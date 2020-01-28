Нет Овечкина — нет проблем! Он ел чипсы и смотрел хоккей, а «Монреаль» забивал себе сам

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После паузы на Матч всех звёзд в НХЛ возобновился регулярный чемпионат. Следуя правилам лиги, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин был вынужден пропустить первую игру после перерыва из-за одноматчевой дисквалификации: россиянин предпочёл поездке на «Олл стар гейм» восстановление и отдых, не став прятаться за липовые травмы, а честно заявив, что не приедет.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script><p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--2da067a2231bf939e302" data-vnd="2da067a2231bf939e302" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"><iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=2da067a2231bf939e302" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe></p> Во время загрузки произошла ошибка.

Его позицию в первом звене с Никласом Бекстрёмом и Томом Уилсоном занял словак Рихард Паник, а сам Овечкин прилетел вместе с командой и наблюдал за игрой из ложи. Примечательно, что одет Александр был в красивый строгий костюм, но безжалостные телекамеры обнаружили перед ним целый склад чипсов, которые лидер «Вашингтона», очевидно, заботливо приберёг для более содержательного просмотра матча.

Впрочем, одноклубники в этот вечер справились и без своего капитана. «Вашингтон» пропустил первым, но затем смог взять инициативу в свои руки, чему способствовали удаления у «Канадиенс». Ближе к концу стартовой двадцатиминутки гости разыграли великолепную комбинацию в большинстве, которая завершилась эффектным пасом от Якуба Враны из-за ворот и броском в касание от силовика Уилсона.

Официальный сайт НХЛ

Со стартом второго периода хоккеисты «Кэпиталз» снова получили возможность реализовать лишнего после удаления Филиппа Дано. Крайне неудачная игра защитника «Монреаля» Джеффа Питри на пятачке привела к тому, что он сам загнал шайбу в собственные ворота, а гол сначала засчитали на Трэвиса Бойда, затем переписали на Брендана Лайпсика, а спустя несколько минут снова вернули авторство Бойду. Любопытно, что Бойд получил место в основном составе «Вашингтона» исключительно благодаря дисквалификации Овечкина.

«Я не совсем уверен, забил ли этот гол именно я. Мне немного повезло с отскоком от конька. Но иногда лучше быть везучим, чем умелым», — с улыбкой сказал Бойд в телевизионном интервью в перерыве.

Официальный сайт НХЛ

Чуть позже умелый прессинг Евгения Кузнецова в чужой зоне позволил Якубу Вране сделать ещё более мощной свою девятиматчевую результативную серию (8 голов, 3 передачи), и гол чеха стал в этом матче победным. В 15 матчах против команд из Атлантического дивизиона «столичные» одержали 13 побед, а «Вашингтон», как и год назад, выиграл первый матч после «Олл стар гейм» без Овечкина.

«Ши Уэбер потерял шайбу под давлением со стороны Кузнецова. Сидя на льду, Евгений смог сделать передачу на Ти Джея Оши, который переадресовал её Вране. Но весь момент был начат великолепным форчекингом Кузнецова», — оценил игру Евгения обозреватель NBC Sports Джей Риган.

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Илья Ковальчук провёл на льду 21 минуту и 17 секунд, что стало лучшим показателем среди нападающих «Канадиенс», но набрать очков не смог. В первом периоде у россиянина был неплохой момент, но переиграть Брэйдена Холтби он не смог. От границы кубковой зоны «Монреаль» теперь отстаёт на 10 очков, сыграв на матч больше, чем замыкающая восьмёрку «Каролина».