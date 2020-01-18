Русский вратарь попал в компанию к великим. Василевский повторил достижения Набокова и Бродера
Победа над «Виннипегом» стала для него 10-й подряд.
Победа над «Виннипегом» стала для него 10-й подряд.
На стыке 2019-го и 2020-го «Тампа» не проигрывала ровно три недели. Десять побед подряд заставили поверить, что «Молнии» способны вернуться в режим прошлого сезона, когда они по ходу регулярного чемпионата напоминали бульдозер, сминающий все на своем пути. Но с прошлого воскресенья начались проблемы — из 3 последних матчей «Лайтнинг» проиграли 2, а скромный по нынешним меркам «Лос-Анджелес» смогли дожать только в серии буллитов. В том, что команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева стала собой, снова возникли сомнения.
При этом, интересно, что если победная серия «Тампы» прервалась, то победная серия ее русского вратаря продолжается. Поражения от «Нью-Джерси» и «Миннесоты» клуб из штата Флорида потерпел с канадцем Кертисом Макиленни в воротах — кажется, боссам «Молний» пора задуматься в необходимости поиска более надежного бэкапа. В пятницу Василевский вернулся в старт в выездной игре с «Виннипегом» и снова доказал свой высочайший уровень.
Матч на льду арены «Белл МТС Плэйс» заставил снова вернуться в прошлый сезон «Тампы», когда встречи с подобным сценарием случались у нее нередко. Василевский тащит — его партнеры уничтожают соперника: незамысловатый сюжет был снова воспроизведен идеально. На этот раз россиянин отразил 30 бросков и позволил своим партнерам спокойно разбираться с канадским клубом — «Лайтнинг» атаковали ворота реже, чем хозяева, но делали это в разы эффективнее. Уже в первом периоде они отгрузили треху в ворота Коннора Хеллибака: Энтони Сирелли оформил дубль после двух удивительных передач от Ондржея Палата, а Кучеров завершил необычный для матчей такого уровня эпизод, когда они вдвоем со Стивеном Стэмкосом вывалились на голкипера «Виннипега».
Во втором периоде избиение «Виннипега» продолжилось — Кучеров забил второй гол за вечер после еще одного крутого ассиста от партнера, на этот раз постарался Брэйден Поинт. А Картер Верхаг броском со средней дистанции отправил Хеллибака готовиться к выходным на скамейке запасных. Только лишившись основного вратаря «Виннипег» разродился заброшенной шайбой, но ни о каком камбэке Василевский хозяев подумать не позволял.
В итоге дело дошло до разгрома, Сирелли добрался до первого в НХЛовской карьере
Кучеров забивает 5 голов в 3 последних матчей, а Василевский доводит победную серию до 10 игр. Это повторение личного рекорда.
Кроме того, Андрей стал лишь четвертым вратарем в истории НХЛ, которому удалось выдать подобные серии в двух сезонах подряд. Компания Евгения Набокова и Мартина Бродера лишний раз подтверждает, в каком порядке воспитанник уфимского хоккея.
|Пол Морис
|Джон Купер
|Коннор Хеллебайк(Лоран Броссуа)
|Андрей Василевский
|09:27
|Энтони Чирелли(Ондржей Палат, Тайлер Джонсон)
|12:21
|Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт)
|19:07
|Энтони Чирелли(Ондржей Палат)
|20:51
|Ян Рутта
|27:21
|Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос)
|31:10
|Картер Верхэге(Райан Макдона)
|31:44
|Джек Рословик(Матье Перро)
|39:49
|Стивен Стэмкос
|42:47
|Дмитрий Куликов
|47:48
|Энтони Чирелли(Ондржей Палат)
|50:45
|Алекс Киллорн(Митчелл Стивенс, Михаил Сергачев)
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
|2
|Штрафное время
|4
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0