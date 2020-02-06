На критику тренера Бучневич ответил крутым матчем! Набрал 3 очка и задвинул Панарина
А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».
А у Игоря Шестёркина очередная победа в воротах «Рейнджерс».
В этом сезоне влияние Артемия Панарина на «Рейнджерс» настолько сильно, что мы порой забываем, что в клубе с Бродвея играет ещё несколько россиян. Один из них — Павел Бучневич, ярко начинавший сезон в звене с Панариным и Зибанеджадом. Та тройка показывала великолепный хоккей, но главный тренер «Рейнджерс» Дэвид Куинн решил её разбить. И если Панарину оказалось без разницы, в каком сочетании набирать очки, то результативность Бучневича серьёзно снизилась, и вновь пошли слухи о возможном обмене россиянина из «Рейнджерс». До дедлайна НХЛ ещё всё может случиться, но в последнее время Бучневич всё чаше напоминает, что тоже умеет забивать голы и приносить пользу команде. До матча с «Торонто» на счету череповчанина было три гола в четырёх играх, хотя после встречи с «Далласом» Бучневич попал под критику Куинна.
Но на игру с «Мэйпл Лифс» Павел вышел в первом звене «Рейнджерс» вместе с Крисом Крайдером и Микой Зибанеджадом, и это доверие россиянин оправдал сполна, выдав один из своих лучших матчей в сезоне.
«Нью-Йорк» пропустил первым на восьмой минуте от Джона Тавареса, но очень быстро отыгрался усилиями Филипа Хитила.
Счёт стал 3:1, а следующих голов зрителям пришлось ждать почти до конца второго периода. Сначала «Торонто» подобрался на расстояние одной шайбы усилиями Остона Мэттьюса, но меньше чем через минуту Бучневич восстановил разницу в два гола. Россиянин нанёс точный бросок с ползоны, забросив в четвёртый раз за последние пять матчей.
В третьем периоде «Торонто» вновь сократило разницу в счёте до минимума (Мэттьюс сделал дубль), но «Рейнджерс» были намерены довести этот матч до победы. Последнее слово тоже осталось за «синерубашечниками» — Грег Маккегг забил в пустые ворота, после того как Бучневич вывел шайбу из своей зоны и не пожадничал с передачей.
Таким образом, Бучневич набрал 3 (1+2) очка в этой встрече, а его шайба стала победной. Так результативно Павел в этом сезоне действовал только один раз, во второй игре регулярки с «Оттавой», когда на его счету были три голевые передачи.
Звено Бучневича доминировало в матче с «Торонто», и на их фоне совсем потерялся Артемий Панарин. Лучший бомбардир «Рейнджерс» не набрал ни одного очка, да ещё и закончил матч с показателем полезности «-1». У Бучневича, кстати, «+4», и сегодня Куинн наверняка доволен выступлением русского форварда.
Нельзя не отметить и ещё одного нашего соотечественника, который помог «Рейнджерс» добиться успеха. Игорь Шестёркин провёл пятый матч в НХЛ и добился четвёртой победы. На его счету 27 сейвов и вот такое эффектное спасение на Заке Хаймане.
«Рейнджерс» одержали победу в тот день, когда у Панарина не пошла игра, но до зоны
Лев Лукин
|Дэвид Куинн
|Шелдон Киф
|Игорь Шестеркин
|Майкл Хатчинсон(Майкл Хатчинсон, Майкл Хатчинсон)
|03:11
|Зак Хаймэн
|07:36
|Джон Таварес(Вильям Нюландер, Джастин Холл)
|08:50
|Филип Хитил(Энтони Дианджело, Марк Стаал)
|17:18
|Мика Зибанежад(Крис Крайдер)
|17:24
|Крис Крайдер(Павел Бучневич, Мика Зибанежад)
|20:59
|Райан Линдгрен
|25:16
|Тайсон Бэрри
|36:56
|Остон Мэттьюс(Андреас Юнссон, Каспери Капанен)
|37:30
|Павел Бучневич(Брэди Шей)
|55:44
|Грег Маккег
|56:32
|Остон Мэттьюс(Джон Таварес, Митчелл Марнер)
|59:02
|Грег Маккег(Павел Бучневич)
|59:02
|Джейкоб Труба
|59:02
|Зак Хаймэн
|59:42
|Райан Линдгрен
|59:42
|Джон Таварес
Мика Зибанежад (Нью-Йорк Рейнджерс), Крис Крайдер (Нью-Йорк Рейнджерс), Павел Бучневич (Нью-Йорк Рейнджерс)
|11
|Штрафное время
|11
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|1
|0
|Голы в меньшинстве
|0