Овечкин — еще более уникальный хоккеист, чем кажется. Он один в эпоху вымерших суперснайперов
Конкурентов у российского форварда почти нет.
Конкурентов у российского форварда почти нет.
Александр Овечкин уже сейчас лучший снайпер за всю историю НХЛ. С этим высказыванием, еще несколько лет назад казавшимся поспешным и спорным, сейчас спорить бессмысленно. Дело не в абсолютных величинах. Впереди россиянина в списке самых забивных игроков НХЛ за все время идут еще восемь человек. Не факт, что ему удастся достать Уэйна Гретцки и стать первым.
Разницу делает другой фактор. Ни один из игроков прошлого и настоящего не держал свой уровень на протяжении стольких лет подряд. Разве что форвард «Айлендерс» Майк Босси, которого уже в 30 лет вынудили завершить карьеру травмы. Однако, глядя за тем, как капитан «Вашингтона» один за другим обходит в списке самых выдающихся голеадоров легендарных хоккеистов прошлых времен, то возникает логичный вопрос.
Почему из современников за почти полтора десятка лет с большой натяжкой конкурентом и сопоставимой фигурой можно назвать
Остальных ставить рядом с Овечкиным и вовсе неудобно. Для нынешних игроков, позиционирующих себя в качестве
При этом ему всего один раз в карьере покорилась отметка в 40 голов за сезон. Стабильность, хорошее здоровье и долгая карьера помогли канадцу. Однако назвать его чистым забивалой сложно. Вероятно, что если бы Ковальчука не мучила больная спина, подтолкнувшая его к пятилетнему отъезду в СКА, то он бы забросил в районе 600 шайб (сейчас у него — 440).
Из молодого поколения следует обратить внимание на чеха Давида Пастрняка и финна Патрика Лайне. Они хотя бы навязывают борьбу Овечкину, которому уже давно за 30, и потенциально способны преодолеть планку в 50 заброшенных шайб. Чех, возможно, даже в нынешнем сезоне. Еще стоит отметить Остона Мэттьюса. Пусть он играет в «Торонто» и центрального нападающего. У него есть все данные, чтобы выдать несколько сезонов с 50 и более голами. Периодически способны выстреливать и Коннор Макдэвид, и Кросби, и Драйзайтль, и Натан Маккиннон, и Патрик Кейн. Хотя они в первую очередь бомбардиры, а не снайперы.
Нет сомнений, что Овечкин, играй он лет 25 назад, тоже бы забивал очень много. У него в ту эпоху по крайней мере бы были серьезные конкуренты. В том числе и североамериканцы. Среди них тогда хватало звездных крайних нападающих с убийственным броском: Бретт Халл, Брендан Шэнахан, Джон Леклер, Кит Ткачук, Люк Робитайл, позднее Джером Игинла. Сейчас они
Стопроцентно точного объяснения, почему чистые снайперы перестали появляться, у меня нет.
Подозреваю, что универсализм стал еще больше в моде за последние годы. Игроки появляются разносторонние, которые умеют многие вещи делать хорошо, но выдающимся снайперским талантом из них никто не обладает. Забивать в НХЛ, оказывается,
Михаил Зислис