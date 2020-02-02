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11:13 (мск), источник: ТАСС

«Эдмонтон» и «Калгари» не доиграли период матча НХЛ из-за массовой драки

ТАСС, 2 февраля. «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

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Источник: Reuters

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото (1-я минута), Зак Кассиан (2), Коннор Макдэвид (16, 24), Райан Нюджент-Хопкинс (32), Калеб Джонс (36), Сэм Ганье (54) и Гаэтан Хас (59). У проигравших отличились Бадди Робинсон (13), Мэттью Ткачук (25) и Элиас Линдхольм (31).

В конце второго периода произошла массовая драка с участием игроков обеих команд, которая завершилась дракой вратаря «Калгари» Кэма Тальбо и голкипера «Эдмонтона» Майка Смита. В НХЛ драка вратарей произошла впервые с 2013 года, когда в матче между «Вашингтоном» и «Филадельфией» подрались Брэйден Холтби и Рэй Эмери. Тальбо и Смит были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры.

Во время загрузки произошла ошибка.

Команды не доиграли период и ушли на перерыв. В общей сложности по итогам матча команды получили более 100 минут штрафа, это произошло впервые с 18 января 2014 года, когда «Калгари» дома проиграл «Ванкуверу» (2:3). Рекордным матчем по количеству штрафных минут (211) является игра между «Оттавой» и «Флидельфией» (3:5), которая прошла 5 марта 2004 года.

Противостояние команд из двух крупнейших городов канадской провинции Альберта является одним из самых принципиальных в лиге и носит название «Битва за Альберту».

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место, набрав в 52 матчах 62 очка, «Калгари» с 60 очками после 53 игр идет седьмым. В следующем матче «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Аризоной», «Калгари» примет «Сан-Хосе». Обе встречи пройдут 5 февраля.

Официальный сайт НХЛ
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Калгари Флэймз
3:8
1:3, 2:3, 0:2
Эдмонтон Ойлерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 192.02.2020, 06:00 (МСК UTC+3)Scotiabank Saddledome
Главные тренеры
Джефф УордДэйв Типпетт
Вратари
Давид Риттих(Кэм Тэлбот, Давид Риттих)Майк Смит(Микко Коскинен)
1-й период
00:29Кайлер Ямамото(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
01:05Зак Кассиан(Итан Бир, Джош Арчибальд)
09:20Кайлер Ямамото
12:42Бадди Робинсон(Марк Джиордано, Джонни Годро)
13:43Трэвис Хэмоник
15:33Коннор Макдэвид(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
15:55Бадди Робинсон
15:55Джухар Хайра
2-й период
21:08Дарнелл Нерс
23:18Коннор Макдэвид(Райли Шихан)
24:35Мэттью Ткачак(Эндрю Манджапане, Марк Джиордано)
30:14Элиас Линдхольм
31:37Райан Ньюджент-Хопкинс(Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль)
35:58Калеб Джонс(Алекс Чейссон, Гаэтан Хас)
39:36Мэттью Ткачак
39:36Кэм Тэлбот
39:36Кэм Тэлбот
39:36Кэм Тэлбот
39:36Кэм Тэлбот
39:36Кэм Тэлбот
39:36Сэм Ганье
39:36Итан Бир
39:36Майк Смит
39:36Майк Смит
39:36Майк Смит
3-й период
51:17Сэм Беннетт
51:17Патрик Русселль
53:16Сэм Ганье(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
54:34Командный штраф
58:03Гаэтан Хас
58:03Мэттью Ткачак
58:03Алекс Чейссон
59:16Расмус Андерссон
Лучшие игроки матча
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Кайлер Ямамото (Эдмонтон Ойлерз), Марк Джиордано (Калгари Флэймз)
Статистика
57Штрафное время45
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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