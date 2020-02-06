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10:35 (мск), источник: Чемпионат.com

На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина

А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».

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В этом сезоне влияние Артемия Панарина на «Рейнджерс» настолько сильно, что мы порой забываем, что в клубе с Бродвея играет ещё несколько россиян. Один из них — Павел Бучневич, ярко начинавший сезон в звене с Панариным и Зибанеджадом. Та тройка показывала великолепный хоккей, но главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн решил её разбить. И если Панарину оказалось без разницы, в каком сочетании набирать очки, то результативность Бучневича серьёзно снизилась, и вновь пошли слухи о возможном обмене россиянина из «Рейнджерс». До дедлайна НХЛ ещё всё может случиться, но в последнее время Бучневич всё чаше напоминает, что тоже умеет забивать голы и приносить пользу команде. До матча с «Торонто» на счету череповчанина было три гола в четырёх играх, хотя после встречи с «Далласом» Бучневич попал под критику Куинна.

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Но на игру с «Мэйпл Лифс» Павел вышел в первом звене «Рейнджерс» вместе с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом, и это доверие россиянин оправдал сполна, выдав один из своих лучших матчей в сезоне.

«Нью-Йорк» пропустил первым на восьмой минуте от Джона Тавареса, но очень быстро отыгрался усилиями Филипа Хитила. По-настоящему счастливой для «синерубашечников» в первом игровом отрезке оказалась 18-я минута. Она принесла голы Мики Зибанеджада и Криса Крайдера с разницей в 6 (!) секунд, причём американцу помог отличиться Бучневич. Павел здорово распорядился шайбой после выигранного вбрасывания и бросил Крайдера в проход.

Официальный сайт НХЛ

Счёт стал 3:1, а следующих голов зрителям пришлось ждать почти до конца второго периода. Сначала «Торонто» подобрался на расстояние одной шайбы усилиями Остона Мэттьюса, но меньше чем через минуту Бучневич восстановил разницу в два гола. Россиянин нанёс точный бросок с ползоны, забросив в четвёртый раз за последние пять матчей.

Официальный сайт НХЛ

В третьем периоде «Торонто» вновь сократило разницу в счёте до минимума (Мэттьюс сделал дубль), но «Рейнджерс» были намерены довести этот матч до победы. Последнее слово тоже осталось за «синерубашечниками» — Грег Маккегг забил в пустые ворота, после того как Бучневич вывел шайбу из своей зоны и не пожадничал с передачей.

Официальный сайт НХЛ

Таким образом, Бучневич набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, а его шайба стала победной. Так результативно Павел в этом сезоне действовал только один раз, во второй игре регулярки с «Оттавой», когда на его счету были три голевые передачи.

Звено Бучневича доминировало в матче с «Торонто», и на их фоне совсем потерялся Артемий Панарин. Лучший бомбардир «Рейнджерс» не набрал ни одного очка, да ещё и закончил матч с показателем полезности «-1». У Бучневича, кстати, «+4», и сегодня Куинн наверняка доволен выступлением русского форварда.

Нельзя не отметить и ещё одного нашего соотечественника, который помог «Рейнджерс» добиться успеха. Игорь Шестёркин провёл пятый матч в НХЛ и добился четвёртой победы. На его счету 27 сейвов и вот такое эффектное спасение на Заке Хаймане.

Официальный сайт НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу в тот день, когда у Панарина не пошла игра, но до зоны плей-офф «синерубашечникам» по-прежнему далековато, хотя победы над конкурентами за зону уайлд-кард — это то, что и нужно «Нью-Йорку». Впереди ещё 30 матчей регулярки, и вполне возможно, что «Рейнджерс» ещё зацепятся за продолжение сезона.

Лев Лукин

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Нью-Йорк Рейнджерс
5:3
3:1, 1:1, 1:1
Торонто Мэйпл Ливз
Хоккей, НХЛ, Неделя 206.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)Madison Square Garden
Главные тренеры
Дэвид КуиннШелдон Киф
Вратари
Игорь ШестеркинМайкл Хатчинсон(Майкл Хатчинсон, Майкл Хатчинсон)
1-й период
03:11Зак Хаймэн
07:36Джон Таварес(Вильям Нюландер, Джастин Холл)
08:50Филип Хитил(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
17:18Мика Зибанежад(Крис Крайдер)
17:24Крис Крайдер(Павел Бучневич, Мика Зибанежад)
2-й период
20:59Райан Линдгрен
25:16Тайсон Бэрри
36:56Остон Мэттьюс(Андреас Юнссон, Каспери Капанен)
37:30Павел Бучневич(Брэди Шей)
3-й период
55:44Грег Маккег
56:32Остон Мэттьюс(Джон Таварес, Митчелл Марнер)
59:02Грег Маккег(Павел Бучневич)
59:02Джейкоб Труба
59:02Зак Хаймэн
59:42Райан Линдгрен
59:42Джон Таварес
Лучшие игроки матча
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс)
Статистика
11Штрафное время11
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве1
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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