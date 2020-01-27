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09:17 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Овечкин — еще более уникальный хоккеист, чем кажется. Он один в эпоху вымерших суперснайперов

Конкурентов у российского форварда почти нет.

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Александр Овечкин уже сейчас лучший снайпер за всю историю НХЛ. С этим высказыванием, еще несколько лет назад казавшимся поспешным и спорным, сейчас спорить бессмысленно. Дело не в абсолютных величинах. Впереди россиянина в списке самых забивных игроков НХЛ за все время идут еще восемь человек. Не факт, что ему удастся достать Уэйна Гретцки и стать первым.

Разницу делает другой фактор. Ни один из игроков прошлого и настоящего не держал свой уровень на протяжении стольких лет подряд. Разве что форвард «Айлендерс» Майк Босси, которого уже в 30 лет вынудили завершить карьеру травмы. Однако, глядя за тем, как капитан «Вашингтона» один за другим обходит в списке самых выдающихся голеадоров легендарных хоккеистов прошлых времен, то возникает логичный вопрос.

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Почему из современников за почти полтора десятка лет с большой натяжкой конкурентом и сопоставимой фигурой можно назвать одного-единственного Стивена Стэмкоса? Канадец тоже много забивает, но его подкосил перелом берцовой кости в ноябре 2013 года. С тех пор он лишь раз подобрался на близкую дистанцию к отметке 50 голов за чемпионат, когда ему в минувшем сезоне изо всех сил помогал Никита Кучеров.

Остальных ставить рядом с Овечкиным и вовсе неудобно. Для нынешних игроков, позиционирующих себя в качестве топ-снайперов, пресловутые «50+» кажутся трудно выполнимой мечтой, хотя средняя результативность в последние несколько лет даже подросла. За последние 12 лет кроме Овечкина (7 раз) до этой границы добирались только семеро: Стэмкос (дважды), Илья Ковальчук, Джером Игинла, Сидни Кросби, Кори Перри, Евгений Малкин и Леон Драйзайтль.

Из тех, кто еще играет, отметить стоит разве что 40-летнего ветерана «Сан-Хосе» Патрика Марло. Он единственный, кто забросил больше 500 шайб.

При этом ему всего один раз в карьере покорилась отметка в 40 голов за сезон. Стабильность, хорошее здоровье и долгая карьера помогли канадцу. Однако назвать его чистым забивалой сложно. Вероятно, что если бы Ковальчука не мучила больная спина, подтолкнувшая его к пятилетнему отъезду в СКА, то он бы забросил в районе 600 шайб (сейчас у него — 440).

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Из молодого поколения следует обратить внимание на чеха Давида Пастрняка и финна Патрика Лайне. Они хотя бы навязывают борьбу Овечкину, которому уже давно за 30, и потенциально способны преодолеть планку в 50 заброшенных шайб. Чех, возможно, даже в нынешнем сезоне. Еще стоит отметить Остона Мэттьюса. Пусть он играет в «Торонто» и центрального нападающего. У него есть все данные, чтобы выдать несколько сезонов с 50 и более голами. Периодически способны выстреливать и Коннор Макдэвид, и Кросби, и Драйзайтль, и Натан Маккиннон, и Патрик Кейн. Хотя они в первую очередь бомбардиры, а не снайперы.

Нет сомнений, что Овечкин, играй он лет 25 назад, тоже бы забивал очень много. У него в ту эпоху по крайней мере бы были серьезные конкуренты. В том числе и североамериканцы. Среди них тогда хватало звездных крайних нападающих с убийственным броском: Бретт Халл, Брендан Шэнахан, Джон Леклер, Кит Ткачук, Люк Робитайл, позднее Джером Игинла. Сейчас они куда-то пропали. Есть Фил Кессел, но, как показало время, он слишком зависим от партнеров, чтобы считать его элитным снайпером. Да и больше 40 шайб за один чемпионат он ни разу не забрасывал в своей карьере.

Стопроцентно точного объяснения, почему чистые снайперы перестали появляться, у меня нет.

В Северной Америке и раньше делался упор на воспитание универсальных центральных нападающих в силу особенностей игры на маленьких площадках. Такой подход не закрывал дорогу в НХЛ крайним форвардам.

Подозреваю, что универсализм стал еще больше в моде за последние годы. Игроки появляются разносторонние, которые умеют многие вещи делать хорошо, но выдающимся снайперским талантом из них никто не обладает. Забивать в НХЛ, оказывается, по-прежнему остается самым сложным делом, несмотря на ужесточение правил, суперсовременные клюшки, современные методики и специальные тренажеры. Это позволяет считать Овечкина еще более уникальным игроком, хотя, кажется, куда уж больше. В обозримом будущем достойных преемников у него не наблюдается. А раз так, то пусть забивает, пока ноги держат.

Михаил Зислис

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