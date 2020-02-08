Форвард «Оттавы» Наместников может пропустить матч НХЛ из-за травмы
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников может пропустить следующий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Нападающий «Оттавы Сенаторз» Владислав Наместников может пропустить следующий матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ)
Во время тренировки российскому форварду в лицо попала шайба. О том, что игрок рискует пропустить игру, проинформировал наставник команды Ди Джей Смит.
«Конечно, там было много крови, он сильный парень, но мы не собираемся ставить его в трудное положение», — заявил специалист.
Следующую игру «Оттава» проведет с «Виннипег Джетс». Матч запланирован на 8 февраля и должен начаться в 22.00 по московскому времени.