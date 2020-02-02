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2 февраля, источник: Спорт-Экспресс

Безумно крутая битва «Вашингтона» и «Питтсбурга». Кузнецов забил, Овечкин — нет, а победили Кросби и Малкин

Огненный матч «Кэпиталз» и «Пингвинз».

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Дебют

Пока ноги носят Александра Овечкина и Сидни Кросби, матчи «Вашингтона» против «Питтсбурга» никогда не будут считаться заурядными. Очередная игра этих соперников, ставшая для двух главных действующих лиц 50-й по счету в рамках регулярных чемпионатов, с самого начала выдалась на редкость захватывающей. Раннее начало — в полпервого дня — нисколько не отразилось на скоростях. Обе команды в первом периоде носились как заведенные. Овечкин присел на скамейку штрафников за удар клюшкой уже на 35-й секунде встречи. Но первый по-настоящему опасный эпизод в матче произошел именно при его участии. Он вернулся на площадку после отсидки и сразу же создал вдвоем с Рихардом Паником шикарный момент для Гарнета Хэтуэя. Тот прямолинейно бросил во вратаря.

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«Кэпиталз» включились в дело еще активнее. Вскоре Ник Дауд попал в штангу, а позднее уже сам Овечкин при игре в формате «4 на 3» умудрился не попасть как следует по шайбе, оказавшись в излюбленном левом круге вбрасывания.

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Забить первым удалось Ларсу Эллеру, чувствовавшем вину за свой фол. Пока он сидел в боксе для штрафников, бригады меньшинства и вратарь Илья Самсонов держали оборону на пределе возможностей. Датчанин, оказавшись на площадке, шикарным броском отправил шайбу над ловушкой Мэтта Мюррея. Последний за годы выступлений в НХЛ пока так и не смог искоренить свой главный недостаток, продолжая часто пропускать в левый верхний от себя угол.

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Провал

Самсонов выходил победителем в последних 11 матчах, поэтому доверие, оказанное ему со стороны тренерского штаба, на фоне посредственной игры первого номера Брэйдена Холтби, смотрелось на сто процентов логичным шагом. Поначалу россиянин действовал очень здорово, пару разу серьезно выручил и, казалось, полностью адаптировался к непростому во всех отношениях сопернику. Оптимистичное начало продолжилось парой необязательных шайб в ворота «Кэпиталз». В первом случае Самсонов слишком понадеялся на свои габариты, сел на колени и пропустил после броска над плечом в ближний угол после атаки сходу.

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Напрямую обвинить голкипера в этой шайбе было бы преувеличением в отличие от следующей. Тут его вина очевидна. Патрик Хернквист аккуратно подправил не самый сильный бросок от Джона Марино и шайба рикошетом от неудачно поставленной клюшки Самсонова неторопливо пересекла линию ворот.

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Реабилитация

Такой неприятный поворот не надломил, а только завел хозяев еще больше. До перерыва они упустили четыре хороших шанса сравнять счет. Мюррей был надежен. Смог совладать с нервами и его коллега из «Вашингтона». Самсонов стоял на голове уже во втором периоде, когда «Питтсбург» оказывал впечатляющее давление на его ворота, и смог частично реабилитироваться за пропущенные ранее шайбы. Дрогни он еще раз — дела «Кэпиталз» стали бы совсем плохи.

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Качели

Уверенная игра голкипера придает силы остальным. Это известно всем. «Вашингтон» смог собраться и был близок к своему второму голу. Якуб Врана, убежавший «1 в 0», обмануть Мюррея не сумел и бросил в него. Казалось, что за этим моментом последует что-то более серьезное. Суперзвездам обеих команд проявить себя во всей красе в условиях плотной игры никак не получалось. Кросби оказался причастен к третьему голу «Пингвинз», но куда большую роль в нем сыграл Доминик Симон, хищно бросившийся к отскочившей от Самсонова шайбе.

