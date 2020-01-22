У Панарина травма. Без него «Рейнджерс» не короли Нью-Йорка

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Лидер «Рейнджерс» Артемий Панарин невероятно хорош в этом сезоне. Пока все вложения «синерубашечников» в русского форварда оправдываются сполна и позволяют с оптимизмом смотреть в будущее клуба из Нью-Йорка. Позади больше половины регулярки НХЛ, а Хлебушек не просто тянет на себе «Рейнджерс», являясь лучшим форвардом своей команды по статистике, но и держит в пределах досягаемости Коннора Макдэвида в борьбе за «Арт Росс» и даже «Харт Трофи».

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На командных результатах «Рейнджерс» феноменальная игра русского лидера, правда, не слишком сказывается, подопечные Дэвида Куинна пока могут только мечтать о попадании в зону плей-офф на Востоке. Но в «Рейнджерс» практически не скрывают, что работают на перспективу. Растят молодых игроков, разбираются с вратарской линией, думают о ближайшем межсезонье. Панарин же в это время делает шоу на Бродвее и скрашивает болельщикам «Рейнджерс» время ожидания будущих успехов.

Впрочем, в последних двух играх Артемий был не так заметен, а матч с «Коламбусом» и вовсе закончил без набранных очков, что с ним в этом сезоне случается крайне редко. Оказалось, что дело было в повреждении верхней части тела. По словам Куинна, травма несколько ограничивала действия Артемия в последних встречах. Видимо, ситуация оказалась серьёзнее, чем предполагалось, и на третье за девять дней дерби с «Айлендерс» Панарин и вовсе не вышел. Таким образом, Хлебушек вполне может пропустить звёздный уикэнд, к которому у игрока весьма скептическое отношение.

Предыдущие два матча сезона между «Рейнджерс» и «Айлендерс» неизменно оставались за «синерубашечниками».

У команды Барри Тротца гораздо лучше идут дела в турнирной таблице, но титул королей Нью-Йорка они до сегодняшней встречи проигрывали в одни ворота.

Кстати, 14 января в «Мэдисон Сквер Гардене» Панарин именно против «островитян» провёл свой лучший матч в НХЛ, так что его отсутствие существенно облегчило жизнь «Айлендерс» перед дерби. Место Артемия в первом звене «Рейнджерс» занял Павел Бучневич, и, конечно, это была неравноценная замена. Череповчанин давно сник после неплохого начала сезона (тогда Бучневич часто играл с Панариным), и в Нью-Йорке уже пошли разговоры, что перед дедлайном Павел сменит команду. На последний рубеж у «Рейнджерс» вышел Александр Георгиев — ещё один вероятный кандидат на обмен.

Очередная игра с «Айлендерс» у «синерубашечников» не удалась, хотя хозяева площадки более чем в два раза перебросали соперника. За 40 минут игры «островитяне» и вовсе лишь 13 раз потревожили Георгиева, но при этом показали отменную реализацию и забросили три безответные шайбы. В первом периоде подопечным Тротца помогло отличное большинство — две попытки, два гола. Сначала Джош Бейли на пятачке подставил клюшку под наброс Ноа Добсона, а затем Энтони Бовиллье без помех расстрелял Георгиева с ползоны.

Официальный сайт НХЛ

Во втором отрезке «Рейнджерс» увеличили давление, но Томас Грайсс был непробиваем, а на экваторе матча отличился Андерс Ли, и в этом моменте защита хозяев и Георгиев могли сыграть гораздо удачнее.

Официальный сайт НХЛ

В начале третьей двадцатиминутки Бейли с Нельсоном раскатали оборону «Рейнджерс», организовав четвёртое взятие ворот Георгиева, и в этом матче всё стало понятно. «Айлендерс» «убивали» хозяев площадки реализацией моментов, а «синерубашечники» ничего не могли поделать с одной из лучших оборон НХЛ.

Впрочем, подобие напряжённой концовки «Рейнджерс» всё-таки удалось организовать. На 54-й минуте Павел Бучневич в большинстве классно подставил клюшку под бросок Адама Фокса и забросил свою первую шайбу за семь матчей.

Официальный сайт НХЛ

«Рейнджерс» продолжили играть в большинстве (Скотт Мейфилд схватил двойной штраф), заменили Георгиева шестым полевым за четыре с половиной минуты до конца основного времени и сразу же отыграли ещё одну шайбу! Постарался Крис Крайдер. До самой финальной сирены «Рейнджерс» играли с пустыми воротами, но «Айлендерс» не дали помечтать хозяевам о камбэке. Наверное, именно в этот момент «синерубашечникам» особенно не хватало Панарина, но после игры Куинн утешил поклонников команды, заявив, что травма Артемия не носит долгосрочный характер.