоронил «Каролину»). В зоне атаки российской звезды помимо СуперМарио находятся еще две канадских легенды — Стив Айзерман (три гола) и Марк Мессье (пять). Да и тот самый Гартнер (19) может быть догнан уже в этом сезоне. В таком случае, кстати, Овечкин повторит рекорд лиги по числу чемпионатов с 50 голами. У него таковых восемь, а у Уэйна Гретцки и Майка Босси — по девять.

Капитан «Вашингтона» в 11-й раз в сезоне реализовал большинство и продолжил погоню за рекордом лиги в этой номинации. Чаще него соперников за удаление наказывали только Бретт Халл и Дэйв Андрейчак, чьи результаты при сохранении нынешней динамики могут покориться российскому форварду в ближайшие полтора сезона. Кстати, в текущем чемпионате только Давид Пастрняк (16) и Джеймс Нил (12) забивали в неравных составах чаще Овечкина.

Овечкин оформил 25-й хет-трик в карьере и сравнялся по этому показателю с Си Деннени. Однако звезде НХЛ столетней давности для достижения этой отметки понадобилось 329 матчей, тогда как его последователю аж 1132. Рядом с Овечкиным располагаются и другие легенды хоккея — Морис Ришар, Марсель Дионн и Бобби Халл. А вот для попадания в пятерку россиянину придется потрудиться — Фил Эспозито опережает его на семь хет-триков.

Зато в другой номинации (два и более гола за матч) позиции Эспозито, также замыкающего топ-5, совсем не видятся столь крепкими. Овечкин, в 140-й раз в карьере забросивший больше одной шайбы, укрепился на шестой позиции, с отставанием от Фила на игры, не очень далеко и Горди Хоу, на счету которого 147 дублей.

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20 декабря 2019© Ньюстюб
Вашингтон Кэпиталз
5:2
2:0, 1:1, 2:1
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1717.01.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Capital One Arena, 18573 зрителя
Главные тренеры
Тодд РирденАлен Насреддин
Вратари
Илья СамсоновЛуи Доминге(Кори Шнайдер)
1-й период
10:42Том Уилсон
13:39Трэвис Зэйджак
15:12Джон Хейден
15:17Александр Овечкин(Джон Карлсон, Никлас II Бэкстрем)
19:08Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
2-й период
20:16Карл Хагелин(Рихард Паник, Ларс Эллер)
21:08Уэйн Симмондс(Нико Хишир, Уилл Батчер)
23:16Рихард Паник
33:56Рихард Паник
34:36Сами Ватанен
34:36Сами Ватанен
3-й период
42:11Уилл Батчер
43:34Блэйк Коулман(Трэвис Зэйджак)
46:42Якуб Врана
48:06Никлас II Бэкстрем
55:42Александр Овечкин(Том Уилсон, Джон Карлсон)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Илья Самсонов (Вашингтон Кэпиталз), Никлас II Бэкстрем (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
8Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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