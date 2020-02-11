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00:02 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Бэкстрем рассказал, как Овечкин любил развлекаться в молодости

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем рассказал, что на заре их карьеры в НХЛ, Александр Овечкин иногда выступал в роли его водителя. И шведа пугал агрессивный стиль вождения россиянина.

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— В первое время мы всегда ездили вместе. И я быстро уяснил, что в машине с ним бесполезно пытаться разговаривать, — сказал Бэкстрем в интервью The Athletic. — Ведь у него всегда была на полную катушку врублена музыка. Чертовски громко. Если он хотел что-то спросить, то приглушал звук, задавал вопрос, а потом опять включал полную громкость.

Когда он был моложе, то любил ездить немного быстрее, чем следовало бы. Он любил втопить газ в пол, а потом ударить по тормозам. Я всегда вжимался в кресло. Но было забавно. Он всегда так делал, когда мы ехали в аэропорт. Алекс разгонялся на полную скорость, но очень на короткую дистанцию, а потом как давал по тормозам. «Мне так страшно. А если нас поймают копы?» — говорил он потом.

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