Гол Проворова помог «Филадельфии» победить «Флориду» в матче НХЛ

Встреча, прошедшая в понедельник в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы у победителей забросили российский защитник Иван Проворов (14-я минута), Джеймс ван Римсдайк (26), Трэвис Санхайм (40) и Клод Жиру (59). В составе проигравших отличился Маккензи Уигар (4).