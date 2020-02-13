Неудержимый чех из «Бостона» снова обошел Овечкина. Только у них в НХЛ по четыре хет-трика

Источник: AP 2020

Матч «Монреаля» с «Бостоном» — это классика НХЛ. Команды из «оригинальной шестерки», ненавистные соперники. Но минувшей ночью это были еще и смотрины Ильи Ковальчука. Нападающий «Канадиенс», который может стать одним из главных героев предстоящего дедлайна, сыграл против команды, куда его усиленного отправляют инсайдеры. «Брюинз», наряду с «Калгари» и «Эдмонтоном», входят в круг команд, претендующих на возродившегося ветерана.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;padding-bottom: 57%;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--14cd3d735343b93392c2" data-vnd="14cd3d735343b93392c2" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5620608899297423"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=14cd3d735343b93392c2" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Однако проявить себя так, чтобы «Бостон» отдали за 36-летнего форварда полцарства, Ковальчук не смог. Или не захотел? В последнее время идет все больше разговоров о том, что и руководство «Монреаля», и сам Илья не прочь продлить свои отношения. В матче с «Бостоном» Илья получил уже привычные 20+ минут за матч, став самым многоиграющим нападающим «Монреаля». За это время он нанес всего один бросок в створ, создал пару моментов, но закончил игру без очков.

При этом Ковальчук, в отличие от своих партнеров по команде, завершил игру с «Бостоном» с нулевым показателем полезности. Доми, Галлахер, Друэн и Татар схватили по «-2». Их кошмаром стал неудержимый чех из первого звена «Бостона». Давид Пастрняк уже на седьмой минуте матча воспользовался тем, что Брэд Маршан стянул на себя нескольких игроков, и просто открылся на дальней штанге. Взаимопонимание у этих парней на уровне.

Пастрняк — главный конкурент Александра Овечкина в борьбе за «Морис Ришар». Долгое время он лидировал в снайперской гонке и даже имел серьезную фору перед капитаном «Вашингтона». Безумный январь Овечкина нарушил это равновесие, но забив вторую шайбу в ворота «Монреаля», чех с ним сравнялся. По 40 шайб стало сразу у трех игроков: Овечкина, Пастрняка и Мэттьюса.

Пастрняк, чей личный рекорд был 38 шайб за сезон, впервые в карьере достиг отметки в 40 шайб. Учитывая, что до конца регулярного чемпионата еще пара месяцев, он с большой долей вероятности выбьет дебютный «полтинник». Ну, а в матче с «Монреалем» он на этом не остановился и, реализовав большинство, оформил четвертый хет-трик в сезоне. Столько же только у Александра Великого. Ови вновь оказался в роли догоняющего. Пусть и отстает он от молодого чеха всего на один точный бросок.

«Монреаль» в принципиальной битве с «Бостоном» сподобился всего на одну шайбу. Ее во втором периоде забросил напарник Ковальчука Ник Сузуки, но сам Илья в комбинации участия не принимал. Его будущее после этого матча яснее точно не стало. Кови не смог показать товар лицом, а его нынешняя команда отступила на один шаг от зоны плей-офф.

Официальный сайт НХЛ

Дмитрий Ерыкалов