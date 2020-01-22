У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка
Команда Артемия проиграла дерби «Айлендерс». Бучневич забил, Георгиев пропустил четыре шайбы с 18 бросков.
Команда Артемия проиграла дерби «Айлендерс». Бучневич забил, Георгиев пропустил четыре шайбы с 18 бросков.
Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин невероятно хорош в этом сезоне. Пока все вложения «синерубашечников» в русского форварда оправдываются сполна и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее клуба из
На командных результатах «Рейнджерс» феноменальная игра русского лидера, правда, не слишком сказывается, подопечные Дэвида Куинна пока могут только мечтать о попадании в зону
Впрочем, в последних двух играх Артемий был не так заметен, а матч с «Коламбусом» и вовсе закончил без набранных очков, что с ним в этом сезоне случается крайне редко. Оказалось, что дело было в повреждении верхней части тела. По словам Куинна, травма несколько ограничивала действия Артемия в последних встречах. Видимо, ситуация оказалась серьёзнее, чем предполагалось, и на третье за девять дней дерби с «Айлендерс» Панарин и вовсе не вышел. Таким образом, Хлебушек вполне может пропустить звёздный уикэнд, к которому у игрока весьма скептическое отношение.
У команды Барри Тротца гораздо лучше идут дела в турнирной таблице, но титул королей
Кстати, 14 января в «Мэдисон Сквер Гардене» Панарин именно против «островитян» провёл свой лучший матч в НХЛ, так что его отсутствие существенно облегчило жизнь «Айлендерс» перед дерби. Место Артемия в первом звене «Рейнджерс» занял Павел Бучневич, и, конечно, это была неравноценная замена. Череповчанин давно сник после неплохого начала сезона (тогда Бучневич часто играл с Панариным), и в
Очередная игра с «Айлендерс» у «синерубашечников» не удалась, хотя хозяева площадки более чем в два раза перебросали соперника. За 40 минут игры «островитяне» и вовсе лишь 13 раз потревожили Георгиева, но при этом показали отменную реализацию и забросили три безответные шайбы. В первом периоде подопечным Тротца помогло отличное большинство — две попытки, два гола. Сначала Джош Бейли на пятачке подставил клюшку под наброс Ноа Добсона, а затем Энтони Бовиллье без помех расстрелял Георгиева с ползоны.
Во втором отрезке «Рейнджерс» увеличили давление, но Томас Грайсс был непробиваем, а на экваторе матча отличился Андерс Ли, и в этом моменте защита хозяев и Георгиев могли сыграть гораздо удачнее.
В начале третьей двадцатиминутки Бейли с Нельсоном раскатали оборону «Рейнджерс», организовав четвёртое взятие ворот Георгиева, и в этом матче всё стало понятно. «Айлендерс» «убивали» хозяев площадки реализацией моментов, а «синерубашечники» ничего не могли поделать с одной из лучших оборон НХЛ.
Впрочем, подобие напряжённой концовки «Рейнджерс»
«Рейнджерс» продолжили играть в большинстве (Скотт Мейфилд схватил двойной штраф), заменили Георгиева шестым полевым за четыре с половиной минуты до конца основного времени и сразу же отыграли ещё одну шайбу! Постарался Крис Крайдер. До самой финальной сирены «Рейнджерс» играли с пустыми воротами, но «Айлендерс» не дали помечтать хозяевам о камбэке. Наверное, именно в этот момент «синерубашечникам» особенно не хватало Панарина, но после игры Куинн утешил поклонников команды, заявив, что травма Артемия не носит долгосрочный характер.
Лев Лукин
|Дэвид Куинн
|Барри Тротц
|Александр Георгиев(Александр Георгиев)
|Томас Грайсс
|08:03
|Джордан Эберле
|12:19
|Райан Стром
|13:35
|Джош Бэйли(Дерик Брассар, Ноа Добсон)
|15:20
|Брэди Шей
|16:35
|Энтони Бовилье(Мэтью Барзал, Джош Бэйли)
|26:48
|Росс Джонстон
|29:52
|Андерс Ли(Джордан Эберле, Мэтью Барзал)
|43:13
|Брок Нельсон(Джош Бэйли, Райан Пулок)
|52:39
|Скотт Мэйфилд
|52:39
|Скотт Мэйфилд
|53:45
|Павел Бучневич(Адам Фокс, Мика Зибанежад)
|55:32
|Крис Крайдер(Мика Зибанежад, Райан Стром)
|56:34
|Командный штраф
Томас Грайсс (Нью-Йорк Айлендерс), Джош Бэйли (Нью-Йорк Айлендерс), Мэтью Барзал (Нью-Йорк Айлендерс)
|4
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|2
|Голы в большинстве
|2
|0
|Голы в меньшинстве
|0