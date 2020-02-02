«Эдмонтон» и «Калгари» не доиграли период матча НХЛ из-за массовой драки

Источник: Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото (1-я минута), Зак Кассиан (2), Коннор Макдэвид (16, 24), Райан Нюджент-Хопкинс (32), Калеб Джонс (36), Сэм Ганье (54) и Гаэтан Хас (59). У проигравших отличились Бадди Робинсон (13), Мэттью Ткачук (25) и Элиас Линдхольм (31).

В конце второго периода произошла массовая драка с участием игроков обеих команд, которая завершилась дракой вратаря «Калгари» Кэма Тальбо и голкипера «Эдмонтона» Майка Смита. В НХЛ драка вратарей произошла впервые с 2013 года, когда в матче между «Вашингтоном» и «Филадельфией» подрались Брэйден Холтби и Рэй Эмери. Тальбо и Смит были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры.

Команды не доиграли период и ушли на перерыв. В общей сложности по итогам матча команды получили более 100 минут штрафа, это произошло впервые с 18 января 2014 года, когда «Калгари» дома проиграл «Ванкуверу» (2:3). Рекордным матчем по количеству штрафных минут (211) является игра между «Оттавой» и «Флидельфией» (3:5), которая прошла 5 марта 2004 года.

Противостояние команд из двух крупнейших городов канадской провинции Альберта является одним из самых принципиальных в лиге и носит название «Битва за Альберту».

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В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место, набрав в 52 матчах 62 очка, «Калгари» с 60 очками после 53 игр идет седьмым. В следующем матче «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Аризоной», «Калгари» примет «Сан-Хосе». Обе встречи пройдут 5 февраля.