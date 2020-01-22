Панарин пропустит Матч звезд НХЛ

Панарин обидно проиграл бывшему клубу. «Коламбус» — уже в зоне плей-офф, а «Рейнджерс» до нее далеко

В данный момент российский форвард является лучшим бомбардиром «Рейнджерс». В его активе 68 очков (26 шайб и 42 передачи) в 47 матчах нынешнего сезона. В списке лучших бомбардиров лиги он занимает пятую строчку.