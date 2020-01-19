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00:05 (мск), источник: Sport24

Сногсшибательный матч Овечкина. Обогнал Лемье, оформил второй хет-трик подряд и устроил чудо-камбэк

Просто король.

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16
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16
фотографий

В тот момент, когда Александр Овечкин объявил о решении пропустить Матч звезд НХЛ, стало известно, что капитан «Вашингтона» обязан будет пропустить и одну встречу регулярного чемпионата. Так выглядит наказание от лиги за игнорирование звездного уикенда.

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У Ови было два варианта — не выходить на лед в последней игре перед МВЗ (против «Айлендерс») или же в первой после него (против «Монреаля»). Александр Великий выбрал вариант № 1.

Причин могло быть много. Здесь и уровень соперника — в противостоянии с «Нью-Йорком» помощь капитана для «Столичных» точно важнее, чем в дуэли с «Канадиенс». И желание в очередной раз сыграть с командой главного тренера в своей НХЛовской карьере: Овечкин против Тротца — это звучит мощно. Наконец, принимая решение, Ови точно понимал, что прямо сейчас находится в превосходной форме (дубль и хет-трик в двух последних матчах), а значит в игре с «Островитянами» имеет все шансы ворваться в топ-10 лучших снайперов в истории лиги (чтобы догнать Марио Лемье ему нужно было забить всего один гол).

Матч начался для Овечкина со странного удаления — Ови абсолютно чисто отобрал шайбу у соперника, но арбитры разглядели в этом эпизоде 2 минуты. Похоже, судьи просто вернули долг «Айлендерс», игрок которых незадолго до это тоже отправился в штрафной бокс без особых на то причин. Овечкин завелся и через пару минут после возвращения на лед СДЕЛАЛ ЭТО.

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На очень горячую атаку хозяев «Кэпиталз» ответили идеальным контрвыпадом — шикарная передача от Бэкстрема и безупречно завершение от его русского друга.

Официальный сайт НХЛ

Крепость под названием «Марио Лемье» взята, ее страж в лице Семена Варламова продержался очень недолго.

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Кажется, после гола Овечкина игроки и тренеры «Вашингтона» решили, что их миссия на этот матч выполнена. Вскоре после исторического события Дмитрий Орлов устроил аттракцион невиданной щедрости в собственной зоне и Брок Нелсон счет сравнял.

Официальный сайт НХЛ

А Тодд Рирден не придумал ничего лучше, как взять запрос на положение вне игры. Оффсайд обнаружен не был, а «Вашингтон» остался в меньшинстве, которое вскоре стало двойным — усилиями Карла Хагелина. Тяжелое испытание гости пережили очень достойно, но пропустили почти сразу же после того, как оказались в полном составе. Кейси Сизикас стрелял вдоль ворот, а Радко Гудас сделал все, чтобы хорошая передача не пропала зря. Очень насыщенные и интересные 20 минут.

Официальный сайт НХЛ

Не менее бодрым получился и второй период. Начался он с заварушки с участием Мэтта Мартина и Радко Гудаса, игрок «Айлендерс» в итоге получил на 10 минут штрафа больше, но ключевым оказалось не это удаление. Хоккеисты «Вашингтона» опять проявили расхлябанность, схватили наказание за нарушение численного состава, а через минуту были наказаны и соперником. Джонатан Эберле пытался нарисовать удивительную по красоте передачу, но от ноги Брэйдена Холтби шайба заползла за линию — второй автогол «Кэпиталз» уже к середине матча.

Официальный сайт НХЛ

Хозяева были быстрее, организованнее, мотивированней, из «Столичных» же после гола Овечкина, как будто, выпустили воздух. Ови попробовал поднять их на камбэк, но выстрелил в штангу.

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И почти сразу же Дэвон Тейвс при поддержке Лео Комарова, казалось, подписал «Вашингтону» приговор. 4:1 — нынешние «Айлендерс» такое преимущество обычно не упускают.

Официальный сайт НХЛ

Но у Овечкина и компании было свое мнение. Рирден заменил Холтби на Самсонова, гости тихо-мирно начали третью двадцатиминутку и неожиданно разродились голом Хагелина, которого отыскал на пятаке Рихард Паник. Через 3 минуты интрига вернулась окончательно — Ови частично рассчитался с соперником за два автогола, забив при помощи рикошета от ноги Райана Пулока. 691-й гол вывел его на чистое 10-е место в истории, Лемье остался позади.

Официальный сайт НХЛ

В итоге машина Тротца сломалась — Уилсон удачно подправил шайбу после броска Дмитрия Орлова, который отмазался за накопленный к этому моменту коэффициент полезности «-3», а Якуб Врана сожрал хоккеистов «Нью-Йорка» в их зоне и во второй раз за вечер вывел «Вашингтон» вперед. 1:4 превратились в 5:4 за 15 минут. Просто фантастика!

Официальный сайт НХЛ

Все закончилось ожидаемым голом Овечкина в пустые ворота. Ови оформил второй хет-трик подряд и забросил 8-ю шайбу в 3-х последних матчах. Это был потрясающий вечер Александра Великого — рекорд Лемье побит, до двух пунктов сокращено отставание до лидера снайперской гонки Давида Пастрняка, организован феноменальный камбэк. Почти на двухнедельный перерыв величайший русский хоккеист в истории НХЛ отправляется в сногсшибательном настроении.

Официальный сайт НХЛ

Артём Гаев

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Нью-Йорк Айлендерс
4:6
2:1, 2:0, 0:5
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей, НХЛ, Неделя 1718.01.2020, 21:00 (МСК UTC+3)Nassau Coliseum
Главные тренеры
Барри ТротцТодд Рирден
Вратари
Семен Варламов(Семен Варламов)Брэйден Холтби(Илья Самсонов)
1-й период
06:05Джордан Эберле
06:40Александр Овечкин
10:22Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
13:11Брок Нельсон(Энтони Бовилье, Джош Бэйли)
13:11Командный штраф
13:34Карл Хагелин
15:49Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Энтони Бовилье)
2-й период
24:49Мэтт Мартин
24:49Мэтт Мартин
24:49Радко Гудас
28:27Брендан Лейпсик
29:31Джордан Эберле(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
31:11Леонид Комаров
34:37Ник Ледди
37:25Девон Тэйвз(Леонид Комаров, Дерик Брассар)
3-й период
42:33Карл Хагелин(Рихард Паник, Ник Дженсен)
45:18Александр Овечкин(Джон Карлсон)
54:32Том Уилсон(Дмитрий Орлов, Джон Карлсон)
57:30Якуб Врана
59:04Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
Лучшие игроки матча
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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