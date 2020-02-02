Безумно крутая битва «Вашингтона» и «Питтсбурга». Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин

Дебют

Пока ноги носят Александра Овечкина и Сидни Кросби, матчи «Вашингтона» против «Питтсбурга» никогда не будут считаться заурядными. Очередная игра этих соперников, ставшая для двух главных действующих лиц 50-й по счету в рамках регулярных чемпионатов, с самого начала выдалась на редкость захватывающей. Раннее начало — в полпервого дня — нисколько не отразилось на скоростях. Обе команды в первом периоде носились как заведенные. Овечкин присел на скамейку штрафников за удар клюшкой уже на 35-й секунде встречи. Но первый по-настоящему опасный эпизод в матче произошел именно при его участии. Он вернулся на площадку после отсидки и сразу же создал вдвоем с Рихардом Паником шикарный момент для Гарнета Хэтуэя. Тот прямолинейно бросил во вратаря.

«Кэпиталз» включились в дело еще активнее. Вскоре Ник Дауд попал в штангу, а позднее уже сам Овечкин при игре в формате «4 на 3» умудрился не попасть как следует по шайбе, оказавшись в излюбленном левом круге вбрасывания.

Забить первым удалось Ларсу Эллеру, чувствовавшем вину за свой фол. Пока он сидел в боксе для штрафников, бригады меньшинства и вратарь Илья Самсонов держали оборону на пределе возможностей. Датчанин, оказавшись на площадке, шикарным броском отправил шайбу над ловушкой Мэтта Мюррея. Последний за годы выступлений в НХЛ пока так и не смог искоренить свой главный недостаток, продолжая часто пропускать в левый верхний от себя угол.

Провал

Самсонов выходил победителем в последних 11 матчах, поэтому доверие, оказанное ему со стороны тренерского штаба, на фоне посредственной игры первого номера Брэйдена Холтби, смотрелось на сто процентов логичным шагом. Поначалу россиянин действовал очень здорово, пару разу серьезно выручил и, казалось, полностью адаптировался к непростому во всех отношениях сопернику. Оптимистичное начало продолжилось парой необязательных шайб в ворота «Кэпиталз». В первом случае Самсонов слишком понадеялся на свои габариты, сел на колени и пропустил после броска над плечом в ближний угол после атаки сходу.

Напрямую обвинить голкипера в этой шайбе было бы преувеличением в отличие от следующей. Тут его вина очевидна. Патрик Хернквист аккуратно подправил не самый сильный бросок от Джона Марино и шайба рикошетом от неудачно поставленной клюшки Самсонова неторопливо пересекла линию ворот.

Реабилитация

Такой неприятный поворот не надломил, а только завел хозяев еще больше. До перерыва они упустили четыре хороших шанса сравнять счет. Мюррей был надежен. Смог совладать с нервами и его коллега из «Вашингтона». Самсонов стоял на голове уже во втором периоде, когда «Питтсбург» оказывал впечатляющее давление на его ворота, и смог частично реабилитироваться за пропущенные ранее шайбы. Дрогни он еще раз — дела «Кэпиталз» стали бы совсем плохи.

Качели

Уверенная игра голкипера придает силы остальным. Это известно всем. «Вашингтон» смог собраться и был близок к своему второму голу. Якуб Врана, убежавший «1 в 0», обмануть Мюррея не сумел и бросил в него. Казалось, что за этим моментом последует что-то более серьезное. Суперзвездам обеих команд проявить себя во всей красе в условиях плотной игры никак не получалось. Кросби оказался причастен к третьему голу «Пингвинз», но куда большую роль в нем сыграл Доминик Симон, хищно бросившийся к отскочившей от Самсонова шайбе.

Чем в эту секунду занимался проворонивший всех и вся защитник Михал Кемпни — большой вопрос. Русского вратаря по ходу матча бросало из огня в полымя и обратно. Когда «Кэпиталз» играли в большинстве после удаления Кросби, он выбросил шайбу точно на клюшку Брайану Расту и тут же исправился, блестяще среагировав ловушкой.

Инициатива переходила от одной команде к другой, надолго нигде не задерживаясь. Шикарное зрелище для самого пристрастного фаната. Интрига в матче могла бы ожить, если бы Эллер оказался точнее, получив передачу от Евгения Кузнецова, но датчанин попал в штангу. Что касается челябинца, то он оказался в комичной ситуации в эпизоде с нарушением численного состава. Кто-то из его партнеров раньше выскочил на лед, поэтому Кузнецов попытался запрыгнуть на скамейку «Питтсбурга». Линейный арбитр успел поднять руки, фиксируя нарушение, и россиянин остановился на самом интересном месте.

Соло

Из всех игроков с русским паспортом в составе обеих команд самым деятельным оказался именно Кузнецов. «Вашингтон» пустился в погоню, иногда при этом увлекался атакой и все же именно Мюррей всегда находился в центре внимания. Справиться с Кузнецовым, выехавшим от левого борта на пятачок и пославшим шайбу в сетку броском с неудобной руки, голкиперу «Пингвинз» не удалось.

Рикошет

Минимальный разрыв в счете обещал яркое продолжение. Ожидания оправдались полностью. Чего стоит только шанс, упущенный Никласом Бэкстремом — он послал шайбу после гениального паса от Джона Карлсона параллельно линии ворот! Агрессивные действия, силовое давление и прессинг в исполнении хоккеистов «Кэпиталз» смотрелись почти произведением искусства. Даже три меньшинства, полученных в третьем периоде, не приостановили натиска хозяев.