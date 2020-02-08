Форвард «Оттавы» Наместников может пропустить матч НХЛ из-за травмы

Источник: AP 2020

Во время тренировки российскому форварду в лицо попала шайба. О том, что игрок рискует пропустить игру, проинформировал наставник команды Ди Джей Смит.

«Конечно, там было много крови, он сильный парень, но мы не собираемся ставить его в трудное положение», — заявил специалист.

Следующую игру «Оттава» проведет с «Виннипег Джетс». Матч запланирован на 8 февраля и должен начаться в 22.00 по московскому времени.