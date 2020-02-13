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10:35 (мск), источник: Sport24

Неудержимый чех из «Бостона» снова обошел Овечкина. Только у них в НХЛ по четыре хет-трика

Пострадал «Монреаль» Ковальчука.

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Источник: AP 2020

Матч «Монреаля» с «Бостоном» — это классика НХЛ. Команды из «оригинальной шестерки», ненавистные соперники. Но минувшей ночью это были еще и смотрины Ильи Ковальчука. Нападающий «Канадиенс», который может стать одним из главных героев предстоящего дедлайна, сыграл против команды, куда его усиленного отправляют инсайдеры. «Брюинз», наряду с «Калгари» и «Эдмонтоном», входят в круг команд, претендующих на возродившегося ветерана.

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Однако проявить себя так, чтобы «Бостон» отдали за 36-летнего форварда полцарства, Ковальчук не смог. Или не захотел? В последнее время идет все больше разговоров о том, что и руководство «Монреаля», и сам Илья не прочь продлить свои отношения. В матче с «Бостоном» Илья получил уже привычные 20+ минут за матч, став самым многоиграющим нападающим «Монреаля». За это время он нанес всего один бросок в створ, создал пару моментов, но закончил игру без очков.

При этом Ковальчук, в отличие от своих партнеров по команде, завершил игру с «Бостоном» с нулевым показателем полезности. Доми, Галлахер, Друэн и Татар схватили по «-2». Их кошмаром стал неудержимый чех из первого звена «Бостона». Давид Пастрняк уже на седьмой минуте матча воспользовался тем, что Брэд Маршан стянул на себя нескольких игроков, и просто открылся на дальней штанге. Взаимопонимание у этих парней на уровне.

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Пастрняк — главный конкурент Александра Овечкина в борьбе за «Морис Ришар». Долгое время он лидировал в снайперской гонке и даже имел серьезную фору перед капитаном «Вашингтона». Безумный январь Овечкина нарушил это равновесие, но забив вторую шайбу в ворота «Монреаля», чех с ним сравнялся. По 40 шайб стало сразу у трех игроков: Овечкина, Пастрняка и Мэттьюса.

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Пастрняк, чей личный рекорд был 38 шайб за сезон, впервые в карьере достиг отметки в 40 шайб. Учитывая, что до конца регулярного чемпионата еще пара месяцев, он с большой долей вероятности выбьет дебютный «полтинник». Ну, а в матче с «Монреалем» он на этом не остановился и, реализовав большинство, оформил четвертый хет-трик в сезоне. Столько же только у Александра Великого. Ови вновь оказался в роли догоняющего. Пусть и отстает он от молодого чеха всего на один точный бросок.

«Монреаль» в принципиальной битве с «Бостоном» сподобился всего на одну шайбу. Ее во втором периоде забросил напарник Ковальчука Ник Сузуки, но сам Илья в комбинации участия не принимал. Его будущее после этого матча яснее точно не стало. Кови не смог показать товар лицом, а его нынешняя команда отступила на один шаг от зоны плей-офф.

Официальный сайт НХЛ

Дмитрий Ерыкалов

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Как Овечкин фотографируется со звездами
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4:1
1:0, 2:1, 1:0
Монреаль Канадиенс
Хоккей, НХЛ, Неделя 2113.02.2020, 03:30 (МСК UTC+3)TD Garden
Главные тренеры
Брюс КэссидиКлод Жюльен
Вратари
Туукка РаскКэри Прайс(Кэри Прайс)
1-й период
06:59Давид Пастрняк(Брэд Маршан)
10:32Командный штраф
18:48Брэд Маршан
18:48Брэд Маршан
18:48Джефф Питри
2-й период
24:16Давид Пастрняк(Шон Керали)
24:52Ник Сузуки(Марко Сканделла)
25:38Дэнтон Хейнен
25:38Здено Хара
25:38Брендан Галлахер
34:32Крис Вагнер
34:32Джонатан Друэн
35:14Джоэль Армиа
35:45Давид Пастрняк
3-й период
44:19Чарли Макэвой
46:18Брендан Галлахер
59:40Патрис Бержерон(Брэд Маршан)
Лучшие игроки матча
Давид Пастрняк (Бостон Брюинз), Туукка Раск (Бостон Брюинз), Брэд Маршан (Бостон Брюинз)
Статистика
12Штрафное время12
0Игра в большинстве0
1Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Бостон Брюинз
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