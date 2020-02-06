На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина

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В этом сезоне влияние Артемия Панарина на «Рейнджерс» настолько сильно, что мы порой забываем, что в клубе с Бродвея играет ещё несколько россиян. Один из них — Павел Бучневич, ярко начинавший сезон в звене с Панариным и Зибанеджадом. Та тройка показывала великолепный хоккей, но главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн решил её разбить. И если Панарину оказалось без разницы, в каком сочетании набирать очки, то результативность Бучневича серьёзно снизилась, и вновь пошли слухи о возможном обмене россиянина из «Рейнджерс». До дедлайна НХЛ ещё всё может случиться, но в последнее время Бучневич всё чаше напоминает, что тоже умеет забивать голы и приносить пользу команде. До матча с «Торонто» на счету череповчанина было три гола в четырёх играх, хотя после встречи с «Далласом» Бучневич попал под критику Куинна.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14d528a6aa236a343e1b" data-vnd="14d528a6aa236a343e1b" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14d528a6aa236a343e1b" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Но на игру с «Мэйпл Лифс» Павел вышел в первом звене «Рейнджерс» вместе с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом, и это доверие россиянин оправдал сполна, выдав один из своих лучших матчей в сезоне.

«Нью-Йорк» пропустил первым на восьмой минуте от Джона Тавареса, но очень быстро отыгрался усилиями Филипа Хитила. По-настоящему счастливой для «синерубашечников» в первом игровом отрезке оказалась 18-я минута. Она принесла голы Мики Зибанеджада и Криса Крайдера с разницей в 6 (!) секунд, причём американцу помог отличиться Бучневич. Павел здорово распорядился шайбой после выигранного вбрасывания и бросил Крайдера в проход.

Официальный сайт НХЛ

Счёт стал 3:1, а следующих голов зрителям пришлось ждать почти до конца второго периода. Сначала «Торонто» подобрался на расстояние одной шайбы усилиями Остона Мэттьюса, но меньше чем через минуту Бучневич восстановил разницу в два гола. Россиянин нанёс точный бросок с ползоны, забросив в четвёртый раз за последние пять матчей.

Официальный сайт НХЛ

В третьем периоде «Торонто» вновь сократило разницу в счёте до минимума (Мэттьюс сделал дубль), но «Рейнджерс» были намерены довести этот матч до победы. Последнее слово тоже осталось за «синерубашечниками» — Грег Маккегг забил в пустые ворота, после того как Бучневич вывел шайбу из своей зоны и не пожадничал с передачей.

Официальный сайт НХЛ

Таким образом, Бучневич набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, а его шайба стала победной. Так результативно Павел в этом сезоне действовал только один раз, во второй игре регулярки с «Оттавой», когда на его счету были три голевые передачи.

Звено Бучневича доминировало в матче с «Торонто», и на их фоне совсем потерялся Артемий Панарин. Лучший бомбардир «Рейнджерс» не набрал ни одного очка, да ещё и закончил матч с показателем полезности «-1». У Бучневича, кстати, «+4», и сегодня Куинн наверняка доволен выступлением русского форварда.

Нельзя не отметить и ещё одного нашего соотечественника, который помог «Рейнджерс» добиться успеха. Игорь Шестёркин провёл пятый матч в НХЛ и добился четвёртой победы. На его счету 27 сейвов и вот такое эффектное спасение на Заке Хаймане.

Официальный сайт НХЛ

«Рейнджерс» одержали победу в тот день, когда у Панарина не пошла игра, но до зоны плей-офф «синерубашечникам» по-прежнему далековато, хотя победы над конкурентами за зону уайлд-кард — это то, что и нужно «Нью-Йорку». Впереди ещё 30 матчей регулярки, и вполне возможно, что «Рейнджерс» ещё зацепятся за продолжение сезона.