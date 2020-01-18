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10:01 (мск), источник: Sport24

Русский вратарь попал в компанию к великим. Василевский повторил достижения Набокова и Бродера

Победа над «Виннипегом» стала для него 10-й подряд.

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На стыке 2019-го и 2020-го «Тампа» не проигрывала ровно три недели. Десять побед подряд заставили поверить, что «Молнии» способны вернуться в режим прошлого сезона, когда они по ходу регулярного чемпионата напоминали бульдозер, сминающий все на своем пути. Но с прошлого воскресенья начались проблемы — из 3 последних матчей «Лайтнинг» проиграли 2, а скромный по нынешним меркам «Лос-Анджелес» смогли дожать только в серии буллитов. В том, что команда Никиты Кучерова, Андрея Василевского и Михаила Сергачева стала собой, снова возникли сомнения.

При этом, интересно, что если победная серия «Тампы» прервалась, то победная серия ее русского вратаря продолжается. Поражения от «Нью-Джерси» и «Миннесоты» клуб из штата Флорида потерпел с канадцем Кертисом Макиленни в воротах — кажется, боссам «Молний» пора задуматься в необходимости поиска более надежного бэкапа. В пятницу Василевский вернулся в старт в выездной игре с «Виннипегом» и снова доказал свой высочайший уровень.

Матч на льду арены «Белл МТС Плэйс» заставил снова вернуться в прошлый сезон «Тампы», когда встречи с подобным сценарием случались у нее нередко. Василевский тащит — его партнеры уничтожают соперника: незамысловатый сюжет был снова воспроизведен идеально. На этот раз россиянин отразил 30 бросков и позволил своим партнерам спокойно разбираться с канадским клубом — «Лайтнинг» атаковали ворота реже, чем хозяева, но делали это в разы эффективнее. Уже в первом периоде они отгрузили треху в ворота Коннора Хеллибака: Энтони Сирелли оформил дубль после двух удивительных передач от Ондржея Палата, а Кучеров завершил необычный для матчей такого уровня эпизод, когда они вдвоем со Стивеном Стэмкосом вывалились на голкипера «Виннипега».

Во втором периоде избиение «Виннипега» продолжилось — Кучеров забил второй гол за вечер после еще одного крутого ассиста от партнера, на этот раз постарался Брэйден Поинт. А Картер Верхаг броском со средней дистанции отправил Хеллибака готовиться к выходным на скамейке запасных. Только лишившись основного вратаря «Виннипег» разродился заброшенной шайбой, но ни о каком камбэке Василевский хозяев подумать не позволял.

В итоге дело дошло до разгрома, Сирелли добрался до первого в НХЛовской карьере хет-трика, а Михаил Сергачев набрал результативный балл, запустив атаку, завершившуюся добиванием Алекса Киллорна. «Молнии» побеждают 7:1 в матче, в котором они уступили сопернику по количеству бросков — похожих историй в регулярке-18/19 было предостаточно.

Кучеров забивает 5 голов в 3 последних матчей, а Василевский доводит победную серию до 10 игр. Это повторение личного рекорда.

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Кроме того, Андрей стал лишь четвертым вратарем в истории НХЛ, которому удалось выдать подобные серии в двух сезонах подряд. Компания Евгения Набокова и Мартина Бродера лишний раз подтверждает, в каком порядке воспитанник уфимского хоккея.

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Виннипег Джетс
1:7
0:3, 1:2, 0:2
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 04:00 (МСК UTC+3)Bell MTS Place
Главные тренеры
Пол МорисДжон Купер
Вратари
Коннор Хеллебайк(Лоран Броссуа)Андрей Василевский
1-й период
09:27Энтони Чирелли(Ондржей Палат, Тайлер Джонсон)
12:21Никита Кучеров(Стивен Стэмкос, Брэйден Пойнт)
19:07Энтони Чирелли(Ондржей Палат)
2-й период
20:51Ян Рутта
27:21Никита Кучеров(Брэйден Пойнт, Стивен Стэмкос)
31:10Картер Верхэге(Райан Макдона)
31:44Джек Рословик(Матье Перро)
39:49Стивен Стэмкос
3-й период
42:47Дмитрий Куликов
47:48Энтони Чирелли(Ондржей Палат)
50:45Алекс Киллорн(Митчелл Стивенс, Михаил Сергачев)
Лучшие игроки матча
Энтони Чирелли (Тампа-Бэй Лайтнинг), Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг)
Статистика
2Штрафное время4
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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