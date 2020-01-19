«Мы смотрим за, возможно, лучшим снайпером в истории. Цените это». Америка — об Овечкине
«Вашингтон» уже ломает голову, как отмечать очередной исторический рубеж своего капитана.
«Вашингтон» уже ломает голову, как отмечать очередной исторический рубеж своего капитана.
Очередной
«Овечкин стремительно приближается к отметке в 700 голов за карьеру, так что нужно начинать планировать празднование. Это вопрос для «Вашингтона», единственной команды Овечкина за его 15-летнюю карьеру в НХЛ. Как правильно отметить историческое достижение игрока, который выходит на новый рубеж каждые несколько месяцев? Овечкин достигает новых статистических и исторических рекордов, наверное, в каждом матче. Но церемониям празднования предшествуют месяцы планирования.
Мы не считаем, что снайперская погоня Ови закончилась. Но надеемся, что он достигнет и отметки в 800 голов, так что мы должны планировать и это. Все понимают, что ничего не гарантировано, но мы хотим убедиться, что всё будет сделано правильно, что мы будем чтить своего игрока надлежащим образом", — сказал
Овечкин в третий раз за карьеру сделал
хет-трикв двух матчах подряд. Единственными хоккеистами в истории, кто делал это более двух раз — Уэйн Гретцки (3) и Джо Мэлоун (4). Следующей жертвой в списке лучших снайперов для Овечкина будет Марк Мессье.
«Овечкин — самый великий забивала своего поколения. Теперь он стремительно движется среди лучших снайперов других поколений: второй
«Шляпы долой снова! Очередной
Овечкин регулярно обгоняет
«Сохраните эти шайбы, с которыми после
«Историческая неделя для Алекса Овечкина завершилась
Максим Замятин
|Барри Тротц
|Тодд Рирден
|Семен Варламов(Семен Варламов)
|Брэйден Холтби(Илья Самсонов)
|06:05
|Джордан Эберле
|06:40
|Александр Овечкин
|10:22
|Александр Овечкин(Никлас II Бэкстрем)
|13:11
|Брок Нельсон(Энтони Бовилье, Джош Бэйли)
|13:11
|Командный штраф
|13:34
|Карл Хагелин
|15:49
|Кейси Сизикас(Девон Тэйвз, Энтони Бовилье)
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Мэтт Мартин
|24:49
|Радко Гудас
|28:27
|Брендан Лейпсик
|29:31
|Джордан Эберле(Мэтью Барзал, Девон Тэйвз)
|31:11
|Леонид Комаров
|34:37
|Ник Ледди
|37:25
|Девон Тэйвз(Леонид Комаров, Дерик Брассар)
|42:33
|Карл Хагелин(Ник Дженсен, Рихард Паник)
|45:18
|Александр Овечкин(Джон Карлсон)
|54:32
|Том Уилсон(Дмитрий Орлов, Джон Карлсон)
|57:30
|Якуб Врана
|59:04
|Александр Овечкин(Ти. Джей. Оши)
Александр Овечкин (Вашингтон Кэпиталз), Джон Карлсон (Вашингтон Кэпиталз), Якуб Врана (Вашингтон Кэпиталз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0