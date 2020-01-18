Русский вратарь попал в компанию к великим. Василевский повторил достижения Набокова и Бродера

На стыке 2019-го и 2020-го «Тампа» не проигрывала ровно три недели. Десять побед подряд заставили поверить, что «Молнии» способны вернуться в режим прошлого сезона, когда они по ходу регулярного чемпионата напоминали бульдозер, сминающий все на своем пути. Но с прошлого воскресенья начались проблемы — из 3 последних матчей «Лайтнинг» проиграли 2, а скромный по нынешним меркам «Лос-Анджелес» смогли дожать только в серии буллитов. В том, что команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева стала собой, снова возникли сомнения.

При этом, интересно, что если победная серия «Тампы» прервалась, то победная серия ее русского вратаря продолжается. Поражения от «Нью-Джерси» и «Миннесоты» клуб из штата Флорида потерпел с канадцем Кертисом Макиленни в воротах — кажется, боссам «Молний» пора задуматься в необходимости поиска более надежного бэкапа. В пятницу Василевский вернулся в старт в выездной игре с «Виннипегом» и снова доказал свой высочайший уровень.

Матч на льду арены «Белл МТС Плэйс» заставил снова вернуться в прошлый сезон «Тампы», когда встречи с подобным сценарием случались у нее нередко. Василевский тащит — его партнеры уничтожают соперника: незамысловатый сюжет был снова воспроизведен идеально. На этот раз россиянин отразил 30 бросков и позволил своим партнерам спокойно разбираться с канадским клубом — «Лайтнинг» атаковали ворота реже, чем хозяева, но делали это в разы эффективнее. Уже в первом периоде они отгрузили треху в ворота Коннора Хеллибака: Энтони Сирелли оформил дубль после двух удивительных передач от Ондржея Палата, а Кучеров завершил необычный для матчей такого уровня эпизод, когда они вдвоем со Стивеном Стэмкосом вывалились на голкипера «Виннипега».

Во втором периоде избиение «Виннипега» продолжилось — Кучеров забил второй гол за вечер после еще одного крутого ассиста от партнера, на этот раз постарался Брэйден Поинт. А Картер Верхаг броском со средней дистанции отправил Хеллибака готовиться к выходным на скамейке запасных. Только лишившись основного вратаря «Виннипег» разродился заброшенной шайбой, но ни о каком камбэке Василевский хозяев подумать не позволял.

В итоге дело дошло до разгрома, Сирелли добрался до первого в НХЛовской карьере хет-трика, а Михаил Сергачев набрал результативный балл, запустив атаку, завершившуюся добиванием Алекса Киллорна. «Молнии» побеждают 7:1 в матче, в котором они уступили сопернику по количеству бросков — похожих историй в регулярке-18/19 было предостаточно.

Кучеров забивает 5 голов в 3 последних матчей, а Василевский доводит победную серию до 10 игр. Это повторение личного рекорда.