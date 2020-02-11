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11:37 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Гол Проворова помог «Филадельфии» победить «Флориду» в матче НХЛ

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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Источник: AP 2020

Встреча, прошедшая в понедельник в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы у победителей забросили российский защитник Иван Проворов (14-я минута), Джеймс ван Римсдайк (26), Трэвис Санхайм (40) и Клод Жиру (59). В составе проигравших отличился Маккензи Уигар (4).

Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков.

Во время загрузки произошла ошибка.
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Филадельфия Флайерз
4:1
1:1, 2:0, 1:0
Флорида Пантерз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2111.02.2020, 03:00 (МСК UTC+3)Wells Fargo Center
Главные тренеры
Ален ВиньоДжоэль Кенневилль
Вратари
Картер ХартСергей Бобровский(Сергей Бобровский)
1-й период
03:07Маккензи Уигар(Аарон Экблад, Александр Барков)
10:59Шон Кутюрье
13:58Иван Проворов(Мэтт Нисканен, Тайлер Питлик)
17:28Джейс Гаврилюк
2-й период
25:24Джеймс ван Римсдайк(Якуб Ворачек, Джастин Браун)
31:08Роберт Хегг
35:33Ноэль Аккьяри
39:08Трэвис Санхейм(Джеймс ван Римсдайк, Скотт Лотон)
3-й период
43:53Тайлер Питлик
45:52Винс Трочек
47:35Аарон Экблад
50:35Николя Обе-Кубель
56:05Фрэнк Ватрано
58:32Скотт Лотон
58:51Клод Жиру
Лучшие игроки матча
Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Трэвис Санхейм (Филадельфия Флайерз)
Статистика
10Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
1Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
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