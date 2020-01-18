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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Овечкин — 10-й снайпер в истории НХЛ! Догнал Лемье и стал ещё ближе к рекорду Гретцки!

Капитан «Вашингтона» забил 690-й гол в карьере и догнал ещё одну легенду — Марио Лемье.

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Главная цель — Уэйн Гретцки и его непревзойдённые 894 гола, но на пути к ней Александру Овечкину предстоит обогнать ещё несколько легенд мирового хоккея. Сегодня таких игроков стало на одного меньше — капитан «Вашингтона» в очередной раз подтвердил свой статус одного из лучших снайперов всех времён, выйдя на 10-е место в НХЛ по количеству голов.

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Овечкин сравнялся с Марио Лемье — единственным снайпером, который находился выше него в списке и имел лучший показатель голов в среднем за игру. «Он был одним из моих кумиров в детстве. Мне повезло, что довелось сыграть против него, я выходил на лёд вместе с ним пару раз. Все эти имена — легенды, быть рядом с ними — это впечатляюще. Это невероятные игроки, когда я их обойду, будет исторический момент. Но я не собираюсь фокусироваться на этом, хочу выкладываться, делать то, что всегда, а дальше посмотрим», — говорил Овечкин, когда приблизился к Лемье на расстояние нескольких шайб. Великая Восьмёрка скромничает, ведь он и сам уже — настоящая легенда и кумир миллионов.

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Лучшие снайперы в истории НХЛ

1. Уэйн Гретцки — 894
2. Горди Хоу — 801
3. Яромир Ягр — 766
4. Бретт Халл — 741
5. Марсель Дионн — 731
6. Фил Эспозито — 717
7. Майк Гартнер — 708
8. Марк Мессье — 694
9. Стив Айзерман — 692
10. Александр Овечкин, Марио Лемье — 690.

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Вместе с этим Овечкин пустился в погоню за очередным «Морис Ришаром». Осенью он дал фору Пастрняку и Мэттьюсу, а после Нового года взялся за дело серьёзно — в последних трёх матчах на его счету 6 (!) голов (31 в сезоне, до Пастрняка — каких-то пять шайб). Да, эти ребята на 10 лет младше, но Овечкин в 34 года чувствует себя, как в 20, и не собирается притормаживать. Он набрал крейсерскую скорость и в очередной раз может выбить гроссмейстерский «полтинник» и повторить очередной рекорд НХЛ — до этого только Гретцки и Майк Босси забивали не меньше 50 голов за сезон девять раз.

Овечкин находится на таком этапе своей карьеры, когда едва ли не каждый гол становится новой вехой или рекордом. В предыдущем матче он сделал 25-й хет-трик в карьере, выйдя по этому показателю на девятое место в истории, а также вошёл в топ-3 по голам в большинстве среди россиян. В этом сезоне он уже успел оставить позади Люка Робитайла и Теэму Селянне, а уже в ближайшие недели он может обогнать Стива Айзермана и Марка Мессье. Затем он должен стать восьмым игроков в истории, забившим 700 голов в НХЛ, и в «Вашингтоне» уже вовсю готовятся праздновать это историческое событие.

А дальше, уже в этой регулярке Александр может подвинуть и Майка Гартнера, до которого осталось 18 голов. И весь хоккейный мир следит за тем, как он раз за разом поднимается всё выше и выше. Переживает и желает ему забивать ещё и ещё.

«Кажется, что каждую неделю он бьёт какой-нибудь рекорд. И это не какие-то непонятные рекорды, а серьёзные достижения. Не думаю, что мы, как партнёры, полностью осознаём происходящее. Для нас это уже стало привычным, в отличие от тех, кто играет в других командах или вообще работает в другой сфере», — сказал защитник «столичных» Джон Карлсон.

На наших глазах Овечкин творит историю. И главное, он не пытается бежать впереди паровоза, не старается нарочно приблизить рекорд, а планомерно идёт шаг за шагом. «Главное — быть здоровым. Когда ты здоров, ты можешь играть так, как хочешь. Рекорд важен, но я не забью 300 за два года, это займёт пять-шесть лет», — говорил Овечкин осенью.

И те, кто ещё перед сезоном считали, что рекорд НХЛ Овечкину не покорится, теперь начинают сомневаться. Он уже десятый в истории, и те, кто ещё впереди, ждут не дождутся, когда он их обгонит.

Елена Кузнецова

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