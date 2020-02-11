Гол Проворова помог «Филадельфии» победить «Флориду» в матче НХЛ
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» нанесла поражение «Флорида Пантерз» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Встреча, прошедшая в понедельник в Филадельфии, завершилась со счетом 4:1 (1:1, 2:0, 1:0) в пользу хозяев. Шайбы у победителей забросили российский защитник Иван Проворов (14-я минута), Джеймс ван Римсдайк (26), Трэвис Санхайм (40) и Клод Жиру (59). В составе проигравших отличился Маккензи Уигар (4).
Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 30 из 33 бросков.
|Ален Виньо
|Джоэль Кенневилль
|Картер Харт
|Сергей Бобровский(Сергей Бобровский)
|03:07
|Маккензи Уигар(Аарон Экблад, Александр Барков)
|10:59
|Шон Кутюрье
|13:58
|Иван Проворов(Мэтт Нисканен, Тайлер Питлик)
|17:28
|Джейс Гаврилюк
|25:24
|Джеймс ван Римсдайк(Якуб Ворачек, Джастин Браун)
|31:08
|Роберт Хегг
|35:33
|Ноэль Аккьяри
|39:08
|Трэвис Санхейм(Джеймс ван Римсдайк, Скотт Лотон)
|43:53
|Тайлер Питлик
|45:52
|Винс Трочек
|47:35
|Аарон Экблад
|50:35
|Николя Обе-Кубель
|56:05
|Фрэнк Ватрано
|58:32
|Скотт Лотон
|58:51
|Клод Жиру
Джеймс ван Римсдайк (Филадельфия Флайерз), Картер Харт (Филадельфия Флайерз), Трэвис Санхейм (Филадельфия Флайерз)
|10
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|1
|Голы в меньшинстве
|0