Чем в эту секунду занимался проворонивший всех и вся защитник Михал Кемпни — большой вопрос. Русского вратаря по ходу матча бросало из огня в полымя и обратно. Когда «Кэпиталз» играли в большинстве после удаления Кросби, он выбросил шайбу точно на клюшку Брайану Расту и тут же исправился, блестяще среагировав ловушкой.

Инициатива переходила от одной команде к другой, надолго нигде не задерживаясь. Шикарное зрелище для самого пристрастного фаната. Интрига в матче могла бы ожить, если бы Эллер оказался точнее, получив передачу от Евгения Кузнецова, но датчанин попал в штангу. Что касается челябинца, то он оказался в комичной ситуации в эпизоде с нарушением численного состава. Кто-то из его партнеров раньше выскочил на лед, поэтому Кузнецов попытался запрыгнуть на скамейку «Питтсбурга». Линейный арбитр успел поднять руки, фиксируя нарушение, и россиянин остановился на самом интересном месте.

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Соло

Из всех игроков с русским паспортом в составе обеих команд самым деятельным оказался именно Кузнецов. «Вашингтон» пустился в погоню, иногда при этом увлекался атакой и все же именно Мюррей всегда находился в центре внимания. Справиться с Кузнецовым, выехавшим от левого борта на пятачок и пославшим шайбу в сетку броском с неудобной руки, голкиперу «Пингвинз» не удалось.

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Рикошет

Минимальный разрыв в счете обещал яркое продолжение. Ожидания оправдались полностью. Чего стоит только шанс, упущенный Никласом Бэкстремом — он послал шайбу после гениального паса от Джона Карлсона параллельно линии ворот! Агрессивные действия, силовое давление и прессинг в исполнении хоккеистов «Кэпиталз» смотрелись почти произведением искусства. Даже три меньшинства, полученных в третьем периоде, не приостановили натиска хозяев.

Мюррей играл очень здорово. А когда проводивший свой 500-й матч в НХЛ Дмитрий Орлов подставил клюшку под бросок Брэндона Танева и шайба по сложно читаемой траектории нашла путь в ворота Самсонова, то показалось, что все в матче ясно. Хозяева и лично Эллер, оформивший дубль в красивой манере, не сдались и бились до последней секунды. Немного жаль, что им не удалось спастись — тогда бы матч точно мог стать самым-самым в нынешней регулярке.

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Вашингтон Кэпиталз
3:4
1:2, 0:1, 2:1
Питтсбург Пингвинз
Хоккей, НХЛ, Неделя 192.02.2020, 20:30 (МСК UTC+3)Capital One Arena
Главные тренеры
Тодд РирденМайк Салливан
Вратари
Илья СамсоновМэттью Мюррей
1-й период
00:35Александр Овечкин
04:09Гарнет Хэтэуэй
04:09Джек Джонсон
05:42Джон Марино
08:18Ларс Эллер
10:38Ларс Эллер(Рихард Паник)
11:46Сэм Лафферти(Алекс Гальченюк)
12:40Патрик Хернквист(Джон Марино, Евгений Малкин)
17:05Доминик Симон
2-й период
23:17Йонас Зигенталер
31:59Доминик Симон(Джаред Маккэн, Сидни Кросби)
33:27Сидни Кросби
35:43Командный штраф
3-й период
40:17Том Уилсон
40:17Крис Летанг
41:54Дмитрий Орлов
46:00Евгений Кузнецов(Якуб Врана, Ник Дженсен)
50:41Карл Хагелин
57:27Брэндон Танев(Зак Астон-Ризе, Теодорс Блюгерс)
57:42Ларс Эллер(Карл Хагелин, Радко Гудас)
Лучшие игроки матча
Мэттью Мюррей (Питтсбург Пингвинз), Ларс Эллер (Вашингтон Кэпиталз), Патрик Хернквист (Питтсбург Пингвинз)
Статистика
16Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Вашингтон Кэпиталз
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