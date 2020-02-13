Неудержимый чех из «Бостона» снова обошел Овечкина. Только у них в НХЛ по четыре хет-трика
Пострадал «Монреаль» Ковальчука.
Пострадал «Монреаль» Ковальчука.
Матч «Монреаля» с «Бостоном» — это классика НХЛ. Команды из «оригинальной шестерки», ненавистные соперники. Но минувшей ночью это были еще и смотрины Ильи Ковальчука. Нападающий «Канадиенс», который может стать одним из главных героев предстоящего дедлайна, сыграл против команды, куда его усиленного отправляют инсайдеры. «Брюинз», наряду с «Калгари» и «Эдмонтоном», входят в круг команд, претендующих на возродившегося ветерана.
Однако проявить себя так, чтобы «Бостон» отдали за 36-летнего форварда полцарства, Ковальчук не смог. Или не захотел? В последнее время идет все больше разговоров о том, что и руководство «Монреаля», и сам Илья не прочь продлить свои отношения. В матче с «Бостоном» Илья получил уже привычные 20+ минут за матч, став самым многоиграющим нападающим «Монреаля». За это время он нанес всего один бросок в створ, создал пару моментов, но закончил игру без очков.
При этом Ковальчук, в отличие от своих партнеров по команде, завершил игру с «Бостоном» с нулевым показателем полезности. Доми, Галлахер, Друэн и Татар схватили по «-2». Их кошмаром стал неудержимый чех из первого звена «Бостона». Давид Пастрняк уже на седьмой минуте матча воспользовался тем, что Брэд Маршан стянул на себя нескольких игроков, и просто открылся на дальней штанге. Взаимопонимание у этих парней на уровне.
Пастрняк — главный конкурент Александра Овечкина в борьбе за «Морис Ришар». Долгое время он лидировал в снайперской гонке и даже имел серьезную фору перед капитаном «Вашингтона». Безумный январь Овечкина нарушил это равновесие, но забив вторую шайбу в ворота «Монреаля», чех с ним сравнялся. По 40 шайб стало сразу у трех игроков: Овечкина, Пастрняка и Мэттьюса.
Пастрняк, чей личный рекорд был 38 шайб за сезон, впервые в карьере достиг отметки в 40 шайб. Учитывая, что до конца регулярного чемпионата еще пара месяцев, он с большой долей вероятности выбьет дебютный «полтинник». Ну, а в матче с «Монреалем» он на этом не остановился и, реализовав большинство, оформил четвертый
«Монреаль» в принципиальной битве с «Бостоном» сподобился всего на одну шайбу. Ее во втором периоде забросил напарник Ковальчука Ник Сузуки, но сам Илья в комбинации участия не принимал. Его будущее после этого матча яснее точно не стало. Кови не смог показать товар лицом, а его нынешняя команда отступила на один шаг от зоны
Дмитрий Ерыкалов
|Брюс Кэссиди
|Клод Жюльен
|Туукка Раск
|Кэри Прайс(Кэри Прайс)
|06:59
|Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
|10:32
|Командный штраф
|18:48
|Брэд Маршан
|18:48
|Брэд Маршан
|18:48
|Джефф Питри
|24:16
|Давид Пастрняк(Шон Керали)
|24:52
|Ник Сузуки(Марко Сканделла)
|25:38
|Дэнтон Хейнен
|25:38
|Здено Хара
|25:38
|Брендан Галлахер
|34:32
|Крис Вагнер
|34:32
|Джонатан Друэн
|35:14
|Джоэль Армиа
|35:45
|Давид Пастрняк
|44:19
|Чарли Макэвой
|46:18
|Брендан Галлахер
|59:40
|Патрис Бержерон(Брэд Маршан)
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
|12
|Штрафное время
|12
|0
|Игра в большинстве
|0
|1
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0