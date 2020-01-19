«Мы смотрим за, возможно, лучшим снайпером в истории. Цените это». Америка — об Овечкине

Источник: Reuters

Очередной хет-трик Александра Овечкина и его выход на девятое место в списке лучших снайперов НХЛ всех времён не могли остаться незамеченными североамериканской прессой.

«Единственное, что может замедлить Овечкина, — перерыв на Матч звёзд»

«Овечкин стремительно приближается к отметке в 700 голов за карьеру, так что нужно начинать планировать празднование. Это вопрос для «Вашингтона», единственной команды Овечкина за его 15-летнюю карьеру в НХЛ. Как правильно отметить историческое достижение игрока, который выходит на новый рубеж каждые несколько месяцев? Овечкин достигает новых статистических и исторических рекордов, наверное, в каждом матче. Но церемониям празднования предшествуют месяцы планирования.

Мы не считаем, что снайперская погоня Ови закончилась. Но надеемся, что он достигнет и отметки в 800 голов, так что мы должны планировать и это. Все понимают, что ничего не гарантировано, но мы хотим убедиться, что всё будет сделано правильно, что мы будем чтить своего игрока надлежащим образом", — сказал вице-президент «Вашингтона» по связям с общественностью Сергей Кочаров. «Овечкин бьёт рекорды каждую неделю. И это не какие-то там “кексы”, это действительно впечатляет. Я уже говорил, что будучи с ним в одной команде, мы не до конца понимаем, что же на самом деле происходит», — добавил защитник Джон Карлсон, — пишет Washington Post.

Овечкин в третий раз за карьеру сделал хет-трик в двух матчах подряд. Единственными хоккеистами в истории, кто делал это более двух раз — Уэйн Гретцки (3) и Джо Мэлоун (4). Следующей жертвой в списке лучших снайперов для Овечкина будет Марк Мессье. Саманта Пелл журналист Washington Post

«Овечкин — самый великий забивала своего поколения. Теперь он стремительно движется среди лучших снайперов других поколений: второй хет-трик подряд поднял его на девятую строчку по голам в истории. Он прошёл Марио Лемье и сравнялся со Стивом Айзерманом, и это при том, что Айзерману для этого потребовалось сыграть 1514 матчей, а Овечкину — 1133! Единственное, что может замедлить Овечкина, — это перерыв на Матч всех звёзд, а также одноматчевая дисквалификация за то, что он решил не участвовать в «Олл стар гейм», — пишет Майк Брем из USA Today.

«Овечкин может обойти Мессье ещё до конца января»

«Шляпы долой снова! Очередной хет-трик отправляет Овечкина в стратосферу. Раньше он поднимался по списку, вычёркивая великие имена по одному за раз — Джером Игинла, Дейв Андрейчук, Брэндан Шэнахэн, Люк Робитайл, Теэму Селянне. Но компания, к которой он присоединился в субботу — это исторический подъём, теперь он заставляет чувствовать ситуацию немного иначе. Теперь он на девятом месте, впереди Лемье и вровень с Айзерманом. У Александра уже 34 гола за счету, 8 из которых он забил за три последних матча. Этот темп позволяет ему финишировать с 56 шайбами в регулярном чемпионате — это будет девятый сезон, в котором Овечкин забил 50 и более раз!

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/8J7kf8C2pVI" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Овечкин регулярно обгоняет каких-то великих хоккеистов. Но имена Лемье и Айзермана — это нечто особенное, это признал и главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден. Но Ови ещё не закончил своей миссии. При таких темпах он может вычеркнуть ещё одно великое имя уже в этом месяце. Когда Овечкин вернётся в строй 29 января и сыграет с «Нэшвиллом», то перед ним будет маячить Марк Мессье с его 694 голами. Не хватает двух шайб, и если учесть недавний голевой взрыв Александра, то это будет очень интересно", — считает обозреватель The Athletic Тарик Эль-Башир.

«Сохраните эти шайбы, с которыми после хет-трика сфотографировался Ови и отправьте в музей. Это настоящая история. Кроме того, есть удивительный факт: у одного Овечкина за 14 лет выступлений в НХЛ больше хет-триков, чем у четырёх команд лиги вместе взятых. У Александра их 26, у “Колорадо” — 24, у “Миннесоты” и “Нью-Джерси” — по 19, а у “Вегаса” — 4. Какая легенда! Люди, мы смотрим за, возможно, лучшим снайпером в истории. Цените это», — восхитился автор Russian Machine Never Breaks Ян Оланд.

«Историческая неделя для Алекса Овечкина завершилась хет-триком в ворота “Айлендерс”. Три гола россиянина позволили ему обогнать Марио Лемье и встать вровень со Стивом Айзерманом. Ранее он обошёл Теэму Селянне, в 15-й раз достиг отметки в 30 шайб, что удавалось только Ягру и Гартнеру, а по хет-трикам он делит восьмую строчку с Морисом Ришаром. Какой будет следующая историческая отметка Овечкина? Марк Мессье, который закончил карьеру с 694 голами за карьеру», — отметил Шон Лихи из NBC Sports.