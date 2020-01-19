Сногсшибательный матч Овечкина. Обогнал Лемье, оформил второй хет-трик подряд и устроил чудо-камбэк
Просто король.
Просто король.
В тот момент, когда Александр Овечкин объявил о решении пропустить Матч звезд НХЛ, стало известно, что капитан «Вашингтона» обязан будет пропустить и одну встречу регулярного чемпионата. Так выглядит наказание от лиги за игнорирование звездного уикенда.
У Ови было два варианта — не выходить на лед в последней игре перед МВЗ (против «Айлендерс») или же в первой после него (против «Монреаля»). Александр Великий выбрал вариант № 1.
Причин могло быть много. Здесь и уровень соперника — в противостоянии с «Нью-Йорком» помощь капитана для «Столичных» точно важнее, чем в дуэли с «Канадиенс». И желание в очередной раз сыграть с командой главного тренера в своей НХЛовской карьере: Овечкин против Тротца — это звучит мощно. Наконец, принимая решение, Ови точно понимал, что прямо сейчас находится в превосходной форме (дубль и
Матч начался для Овечкина со странного удаления — Ови абсолютно чисто отобрал шайбу у соперника, но арбитры разглядели в этом эпизоде 2 минуты. Похоже, судьи просто вернули долг «Айлендерс», игрок которых незадолго до это тоже отправился в штрафной бокс без особых на то причин. Овечкин завелся и через пару минут после возвращения на лед СДЕЛАЛ ЭТО.
На очень горячую атаку хозяев «Кэпиталз» ответили идеальным контрвыпадом — шикарная передача от Бэкстрема и безупречно завершение от его русского друга.
Крепость под названием «Марио Лемье» взята, ее страж в лице Семена Варламова продержался очень недолго.
Кажется, после гола Овечкина игроки и тренеры «Вашингтона» решили, что их миссия на этот матч выполнена. Вскоре после исторического события Дмитрий Орлов устроил аттракцион невиданной щедрости в собственной зоне и Брок Нелсон счет сравнял.
А Тодд Рирден не придумал ничего лучше, как взять запрос на положение вне игры. Оффсайд обнаружен не был, а «Вашингтон» остался в меньшинстве, которое вскоре стало двойным — усилиями Карла Хагелина. Тяжелое испытание гости пережили очень достойно, но пропустили почти сразу же после того, как оказались в полном составе. Кейси Сизикас стрелял вдоль ворот, а Радко Гудас сделал все, чтобы хорошая передача не пропала зря. Очень насыщенные и интересные 20 минут.
Не менее бодрым получился и второй период. Начался он с заварушки с участием Мэтта Мартина и Радко Гудаса, игрок «Айлендерс» в итоге получил на 10 минут штрафа больше, но ключевым оказалось не это удаление. Хоккеисты «Вашингтона» опять проявили расхлябанность, схватили наказание за нарушение численного состава, а через минуту были наказаны и соперником. Джонатан Эберле пытался нарисовать удивительную по красоте передачу, но от ноги Брэйдена Холтби шайба заползла за линию — второй автогол «Кэпиталз» уже к середине матча.
Хозяева были быстрее, организованнее, мотивированней, из «Столичных» же после гола Овечкина, как будто, выпустили воздух. Ови попробовал поднять их на камбэк, но выстрелил в штангу.
И почти сразу же Дэвон Тейвс при поддержке Лео Комарова, казалось, подписал «Вашингтону» приговор. 4:1 — нынешние «Айлендерс» такое преимущество обычно не упускают.
Но у Овечкина и компании было свое мнение. Рирден заменил Холтби на Самсонова, гости
В итоге машина Тротца сломалась — Уилсон удачно подправил шайбу после броска Дмитрия Орлова, который отмазался за накопленный к этому моменту коэффициент полезности «-3», а Якуб Врана сожрал хоккеистов «Нью-Йорка» в их зоне и во второй раз за вечер вывел «Вашингтон» вперед. 1:4 превратились в 5:4 за 15 минут. Просто фантастика!
Все закончилось ожидаемым голом Овечкина в пустые ворота. Ови оформил второй
Артём Гаев
|Барри Тротц
|Тодд Рирден
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Брэйден Холтби(Илья Самсонов)
|06:05
|Джордан Эберле
|06:40
|Александр Овечкин
|10:22
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|13:11
|Брок Нельсон(Энтони Бовилье, Джош Бэйли)
|13:11
|Командный штраф
|13:34
|Карл Хагелин
|15:49
|Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Энтони Бовилье)
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Радко Гудас
|28:27
|Брендан Лейпсик
|29:31
|Джордан Эберле(Девон Тэйвз, Мэтью Барзал)
|31:11
|Леонид Комаров
|34:37
|Ник Ледди
|37:25
|Девон Тэйвз(Леонид Комаров, Дерик Брассар)
|42:33
|Карл Хагелин(Рихард Паник, Ник Дженсен)
|45:18
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
|54:32
|Том Уилсон(Дмитрий Орлов, Джон Карлсон)
|57:30
|Якуб Врана
|59:04
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши, Дмитрий Орлов)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0