Овечкин — 10-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Лемье и стал ещё ближе к рекорду Гретцки!
Капитан «Вашингтона» забил 690-й гол в карьере и догнал ещё одну легенду — Марио Лемье.
Капитан «Вашингтона» забил 690-й гол в карьере и догнал ещё одну легенду — Марио Лемье.
Главная цель — Уэйн Гретцки и его непревзойдённые 894 гола, но на пути к ней Александру Овечкину предстоит обогнать ещё несколько легенд мирового хоккея. Сегодня таких игроков стало на одного меньше — капитан «Вашингтона» в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших снайперов всех времён, выйдя на 10-е место в НХЛ по количеству голов.
Овечкин сравнялся с Марио Лемье — единственным снайпером, который находился выше него в списке и имел лучший показатель голов в среднем за игру. «Он был одним из моих кумиров в детстве. Мне повезло, что довелось сыграть против него, я выходил на лёд вместе с ним пару раз. Все эти имена — легенды, быть рядом с ними — это впечатляюще. Это невероятные игроки, когда я их обойду, будет исторический момент. Но я не собираюсь фокусироваться на этом, хочу выкладываться, делать то, что всегда, а дальше посмотрим», — говорил Овечкин, когда приблизился к Лемье на расстояние нескольких шайб. Великая Восьмёрка скромничает, ведь он и сам уже — настоящая легенда и кумир миллионов.
Лучшие снайперы в истории НХЛ
1. Уэйн Гретцки — 894
2. Горди Хоу — 801
3. Яромир Ягр — 766
4. Бретт Халл — 741
5. Марсель Дионн — 731
6. Фил Эспозито — 717
7. Майк Гартнер — 708
8. Марк Мессье — 694
9. Стив Айзерман — 692
10. Александр Овечкин, Марио Лемье — 690.
Вместе с этим Овечкин пустился в погоню за очередным «Морис Ришаром». Осенью он дал фору Пастрняку и Мэттьюсу, а после Нового года взялся за дело серьёзно — в последних трёх матчах на его счету 6 (!) голов (31 в сезоне, до Пастрняка —
Овечкин находится на таком этапе своей карьеры, когда едва ли не каждый гол становится новой вехой или рекордом. В предыдущем матче он сделал 25-й
«Кажется, что каждую неделю он бьёт
На наших глазах Овечкин творит историю. И главное, он не пытается бежать впереди паровоза, не старается нарочно приблизить рекорд, а планомерно идёт шаг за шагом. «Главное — быть здоровым. Когда ты здоров, ты можешь играть так, как хочешь. Рекорд важен, но я не забью 300 за два года, это займёт
И те, кто ещё перед сезоном считали, что рекорд НХЛ Овечкину не покорится, теперь начинают сомневаться. Он уже десятый в истории, и те, кто ещё впереди, ждут не дождутся, когда он их обгонит.
Елена Кузнецова