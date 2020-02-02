«Эдмонтон» и «Калгари» не доиграли период матча НХЛ из-за массовой драки
ТАСС, 2 февраля. «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
ТАСС, 2 февраля. «Эдмонтон» одержал победу над «Калгари» со счетом 8:3 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кайлер Ямамото (1-я минута), Зак Кассиан (2), Коннор Макдэвид (16, 24), Райан
В конце второго периода произошла массовая драка с участием игроков обеих команд, которая завершилась дракой вратаря «Калгари» Кэма Тальбо и голкипера «Эдмонтона» Майка Смита. В НХЛ драка вратарей произошла впервые с 2013 года, когда в матче между «Вашингтоном» и «Филадельфией» подрались Брэйден Холтби и Рэй Эмери. Тальбо и Смит были наказаны дисциплинарными штрафами до конца игры.
Команды не доиграли период и ушли на перерыв. В общей сложности по итогам матча команды получили более 100 минут штрафа, это произошло впервые с 18 января 2014 года, когда «Калгари» дома проиграл «Ванкуверу» (2:3). Рекордным матчем по количеству штрафных минут (211) является игра между «Оттавой» и «Флидельфией» (3:5), которая прошла 5 марта 2004 года.
Противостояние команд из двух крупнейших городов канадской провинции Альберта является одним из самых принципиальных в лиге и носит название «Битва за Альберту».
В турнирной таблице Западной конференции «Эдмонтон» занимает пятое место, набрав в 52 матчах 62 очка, «Калгари» с 60 очками после 53 игр идет седьмым. В следующем матче «Эдмонтон» в гостях сыграет с «Аризоной», «Калгари» примет «Сан-Хосе». Обе встречи пройдут 5 февраля.
|Джефф Уорд
|Дэйв Типпетт
|Давид Риттих(Кэм Тэлбот, Давид Риттих)
|Майк Смит(Микко Коскинен)
|00:29
|Кайлер Ямамото(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
|01:05
|Зак Кассиан(Итан Бир, Джош Арчибальд)
|09:20
|Кайлер Ямамото
|12:42
|Бадди Робинсон(Марк Джиордано, Джонни Годро)
|13:43
|Трэвис Хэмоник
|15:33
|Коннор Макдэвид(Дарнелл Нерс, Леон Драйзайтль)
|15:55
|Бадди Робинсон
|15:55
|Джухар Хайра
|21:08
|Дарнелл Нерс
|23:18
|Коннор Макдэвид(Райли Шихан)
|24:35
|Мэттью Ткачак(Эндрю Манджапане, Марк Джиордано)
|30:14
|Элиас Линдхольм
|31:37
|Райан Ньюджент-Хопкинс(Кайлер Ямамото, Леон Драйзайтль)
|35:58
|Калеб Джонс(Алекс Чейссон, Гаэтан Хас)
|39:36
|Мэттью Ткачак
|39:36
|Кэм Тэлбот
|39:36
|Кэм Тэлбот
|39:36
|Кэм Тэлбот
|39:36
|Кэм Тэлбот
|39:36
|Кэм Тэлбот
|39:36
|Сэм Ганье
|39:36
|Итан Бир
|39:36
|Майк Смит
|39:36
|Майк Смит
|39:36
|Майк Смит
|51:17
|Сэм Беннетт
|51:17
|Патрик Русселль
|53:16
|Сэм Ганье(Оскар Клефбом, Леон Драйзайтль)
|54:34
|Командный штраф
|58:03
|Гаэтан Хас
|58:03
|Мэттью Ткачак
|58:03
|Алекс Чейссон
|59:16
|Расмус Андерссон
Леон Драйзайтль (Эдмонтон Ойлерз), Кайлер Ямамото (Эдмонтон Ойлерз), Марк Джиордано (Калгари Флэймз)
|57
|Штрафное время
|45
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0